Van egy módszer, ami visszafordíthatná a globális felmelegedést, de sokan félnek tőle

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A geomérnökség az egyik módja annak, amivel az emberiség kezelni tudja a klímaváltozás valódi problémáját. A szokásos megközelítést – amelyet a gazdag világ nagy része követ – az jelenti, hogy megpróbálják csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, és a beruházásokat a nap- és szélenergiára irányítják át.

Ez a megközelítés azonban hihetetlenül nehezen megvalósítható és költséges is egyben, mivel a világ nagy részében még mindig lényegében fosszilis forrásokból állítják elő az energiát. A fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére vonatkozó évtizedes politikai támogatottság ellenére a szén-dioxid-kibocsátás még mindig növekszik, és annak mértéke tavaly érte el a valaha mért legmagasabb szintet.

Ezzel szemben a geomérnökség közvetlenül a Föld hőmérsékletének csökkentésére törekszik.

Ennek egyik módja az lehet, amikor kén-dioxid sztratoszférába történő kibocsátásával hűtik le a bolygót. Számos bizonyíték van arra, hogy ez a megoldás működik: a kitörő vulkánok jellemzően részecskéket juttatnak a sztratoszférába, miközben minden egyes részecske visszaveri a napfényt az űrbe. 1991-ben a Pinatubo vulkán kitörése 18 hónapon keresztül mintegy 0,6°C-kal hűtötte le a Földet.

A Harvard kutatói nem próbálkoztak ilyen nagyszabású kísérletekkel. Egyszerűen csak egyetlen egy nagy magasságú léggömböt akartak felbocsátani, amely apró részecskéket bocsátott volna ki magasan a Föld fölé. Kísérletükkel adatokat gyűjtöttek volna arról, hogy a részecskék miként szóródnak szét, és mennyi napfényt vernek vissza.

Mivel a világnak eddig többnyire nem sikerült a klímaváltozást a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésével kezelni, észszerűnek tűnik más olyan szakpolitikai intézkedéseket is megvizsgálni, amelyek a probléma egy részét megoldhatnák. Még az ENSZ is elismerte 2019-ben, hogy a 2015-ös párizsi megállapodás ellenére „az elmúlt évtizedben nem történt valódi változás a globális emisszió terén”. Azóta az üvegházhatású gázok kibocsátása továbbra is új rekordokat ér el, és a Meteorológiai Világszervezet új jelentése szerint „nem látni, hogy mikor lesz vége az emisszió növekedésének”. Egyszerűen nem vagyunk olyan helyzetben, hogy megengedhessük magunknak a klímaváltozás kezelését célzó bármelyik megoldás figyelmen kívül hagyását.

Sajnos, ahogy a The Harvard Crimson megállapította, a klímavédelmi aktivisták nyomása lehetetlenné tette ezt a tudósok számára.

Még Greta Thunberg is kritizálta a tervezett első észak-svédországi geomérnökségi teszteket.

Aztán az őslakos számik tanácsa – amelynek földje felett tervezték a teszteket – arra jutott, hogy egyetlen léggömb felbocsátása az égbe „katasztrofális következmények kockázatával” jár együtt.

Politikusok is felugrottak erre a vonatra, köztük Svédország volt külügyminisztere, aki a geomérnökséget „őrültségnek” nevezte, míg fiatal aktivisták nyomást gyakoroltak a projekt akadémiai finanszírozóira, hogy állítsák le az ilyen jellegű kutatásokat.

A projekt vezető kutatója az aktivisták mellett a tudósok „hangos kisebbségét” is hibáztatja, akik az aktivistákhoz hasonlóan úgy vélik: a geomérnökség ürügyet szolgáltathat arra, hogy ne csökkentsék a fosszilis enegiaforrások felhasználását azzal, hogy a klímaváltozás egy másik lehetséges megoldására mutat rá. Az ilyen tudósok közül Michael Mann klímakérdésekkel foglalkozó professzor azt állítja, hogy a geomérnökség káros és hamis megoldás, amelyet a szennyezők kínálnak fel, hogy továbbra is profitáljanak a fosszilis energiaforrásokból. A Számi Tanács ellenezte a Harvard kísérletét, mert a kutatás „veszélyeztetheti a karbonmentes társadalmak eléréséhez szükséges globális erőfeszítéseket”.

Ez nem tudomány, hanem dogma. Az az elképzelés, hogy csak egyetlen helyes politika – vagyis a szén-dioxid-kibocsátás rövid időn belül történő nullára csökkentése – létezik, abszurdnak nevezhető, különösen akkor, amikor ez a politika globálisan kudarcot vall. Az igazság az, hogy a geomérnökség hihetetlenül hasznos innováció lehet, még ha kockázatok is övezik.

A geomérnökség az egyetlen megvalósítható módszer, amelyet az emberiség valaha is azonosított a hőmérséklet gyors csökkentésére.

Ha azt látnánk, hogy a nyugat-antarktiszi jégtakaró elkezd az óceánba csúszni – ami globális katasztrófa lenne –, akkor a fosszilis energiahordozókra vonatkozó semmilyen szokásos politika nem tudna jelentős változást elérni. Még ha az összes nemzet valamilyen lehetetlen módon néhány hónap alatt nullára csökkentené is az emissziót, a hőmérséklet akkor sem csökkenne, hanem csak megállna az emelkedése.

Ezzel szemben a geomérnökség elvileg megállíthatná a globális hőmérséklet emelkedését – sőt, akár vissza is fordíthatná azt – alacsony költségek mellett. A geomérnökség a XXI. században csupán több tíz vagy alig pár száz milliárd dollárba kerülhet a több tízezerszeresével több forrást felemésztő hagyományos politikával szemben.

Természetesen a világnak nem kellene egyhamar elkezdenie részecskéket pumpálni a légkörbe. De meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ez a technológia működik-e, és tudnunk kell a használatából eredő esetleges negatív hatásokról is. Részben azért, mert valószínű, hogy egyes országok, sőt a világ is fontolóra akarja venni később ennek a megközelítésnek az alkalmazását, de azért is, mert a geomérnökség olyan olcsó, hogy fennáll a veszélye annak, hogy egyetlen ország, egy rosszszándékú milliárdos vagy akár egy igencsak önjáró nem kormányzati szervezet egyedül is alkalmazhatja a technológiát. Biztosítanunk kell, hogy a világ tisztában legyen a következményekkel. Ehhez kutatásokra van szükség.

E megfontolások miatt a Nature tudományos folyóirat és az Obama-adminisztráció is támogatta a geomérnökséggel kapcsolatos kutatásokat – és még a Biden-kormányzat is felajánlott valamennyi támogatást erre a célra.

Mint minden más kutatás esetében, az emberiségnek e kérdésben is tudnia kell, hogy mi működik, és milyen problémák merülhetnek fel a jövőben. A klímavédelmet érintő kutatások átpolitizálása attól való félelmünkben, hogy az politikailag kedvezőtlen következményekhez vezethet, rosszat tesz a világnak.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.

Címlapkép forrása: Getty Images