Újratervezés a Volkswagennél

A Volkswagen - amely az ID elektromos autócsaládját a jövője kulcselemének tekintette - elismerte hogy a lassuló tisztán elektromos járműeladások mellett szükség van több plug-in hibrid modellre is. - jelentette az Autonews

A cég emellett úgy döntött, hogy nem von be újabb befektetőket akkumulátorgyártó üzletágába és elvetette egy 2 milliárd eurós németországi elektromos járműgyár építésének tervét is. A VW továbbra is jelentős mennyiségben értékesít belső égésű motorral rendelkező autókat, ami miatt várhatóan túllépi a kibocsátási kvótáit jövőre. Oliver Blume, a VW-csoport vezérigazgatója ennek kapcsán engedékenységet kért az európai szabályozó hatóságoktól.

Ez jelentős változás ahhoz képest, ami három évvel ezelőtt volt, amikor a VW agresszíven lobbizott az elektromos járművekért az Európai Unióban. Herbert Diess akkori vezérigazgató 2019-ben jelentette be, hogy a következő évtizedben akár 75 teljesen elektromos modellt is piacra dobnak. Diess szerint az autógyártóknak gyorsan kell váltaniuk az elektromos járművekre ahhoz, hogy fennmaradjanak.

Bár a VW nem fordul el teljesen az elektromos autótól, új stratégiát alkalmaz.

Partnerségeket köt olyan vállalatokkal, mint a Xpeng és egy új EV-márkát tervez Kínában a fiatal vásárlók megnyerése érdekében.

Az európai piacon olcsóbb EV-k fejlesztéséről tárgyal más gyártókkal is.

Az EV-piac lassulása nem csak a VW-t érinti; Németország és Svédország csökkentette vagy megszüntette az elektromos autók támogatását. A Stellantis és Mercedes-Benz is intézkedéseket hozott költségcsökkentés céljából, míg a BMW figyelmeztetett az EU terveinek potenciális negatív hatásaira.

A Tesla piaci kapitalizációja is jelentős veszteségeket szenvedett el idén, de Elon Musk kritizálta az autógyártókat amiért eltérnek az EV-stratégiától. Musk szerint az elektromos járművek végül dominálni fogják a piacot.

Címlapkép forrása: Shutterstock