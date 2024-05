El sem kezdődött, már a németek az Eb legnagyobb nyertesei

Németország, mint a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája, sportsikerekben és a gazdasági fellendülésben reménykedik, amelyet a szurkolók fogyasztásának növekedése hozhat, bár korábbi tapasztalatok szerint ez a hatás korlátozott lehet.

Németországban abban bíznak, hogy a sörfogyasztás és a turizmus jelentősen segíthet a gazdaságnak, mivel idén náluk rendezik meg a Labdarúgó-Európa-bajnokságot. A június 14. és július 14. között zajló tornára 2,7 millió jegyet értékesítenek, és számos német város – Berlin, München, Köln és további helyszínek – várja a hazai és külföldi látogatókat. A Német Turisztikai Szövetség (DTV) szerint az esemény új rekordot állíthat fel a németországi turizmusban.

A sörgyárak is optimisták: korábbi tapasztalatok alapján a nagy futballesemények idején megnő a sör fogyasztása. Ez különös jelentőséggel bír azután, hogy 2023-ban csökkenést tapasztaltak az eladásokban.

Azonban nem mindenki osztja ezt a pozitív kilátást. A Német Gazdasági Intézet (IW) szerint a sportesemények nem feltétlenül generálnak jelentős gazdasági növekedést, mivel sok esetben csak átcsoportosítják a fogyasztói kiadásokat más területekre.

A Commerzbank elemzői szerint még stagnálás is elképzelhető a bajnokság ideje alatt. Ugyanakkor bizonyos ágazatok – mint például az élelmiszer-kiskereskedelem vagy az online szállásfoglalás – profitálhatnak az eseményből, különösen ha a német válogatott sikeresen szerepel.

A reklám- és sportcikkgyártó iparágak is hasznot remélnek maguknak az Európa-bajnokságtól. Az Adidas és más márkák már most is szerződéseket kötöttek több csapattal.

Végül pedig fontos megjegyezni, hogy egy ilyen rangos esemény javíthatja Németország nemzetközi imázsát és hozzájárulhat az ország gazdasági vonzerejének növeléséhez egy olyan időszakban, amikor a közvetlen külföldi befektetések csökkennek. Az IW hangsúlyozza: egy sportesemény érzelmi hatása sem elhanyagolható gazdasági tényező.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images