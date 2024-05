Vége a négy szűk esztendőnek?

Nagy Károly 2024. május 12. 06:20

Fejenként 10 ezer forint az éttermekben az a lélektani határ, amit a vendégek még hajlandóak kifizetni. Felette azonban már átgondolják, hogy rendeljenek-e még egy desszertet vagy egy kávét. A vendégek megfontolt költekezését jelzi, hogy a szektor teljesítménye csak most érte el a Covid-válság előtti szintet. Kevesebb az étterem, mint a járvány előtt volt, és a dolgozók száma is csökkent a szektorban. Az emberek pedig ritkábban térnek be a vendéglátóhelyekre.