Nagy pénzeket mozgósít Európába a Pfizer és az AstraZeneca

A Pfizer és az AstraZeneca új, összesen közel 1 milliárd dollár értékű franciaországi beruházást jelentettek be – írja a Reuters

A Pfizer közölte, hogy 500 millió eurót fektet be Franciaországban, hogy kiépítse az országban folyó kutatás-fejlesztési tevékenységét, míg az AstraZeneca 388 millió dolláros beruházást jelentett be dunkerque-i telephelyére.

A beruházási ígéretekre azt megelőzően került sor, hogy Emmanuel Macron elnök hétfőn megkezdi a "Válassza Franciaországot" elnevezésű éves rendezvényt, amelynek célja a nagy tengerentúli vállalkozások és befektetők megnyerése.

A gyógyszergyártókon kívül 100 új munkahelyet jelentett be Párizsban a Wall Street-i Morgan Stanley bank is, és más cégek, például a német Lilium légitársaság is tervez beruházásokat.

Macron szeretné erősíteni Párizs szerepét Európa vezető üzleti fővárosaként, bár globális szinten hagyományosan elmarad New York és London mögött. A globális pénzügyi központokról márciusban közzétett Z/Yen felmérés szerint New York a világ legnagyobb pénzügyi központja, London pedig a második helyen áll. Párizs a felmérés szerint a 14. helyen szerepel.

Címlapkép forrása: Getty Images