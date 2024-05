Nagy vagyontömeg indult meg Magyarországon - Elárulták a profik, hogy hol köthet ki

Hatalmas vagyontömeg keresi a helyét a magyarországi megtakarítási piacon, sok a lehetőség, de idén már nehezebb lesz pénzt keresni, mint tavaly. Szakértőinkkel arról beszélgettünk a Portfolio Investment Day 2024 keretében, hogy hol vannak a legjobb lehetőségek.

Tudatos portfolióépítés Wealth Management szemléletű vagyontervezéssel

Illés István, az Apelso Trust cégtársa és igazgatósági tagja szerint a wealth management szemléletű portfólióépítés a MiFiD-ből kimozdulva figyelembe veszi az ügyfél vagyoni kontextusát, személyes körülményeit, adózási és számviteli adottságait, valamit jogi helyzetét. Ennek köszönhetően az olyan komplex portfóliótervezési megoldások valósíthatók meg, amelyek túlmutatnak a hagyományos portfóliókezelésen - például olyan esetet is hivatott kezelni, amikor az ügyfél jövedelemtermelését szolgáló cégét beperelik, ezért jogi következmények miatt kell újratervezni a portfólióját.

Ebben az esetben pusztán egy sima, látszólag az értékpapír befektetéseinkhez egyáltalán nem kapcsolódó jogi probléma tudott materiális hatással lenni az értékpapír portfóliónkra, az ügyfél értékpapír kitettségére

- fogalmazott Illés István. "Ez az a terület, amivel a wealth management foglalkozik, ezek azok a szempontok, amelyeket a portfólió tervezésnél, különösen egy nagyobb komplex családi vagyonnál figyelembe kell venni" - tette. Ugyan a portfóliótervezési, jogi, vagy adózási problémákat kezelni tudó szolgáltatókat össze lehet válogatni a piacról, de ez kevesbé hatékony, mint az integrált szolgáltatás.

Az integrált wealth management szolgáltatás az eltérő profilú szakemberek együttműködésével egy olyan szintű kockázatkezelést, hozam maximalizálást, adó minimalizálást, és optimalizálást tud a teljes vagyon szintjén elérni, ami külön-külön kiválasztott szolgáltatókkal nem elérhető és nem hozható létre

Illés István Apelso Trust, cégtárs, igazgatósági tag

Nagy pénzek mozognak - Portfólióépítés, öröklés, generációváltás a vagyonos ügyfeleknél

A portfólióépítésről, öröklésről és a generációváltásról beszélgetett Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője, Kállay András, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja, Konkoly Miklós, a Hillside Bankers tulajdonosa és ügynökség vezetője és Kótai Patricia, a Gránit Alapkezelő prémium vagyonkezelési vezetője.

Kótai Patricia elmondta, hogy a prémium vagyonkezelés alapja az, hogy az ügyfelet megismerjék és felmérjék az igényeit, majd a likviditási preferencia felmérését követően össze tudnak állítani egy portfóliót, amivel egy percet sem kell foglalkoznia. A diszkrecionális vagyonkezelés lehetősége megvan, de ez Magyarországon valamiért nem terjedt el – tette hozzá Bozsogi Tamás. Kállay András a bizalmi vagyonkezelési szolgáltatással kapcsolatban elmondta, hogy a teljes vagyon kezelését átveszik, a nagyobb vagyonnal rendelkező ügyfeleket szolgálják ki, akik komplexebb szolgáltatást szeretnének.

A generációváltás fontos téma jelenleg – mondta el Bozsogi Tamás.

Első generációs vagyonfelhalmozókból van a legtöbb, nincs meg a kultúrája, hogy hogyan kell ezt csinálni.

Minden elérhető a piacon, ami ehhez kellhet, a szolgáltatások, az akarat is megvan, csak nem látta még senki, hogy hogy kell ezt jól csinálni. Kállay András elmondta, hogy üzletüknek ez az egyik alappillére: a vagyonkezelést, a befektetéskezelést és az utódláskezelést nem lehet teljesen elválasztani. Magyarországon kedvező a szabályozás az utódlástervezéshez, a lehetőség adott, és az ügyfelek nyitottsága nagyban változott. Konkoly Miklós elmondta, hogy egy fiatal, dinamikus újgenerációs érdeklődés is van, nem csak az idősebb korosztály, akik nem csak örökölt vagyonról beszél, hanem általa megszerzett vagyonról, és így más a viszonya a pénzhez és a pénzkezeléshez.

