Itt a hét legfontosabb híre: csökken az amerikai infláció

Kijött a hét legfontosabb adata, az amerikai infláció, amely több hónap emelkedés után végre csökkent áprilisban, a várakozásoknak megfelelően. A friss adatközlés megerősítheti a kedvező hangulatot a piacon, stabilabbá válhatnak a kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások. Az azonnali piaci reakció nem is maradt el.

A várakozásoknak megfelelően csökkent az éves infláció az Egyesült Államokban, áprilisban éves szinten 3,4%-kal nőttek az árak a Reuters konszenzusának megfelelően, ami azt jelenti, hogy az infláció év elején látott újbóli emelkedése elakadt. Ez kifejezetten jó hír a piacok szempontjából. Az előző hónapban az éves áremelkedés mértéke 3,5% volt, az idei mélypont eddig 3,1%.

Az adatközlés kifejezetten pozitív képet mutat, annál is inkább, mivel a maginfláció is csökkent: az előző havi 3,8%-os éves rátáról áprilisban 3,6%-ra csökkent a maginfláció, ez egyben a dezinfláció gyorsulását jelenti. A magindex nem tartalmazza az élelmiszerek és az energia árának emelkedését, ennélfogva jobban megragadja az inflációs alapfolyamatokat. A magindex az inflációs ciklus jelenlegi szakaszában – amikor főleg a szolgáltatásoki húzzák felfelé az indexet – kifejezetten fontos.

Az előző hónaphoz képest 0,3%-kal nőttek az árak áprilisban. A havi bázisú infláció még mindig nincs összhangban a Fed inflációs céljával, de az árdinamika így is lassult: az előző hónapban még 0,4%-os drágulást mértek, és az elemzők azt várták, hogy ezen a szinten fog stagnálni az infláció áprilisban. Pozitív meglepetést látunk a rövid bázisú árazásokban is.

Ami az egyes inflációs tételeket jelenti, a legfontosabb hír, hogy a szolgáltatások áremelkedése lassult, 0,4% volt havi, 5,3% éves bázison. ezen belül a lakhatási költségek havi szinten 0,4%-kal, éves szinten 5,5%-kal drágultak. Az élelmiszer egy év alatt 2,2%-kal lett drágább (havi szinten stagnálás látszik), az energia 2,6%-kal drágult (havi 1,1% az emelkedés).

Mindent egybevetve megerősödhet a vélekedés, hogy az amerikai gazdaság jelentősen lassul, elérhetővé válik hamarosan az inflációs cél.

Ezt támasztja alá, hogy a kiskereskedelmi eladások nem nőttek áprilisban, stagnálást mértek a bolti forgalomban a várt 0,4%-os és az előző havi 0,6%-os növekedés után. Mivel ez a mutató a bolti eladások folyó áras változását méri, a nominális stagnálás reálértelemben visszaesést jelent. Ez egy nagyon erős indikátora annak, hogy a kereslet gyengül, azaz az inflációs kockázatok mérséklődnek.

Egy havi adatközlés után persze nem szabad trendfordulót kiáltani, különösen azok után, hogy az amerikai gazdaság nem egyszer meglepetést okozott az előző néhány évben. Jelenleg viszont minden mutató a gazdaság gyengülésére utal. Az első negyedévben jelentősen lassult a GDP-növekedés, azon belül a fogyasztás növekedése. A kiskeradatokból az látszik, hogy a fogyasztás gyengülése kitarthat a második negyedévben.

Emellett meg kell említeni a munkaerőpiac trendszerű gyengülését, amelynek fontos mérföldköve volt az áprilisi adatközlés: eszerint mindössze 175 ezer fővel nőtt a (mezőgazdaságon kívüli) foglalkoztatottság, a munkanélküliségi ráta enyhén emelkedett.

A többi munkaerőpiaci mutató is a munkapiac feszességének oldódását mutatja: áprilisban jelentősen csökkent a béremelkedés mértéke, valamint beesett a felmondások aránya is. Ez azt jelenti, hogy a csökkenő munkalehetőségek miatt visszaesett a felmondások aránya, és a dolgozók már nem tudnak olyan jelentős béremelkedést kiharcolni.

Mindezek mellett meglepő lett volna, ha áprilisban az infláció felpattan.

Összességében tisztább, egyértelműbb képet látunk az USA-ban az első negyedéves zavaros adatai után: az év első hónapjában ugyanis egyszerre gyengült a munkaerőpiac, és pattant fel az infláció (amit főleg a szolgáltatások fűtöttek). Áprilisban minden mutató szerint gyengül a kereslet az amerikai gazdaságban.

Ez egyben lehetőséget teremt a Fed előtt, hogy kamatot csökkentsen. A jegybank 2022 márciusa és 2023 nyara közt 525 bázisponttal 5,25-5,5%ra, több mint 20 éves csúcsra emelte a kamatokat.Tavaly év végén kialakult a várakozás, hogy a jegybank kamatot fog csökkenteni, a Fed a decemberi és márciusi kamatelőrejelzésében is 3 kamatvágást prognosztizált az idei évre. A kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat aztán zárójelbe tette a márciusi inflációs adat, az áprilisi munkaerőpiaci jelentés aztán visszaépítette a kamatcsökkentési várakozásokat, és ezzel ismét lendületet adott a piacoknak.

A mai adatközlés további lendületet adhat az emelkedésnek.

Nagy eséllyel a mostani közlés további kamatcsökkentési várakozásokat válthat ki, ez pedig kedvezően hathat a részvénypiacokra is, a kötvényhozamok is csökkenhetnek. A devizapiaci trendet is támogathatja a mostani adatközlés: a beárazandó kamatcsökkentések függvényében gyengülhet a dollár, és mivel ennek folytán a forint kamatprémiuma nő, a forint további erősödése előtt is tér nyílhat (vagy az MNB vártnál határozottabb kamatcsökkentése előtt). Érdemes lesz figyelni a kamatvárakozások alakulását a következő napokban.

A hosszabb távú piaci hatások nem ennyire egyértelműek: egyrészt – bár csökkent az esélye – az infláció magas szinten ragadása még mindig nem teljesen kizárható, főleg az elmúlt két év fényében. Másrészt a gyengülő kereslettel együtt újjáéled az amerikai recessziótól való félelem, ami a részvénypiacokra kedvezőtlenül hathat, és a globális bizonytalanság növekedése miatt a feltörekvő piacokra gyakorolt hatás sem egyértelmű egy ilyen környezetben. Ez viszont egyelőre csak találgatás, rövid távon inkább a jó hangulat erősítésének irányába mutathat a mostani adatközlés.

Címlapkép forrása: Getty Images