Úgy kellene megbízni az oroszokban, hogy épp lebuktak a hátsó ajtónál

A nukleáris ipari létesítmények - de általában véve a nagy, illetve kritikus infrastruktúrák - védelme és biztonsága új fejezetbe kezdett az oroszok ukrajnai háborújával. A zömében közép-európai célpontokat érő incidensek mögött egy új típusú kártevő dolgozik: a Kapeka sokáig képes észrevétlenül lapítani, kémkeresőket megtéveszteni és ha muszáj, egyszerűen felszívódni is képes. A nyomait és az orosz kormányzati hátteret így is beazonosították, ebből tudható, hogy a lebukott kártevőt nem csak simán kémkedésre használhatják a hackerek, hanem szabotázs akciók vagy pusztító műveletek segéderőjeként is.

Április közepén a kiberbiztonsági szcénában gyorsan végigfutott a hír, hogy beazonosítottak egy olyan orosz kártevőt, amelyet kifejezetten a kelet-, és közép-európai országok ellen használnak. A finn With Secure egy sajtóközleményt és egy bizonyítást is publikált arról, hogy mi is ez a backdoor (hátsókapus) típusú rosszindulatú program. Alaposabb vizsgálatok után a finnek arra jutottak, hogy a Kapeka (jelentése: kis gólya) az orosz állami támogatású kibertámadások egyik új példánya lehet.

Kapeka

A With Secure jelentés közzétételének napján a Recorded Future News azt is megírta, hogy a Kapekát kifejezetten arra készítették fel, hogy akár nagyon hosszú ideig is láthatártalan maradjon, miközben hosszú távú hozzáférést is biztosítani tudjon a célba vett informatikai rendszerhez. Backdoorként működve, információkat tud gyűjteni és küldeni a megfertőzött gépekről és hálózatról, miközben például a saját funkcionalitását is képes frissíteni.

Az újonnan detektált kártevőnek eddig két felhasználási területét azonosították. Az egyik, hogy a kézbesítése után olyan hatékonyan képes rejtve maradni, hogy ideális eszközzé válik a hosszú távú kiberkémkedéshez. Ráadásul: ha már bejutott, a kiszűrése is nehézségekbe ütközik - ezt korábban a Microsoft is elismerte.

A másik felhasználási területe az, hogy szállítói feladatokra is alkalmas, rosszindulatú, például zsarolóprogramok fuvarozójaként is jól használható. Vagy olyan műveletekhez - magyarázta a Security Weeksnek Mohammad Nejad, a WithSecure kutatója és a jelentés szerzője, amelyek később szabotázs vagy pusztító műveletekké válhatnak.

Ez a kifinomultság és lopakodás azt jelezheti, hogy egy állami szereplő fejlesztette ki, aki érdekelt a hosszú távú kémkedésben, de képes arra is, hogy szükség esetén eltávolítsa az ujjlenyomatait

– tette hozzá a biztonsági cég kutatója.

A Kapeka működése az eddigi ismeretek alapján igen szofisztikált: ha bejut egy rendszerbe, eltünteti a hátsóajtós rést (amin át bejutott), ha kiderül, hogy a hackerek nem jó célpontot választottak, nyom nélkül „felszívódik”. Ha bizonyos időn keresztül nem tud kommunikálni a külső kapcsolatával, akkor automatikusan eltávolítja magát, de ha lebukik, kívülről utasítható, hogy távolítsa el magát a rendszerből. És ugyanez igaz abban az esetben is, ha a Kapeka csak azelső hullám. Ha a másodikban, “a pusztító célrakomány” megérkezésekor a Kapeka az akcióban való saját részvételének bizonyíthatóságát teszi lehetetlenné.

Cél: Közép-Európa

Az orosz államilag támogatott informatikai rendszertámadások közé sorolják többek között az Ukrajnában, a kritikus infrastruktúra elleni támadásokat 2015-ben és 2016-ban, a francia választások befolyásolására tett próbákat 2017-ben és a grúz vállalatokra és kormányzati szervekre 2018-ban és 19-ben. Ám miközben a Kapekát a 2022-es orosz-ukrán fegyveres háború kirobbanását követően vetették be az oroszok a régióban, a kártevő működése korántsem múltidős.

Januárban derült ki, hogy az oroszok hónapokon keresztül bent voltak az ukrán telekommunikációs rendszerekben , de az is, hogy bejutottak a Microsoft egyik belső, tesztelési célú fiókjába. A napokban a lengyel kibervédelem jelentette, hogy ismét az orosz katonai hírszerzéssel (GRU) szoros kapcsolatokat ápoló hackercsoport érdeklődését. A WithSecure pedig azzal bővítette ki a listát, hogy a Kapekát használva, az orosz katonai hírszerzés tört be egy észt logisztikai vállalat adatbázisaiba, ahol “zavarokat okozott”. De valószínű, hogy ilyen kártevő dolgozott francia, amerikai és lengyel vízművek adatrendszereiben is, ahol a hackerek bejutását elismerték, de hivatalosan itt nem okoztak jelentős kárt.

A finn közszolgálati médiának nyilatkozó Mikko Hyppönen, a WithSecure kutatási igazgatója úgy véli, hogy komolyan kell venni, ha Oroszország kibertámadásokat indított a NATO-országok közművei ellen.