Azzal kapcsolatban, hogy az ügyfelek most milyen termékeket keresnek, Kótai Patricia elmondta, hogy a vagyonkezelés fontos pontja a diverzifikált portfólió, az ingatlanalapoknak például helye van minden portfólióban, ahová beférnek ügyféligények alapján. Kállay András bizonytalannak érzi az idei évet mind a kötvény, mind a részvénypiacon, ezért a nagy vagyonoknál olyan alternatív lehetőségeket keresnek (például direkt tőkebefektetések, hedge fundok), amelyek nem korrelálnak a hagyományos eszközökkel. Hozzáteszi, hogy a devizákra nagy figyelmet kell fordítani. Jelen piaci helyzetben 100 százalékos részvényarányt még a kockázatkedvelő befektetőknek sem javasolna most Kállay András. Bozsogi Tamás elmondta, hogy a mostani kamatkülönbözet mellett devizában látnak lehetőséget, a másik, hogy az ügyfelek keresik a reáliákat, mint például az ingatlanalap. A jelenleg vonzó befektetési lehetőségekre rátérve a kötvények mellett a részvénypiacokon látnak értéket, az egyik a közép-kelet-európai régió, ami olcsó a fejlettekhez képest, jó növekedési kilátásokkal. Részvényvonalon érdekes lehet az ipar a Kínából hazatelepítések miatt, és a mesterséges intelligenciában, mint hosszú távú megatrend, lehet érték, de ez nem olcsó. A másik megatrend az egészségügy, ami defenzív és kevéssé ciklikus, emellett az arany is magára talált az utóbbi időkben, és Bozsogi Tamás véleménye szerint ennek még nincs vége. Konkoly Miklós elmondta, hogy náluk a leginkább keresett a devizabefektetés.

Bozsogi Tamás OTP Private Banking, vezető

Kállay András Apelso Trust, partner, igazgatósági tag

Konkoly Miklós Hillside Bankers, tulajdonos, ügynökség vezető

Kótai Patricia Gránit Alapkezelő, prémium vagyonkezelési vezető

Miért emelkedik az arany árfolyama?

Pekár Dávid, a Raiffeisen Alapkezelő befektetési igazgatója előadásában beszélt az arany piacának karakterisztikájáról, illetve a felértékelődésének okairól. A korábbi években az amerikai reálhozam csökkenésével párhuzamosan az arany árfolyama emelkedett, vagyis negatív korreláció volt a két eszköz között. 2022 végén ez a negatív korreláció látszólag pozitívba fordul át, miután a keresleti oldalon változás történt – míg az ETF-ekből tőkekiáramlás történt, a központi bankok vásárlásai begyorsultak.

Utóbbi szemléltetésére Pekár Dávid az orosz és a kínai jegybank példáját hozta, hiszen ezek az elmúlt években jelentősen nőttek. Ennek egyik oka, hogy az orosz-ukrán háború fontos tanulsága, hogy a klasszikus tartalékdevizákban (USD, EUR, JPY) denominált eszközök befagyaszthatóak, így pont akkor nem lehet felhasználni ezeket, amikor szükség lenne rájuk. Ide kapcsolható, hogy a hitelpénzek hátránya, hogy pont a válságok idején megnő a valószínűsége, hogy nem fizetik vissza, vagy annak, hogy a reálértékét jelentősen lerontják.

A szakember emellett kitért arra is, hogy az amerikai államadósság nem látszik fenntarthatónak, egyelőre nincs egyik politikai erő oldaláról sem elköteleződés ennek a rendezésére, ami erodálhatja a dollárral szembeni bizalmat - ez is érv az arany mellett.

Aranyat nem lehet befagyasztani, nem lehet elinflálni, nincs csődkockázata és diverzifikálja a dollár alapú befektetéseket.

Pekár Dávid Raiffeisen Alapkezelő, befektetési igazgató

Melyik nyersanyagban van nagy sztori?

Száguldás a nyersanyagoknál - Meddig tarthat az áremelkedés? A panelben Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője beszélgetett Pekár Dáviddal, a Raiffeisen Alapkezelő befektetési igazgatójával és Pletser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzőjével.

Első körben a nemesfémek piacáról volt szó - az ezüsttel kapcsolatban többek között arról beszéltek a szakemberek, hogy miért tekinthető lemaradónak az arannyal szemben az eszköz, és hogy ez megváltozhat-e az előttünk álló hónapokban. Azzal kapcsolatban is kifejtették a véleményüket, hogy milyen tényezők mentén érdemes kiválasztani a megfelelő bányász céget a befektetési döntés során.

Ezt követően egy másik, az ipari aktivitás állapotához kötődő nyersanyag került a fókuszba, a gazdasági egészség és várható teljesítmény egyfajta indikátorának is tekintett rézről beszélgettek az elemzők. Az esetlegesen kialakuló ellátási hiányról és annak okairól, az amerikai kamatkörnyezet rézárra gyakorolt hatásáról és arról is esett szó, hogy jöhet-e az új történelmi csúcs az ércnél. Ezen felül konkrét befektetési lehetőségek is elhangzottak a területen.

A zöld átállásban kulcsfontosságúnak tekintett urán is szóba került: 2023-ban óriási ralit láthattunk a jegyzésnél, idén azonban megakadt az emelkedés, ennek okairól is beszéltek a szakértők, illetve arról is, hogy hosszabb távon mi hajthatja tovább a ralit. A szektorral kapcsolatos aktuális nehézségekről is esett szó, Pletser Tamás elmondta a véleményét azzal kapcsolatban, hogy jelenleg ETF-et vagy inkább egyedi uránbányász-részvényt érdemes venni.

Végül a legfontosabb energiapiaci termékek is sorra kerültek: vajon mi hajthatja felfelé az olajárakat? Miért izgalmas az amerikai gázszektor? Mire számíthatunk az amerikai választás után? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a szakemberek.

Mohos Kristóf Portfolio Csoport, elemző

Pletser Tamás CFA Erste, olaj- és gázipari elemző

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos