Orbán Viktor: nukleáris együttműködés jön Kínával

Eddig nem volt együttműködés a nukleáris iparban Kína és Magyarország között, de ez megváltozik - mondta Orbán Viktor a Hszi Csin-ping kínai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor az elmúlt két évtized eseményeit sorolja a közös tájékoztató elején, köztük a járványt. Ezzel összefüggésben megköszönte a kínai segítséget, amelyet Magyarországnak adtak.

A magyar miniszterelnök szerint már több központú világrendben élünk, amely sokat változott az elmúlt években. A magyar barátság mindig szoros volt Kínával.

Soha nem került szembe egymással a két ország

- emelte ki Orbán Viktor.

Nagy szükség volt a látogatásra a háború miatt is. Orbán Viktor szerint csak Magyarország támogatja a békét egész Európában. Magyarország támogatja a Kína által kezdeményezett béketervet is - tette hozzá.

A két ország gazdasági kapcsolatai 20 év alatt nagyon megnőttek, a kapcsolatok értéke 4-szeresére nőtt, két évtizeddel ezelőtt mindössze egy légi járat működött a két ország között, most 7 kínai város érthető el Budapestről.

20 éve alig volt kínai beruházás Magyarországon, most 6 400 milliárd forintnyi kínai beruházás van folyamatban Magyarországon, amely emberek tízezreinek adnak munkát.

A magyaroknak komoly ambíciói vannak, hogy megnyerjük a 21. századot Orbán Viktor szerint. Magyarország a legjobb technológiákat szeretné meghonosítani itthon. Orbán Viktor megköszönte, hogy modern technológiát kapunk Kínától, de említést tett a mezőgazdasági kapcsolatokról is.

A nukleáris kapcsolatokról korábban Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója is beszélt a Portoflio-nak adott interjúban.

Hszi Csin-ping is nyilatkozatot tett

Tovább kell fejleszteni a gazdasági kapcsolatokat a két ország között - mondta Hszi Csin-ping kínai elnök.

Hozzátette, hogy fontos a politikai bizalom és megerősítik a kapcsolatot a politikai pártok között is. Kína folyamatosan támogatja majd Magyarország stratégiai céljait és mélyítik a kereskedelmi és pénzügyi együttműködést.

A feltörekvő ágazatokban is fejlesztik a kapcsolatokat - tette hozzá a kínai elnök.

Hszi Csin-ping említést tett a Budapest-Belgrád vasútvonalról is, mint kiemelt magyarországi beruházásról, és megemlítette, hogy több gazdasági együttműködési megállapodást is tető alá hoznak a találkozón. Javítják a ki- és belépési politikát is.

Kína támogatja Magyarországot abban is, hogy nagyobb szerepe legyen az Európai Unióban

- hangsúlyozta.

Kína Kommunista pártja úgy vezeti az országot, hogy az a modernizáció útján induljon el, amely komoly lehetőség az egész világ számára is.

Hszi Csin-ping kínai elnök szerda este érkezett Budapestre és május 10-ig, vagyis péntekig marad Magyarországon. Az elnököt elkísérte több magas rangú politikus is, többek között Vang Ji külügyminiszter, Lan Foan pénzügyminiszter, Vang Ventao kereskedelmi miniszter, Dzsen Sancsie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke és Ju Csianhua, a Vámügyi Főigazgatóság főigazgatója is.

A felek a magyar-kínai gazdasági együttműködés további fejlesztéséről, az Egy övezet, egy út programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekről, valamint az ukrajnai háborúról és a kínai béketervről is tárgyalnak vagy már tárgyaltak.

Szijjártó Péter külügyminiszter például nemrég számolt be arról, hogy a BYD-vel való együttműködés kiterjesztéséről is megbeszélést folytatott.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher