Több száz embert rúgtak ki az iváncsai akkumulátorgyárból

Az iváncsai akkumulátorgyár dolgozói és a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) is arról számoltak be, hogy pénteken több száz munkavállalót bocsátottak el azonnali hatállyal.

A gyárban jelenleg tesztüzem zajlik, a teljes körű termelés még nem kezdődött el. Az elbocsátott dolgozók egy része munkaerő-kölcsönző cégen keresztül került a gyárba. Az egyikük így nyilatkozott az RTL Híradónak:

Délután kettőkor jött a műszakvezetőnk. Kiabált, hogy jöjjön mindenki ide, mert baj van.

A dolgozó szerint ekkor mondták meg nekik, hogy ki vannak rúgva.

A Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke, Székely Tamás szerint már korábban is voltak tárgyalásaik a cég vezetésével, a bérek ügyében. Akkor azt az ígéretet kapták, hogy saját alkalmazottjaikat nem fogják elbocsátani, de a dolgozók közül többen is aggódva járnak be dolgozni, attól tartva, hogy őket is elbocsátják majd. Információk szerint eddig elsősorban kirgiz állampolgárságú munkavállalókat küldtek el.

Értesüléseink szerint a magyar vezetőség jelenleg is lobbizik azért, hogy magyar munkavállalók ne legyenek elküldve, most az első körben az összes kirgiz kollégát bocsájtották el

– tudta meg az RTL az egyik ott dolgozótól.

Az iváncsai dolgozók úgy tudják, hétfőn folytatódnak az elbocsátások.

Az RTL azzal kapcsolatban kereste a gyárat, hogy pontosan hány dolgozótól válnak meg és miért, de kérdéseikre

egyelőre nem kaptak választ.

Bod Péter Ákos közgazdász elemzése szerint az elbocsátások hátterében az állhat, hogy Európában jelentősen kevesebb elektromos autót értékesítenek, mint amennyire számítottak, ezáltal csökken a gyártósorokon dolgozó munkaerő iránti igény.

Sajnos az a magyar iparpolitika, ami az összeszerelő üzemmé tette ezt az iparágat, ez most megbosszulja magát, mert a kockázat az Magyarországon van

– fogalmazott Bod Péter Ákos.

