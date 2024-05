Orbán Viktor új kormányzati lépést lengetett be

Portfolio 2024. május 14. 14:02

Magyarországon a legfejlettebb iparágakat fogják meghonosítani, ami 2030-ig 50 százalékos növekedést fog eredményezni a villamosenergia-igényben – jelentette ki a magyar miniszterelnök kedden a Mol Poliol Komplexum tiszaújvárosi átadóján. Orbán Viktor kifejtette, hogy a magyar iparpolitika képes lesz elegendő energiát és jól képzett munkaerőt is az ipar rendelkezésére bocsátani. Azt is kijelentette, hogy az új iparstratégia fontos eleme állami eszközökkel ösztönözni, hogy a magyar cégek lépjenek ki a külföldi piacokra, erre hamarosan programot is hirdetnek.