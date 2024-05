Aggasztó új koronavírus-variáns robbant be: ilyen covid-tünetekkel tarol a FLiRT

Portfolio 2024. május 10. 11:18

A legfrissebb jelentések szerint az Egyesült Államokban egy új Covid-19 variáns, a FLiRT vált dominánssá, amely a megbetegedések mintegy negyedéért tehető felelőssé - számolt be az USA Today. Az aggodalomra okot adó új FLiRT-variáns tüneteiről is beszámoltak, amelyek között megtalálható a szokásosnak mondható láz, köhögés és torokfájás is.