Ez egyfajta eszkaláció, mivel nem csak adatgyűjtést, megfigyelést és hírszerzést látunk

- mondta az Yle-nek. A WithSecure szakértői arra jutottak, hogy a Kapekát valószínűleg Közép- és Kelet-Európa-szerte cégek elleni célzott támadásokban használták és használják Ukrajna 2022 február végén indított orosz inváziója óta. Hyppönen a lapnak azt is elárulta, hogy egészen a közelmúltig úgy gondolták, hogy az orosz hacker csoportok tevékenysége nagyrészt a túltolt hazafiassággal magyarázható, és e “csapatok” jellemzően szabadon választanak célpontokat és szabadon is működhetnek. Ez azonban - legalábbis az új ismereteik birtokában úgy látják - nem így van. Ha a hackerek közvetlenül az orosz katonai hírszerzéshez vagy más kormányzati egységekhez kapcsolódnak, akkor az „az megváltoztatja a helyzetet”.

A WithSecure több Kapeka-incidenst is azonosított már, és a finn cégnél úgy vélik, hogy szoros kapcsolatban van a Microsoft által azonosított Sandwormmal- ami biztosan orosz állami támogatottságú hacker-kreálmány. Május elején, amikor a LogPoint részletesen bemutatta, hogy jut át a védelmen a Kapeka és hogyan biztosítja a további kártékony alkalmazások akár teljesen zavartalan működését, a dán információbiztonsági szolgáltató már tényként rögzítette, hogy a Kapeka orosz állami háttérrel pusztít. Az is kiderült, hogy valószínűleg ugyanaz a kártevő, amit a Microsoft KnuckleTouch-ként azonosított, de ettől a helyet nem lett könnyebb. A LogPoint úgy látja, hogy a most már nyomon követett Kapeka továbbra is komoly kihívás elé állítja a kiberbiztonsági szakembereket.

Nem szeretnek róla beszélni

A Kapekát eddig egyetlen alkalommal nem detektálták atomerőművekben. A rejtőzködő képessége és kollaboráció károkozó képessége azonban éppen a kritikus infrastruktúrákra nézve jelenthet óriási veszélyt. A nukleáris iparban rejlő, ezirányú kockázat megértéséhez azonban máshol kell kezdeni:

A chicagói Trustware biztonsági szakértői néhány éve elmesélték, hogy a karbantartási munkálatok során hogyan lehet néhány óra alatt betörni egy atomerőműbe. Az amerikai IT-biztonsági cég jelentéséből az is kiderült, hogy az atomerőművek irányításának átvételére egy lépésben, kívülről ugyan már rég nincs lehetőség (mert a belső irányítási, szabályozási rendszerek különválasztása a publikus rendszerektől az elsők között történt meg) de az adott erőműben, a vállalatnál dolgozók adatait és munkáját kezelő-szervező-kontrolláló számítógépes rendszerek a hackerek előtt nyitott könyvként hevernek.

A TrustWare biztonsági szintet felmérő hackerei szerint az atomerőműveket üzemeltető cégek IT-rendszerei semmivel sem jobbak, mint más, nagy gyárakban, infrastruktúráknál használt informatikai rendszereK.

A tesztet végző “betörők” azonban így is meglepődtek, amikor az egyik nukleáris létesítmény szervereire a bejutásnak csupán a Windows NT 4.0 típusú oprendszerbe kellett betörni. [megjegyzés: a Windows NT első verzióját még 1996-ban mutatták be - gyakorlatilag az internet korszak hajnalán.] Mindennek azon keresztül van jelentősége, hogy a Kapekáról kiderült, hogy egy C++ nyelven írt Windows DLL-ként jelenik meg a színen, és ha bekerült a rendszerbe, saját, beépített parancs- és vezérlési struktúrát tud működtetni. Ez annyit tesz, hogy a Kapeka lehetővé teszi, hogy a hackerek távolról irányítsák a műveleteiket; parancsokat hajtathatnak végre a gépen (a rendszerben egyébként legálisan ott lévő eszközökkel és protokollokkal) és minderről valós időben visszajelzést is kaphatnak. Ugyan még ez sem jelenti azt, hogy a hackerek átvehetnék az irányítást az erőmű felett, de elsőhullámos információgyűjtésre bizonyosan alkalmas.

Dél-Koreában, tíz évvel a nagy atomerőművi hackelés után készült el az incidensek hivatalos jelentése. Ebből kiderült, hogy a rendszerbe jutáshoz nem kellett több, minthogy a hackerek megszerezzék egy tucat, már nyugállományú nukleáris ipari szakember e-mail fiókja felett az irányítást. És bár a nyomozás során összeállt az a kép is, hogy nem a nukleáris ipar volt a célpont (mert az észak-koreaiként azonosított hackerek 2013-2016 között minden érzékenynek tűnő adatforrásra - diplomáciai, műszaki és biztonsági információkra - rámozdultak), abból, hogy a szöuli metrót üzemeltető szerverekhez, a Hyundai tengerjáró hajókat építő gyárának informatikai rendszeréhez és az atomerőműves cégek hr-adatbázisához is hozzáfértek, tragédia végül nem, de jó nagy botrány azért kerekedett.

Magyarországon ilyen incidensről nincs hivatalos információ. Legutóbb, amikor a brit Sellafield botrány kapcsán erről kérdeztük Kovács Antalt, a paksi atomerőmű kommunikációs vezetőjét, azt közölte, hogy “A jelenlegi, nemzetközi konfliktusokkal terhelt időszakban különös felelőtlenség lenne erről mélyebben nyilatkoznia bármely gazdasági szereplőnek“.

