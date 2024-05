Ezért tudott erősödni a forint: két nap múlva megváltozhat a helyzet

Erősödni tudott a forint az utóbbi időben, amihez kellett a nemzetközi hangulat kedvező irányú változása is. A piacokat az amerikai makrogazdasági kilátások mozgatják, és mivel májusban a várakozásokba visszatért a Fed kamatcsökkentése, a feltörekvő eszközök, így a forint előtt is kinyílt a tér az erősödésre. Az amerikai makrokép viszont már szerdán jelentősen megváltozhat, ekkor jön ugyanis egy fontos adatközlés.

Mi mozgatja a piacokat?

Május eleje óta emelkedőben vannak a tőzsdék és a kötvénypiacok, ebben a hónapban az amerikai S&P500 tőzsdeindex már 4% feletti pluszban van. Sikerült ezzel ledolgozni az áprilisi visszaesést, ami egy tavaly november óta tartó emelkedő trendet tört meg.

A kötvénypiacokon is hasonló a helyzet, az amerikai 10 éves hozam tavaly októberben érte el az 5%-ot, utána jelentős árfolyam-emelkedést kezdődött (azaz a hozamok csökkentek), ahogy a Fed optimista hangvételű kommentárjai következtében a piac jelentős kamatvágásokat árazott 2024-re. A kamatkilátásokra vonatkozó várakozások aztán alábbhagytak, ami látszott az év eleji hozamemelkedésen is, áprilisban viszont egy kiugróan nagy elmozdulást láttunk felfelé. Májusban azután a hozamok is esni kezdtek.

A részvényeket és a kötvényeket is az amerikai makrogazdasági kilátások mozgatják most.