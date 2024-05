Senyved az építőipar, de csillog valami az alagút végén

Folytatódott az építőipar lejtmenete: Márciusban az előző hónaphoz képest 2,9%-kal esett a termelés volumene. Ezzel az ágazat december-januári váratlan megugrása teljesen eltűnt, hiszen a február-március hasonló méretű esést hozott. Az építőipar trendje továbbra is csökkenő, ugyanakkor biztatóan alakulnak a rendelési adatok.

Óriási cikkcakkok jellemzik az építőipart, hiszen december-januárban 15%-os termelésnövekedés, február márciusban 12%-os esés következett be a termelésben. Az igen változékony havi adatokból egy csökkenő trend rajzolódik ki, ami immár két éve tart.

A szakmában közmegegyezés van arról, hogy a magas kamatoktól, uniós forráskieséstől, szűk belső kereslettől, állami fogyókúrától senyvedő ágazat konjunkturális viszonyai igen rosszak. Ez alapján kifejezetten gyenge évet jósolnak a szakértők a tavaly 5%-kal zsugorodó ágazatnak. Érdekesség, hogy ezt az adatok egyelőre csak félig-meddig igazolják. Ugyan az első negyedév vége rosszul sikerült, de a megelőző hónapok jobb teljesítménye miatt a január-márciusi időszak összességében jobb volt ez előző negyedévinél és az egy évvel korábbinál is. Ez is mutatja, hogy a cikkcakkos teljesítménybe mennyire nehéz erős trendet belelátni. Valószínű, hogy a tavaly év végi és az idei év eleji megugrás néhány nagy értékű projekt átadásával függ össze, és egyelőre nem kell ebbe fordulatot belelátni – ezt igazolja az utóbbi két hónap gyengébb adata is.

Ugyanakkor a rendelési mutatók már hónapok óta javulást mutatnak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a márciusban megkötött új szerződések volumene 19,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Ez már az ötödik egymást követő hónap, amikor éves alapon növekedést mutat a kereslet. A márciusi szép adat mögött az épületek építésére kötött szerződések 50,2%-os emelkedése áll, eközben az egyéb építmények építésére vonatkozóké 23,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Ez arra utal, hogy a magánszektor építési kedve éledezik, miközben az állami fejlesztések továbbra is fékezik az ágazatot.

Az elmúlt hónapok kedvező rendelési számai már a teljes rendelésállományra is kihatnak. Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene már csak 3,7%-kal marad el az előző évitől. Ősszel még 30%-os zsugorodást láthattunk.

Összességében tehát igen ellentmondásos ágazati kép rajzolódik ki az építőipar adataiból. Az utolsó két havi termelés-visszaesése a csökkenő tendencia megerősítését jelenti. Ugyanakkor a megelőző hónapok erősebb számaival az első negyedév így sem lett tragikus, bár emögött sokkal inkább egyedi, mint trendszerű hatásokat sejtünk. Az új szerződések alakulása viszont az elmúlt hónapokban folyamatosan erősödő keresletről árulkodik, és ha ez kitart, a rendelésállományban akár már az első fél évben fordulatot láthatunk.

