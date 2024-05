Egy halom gyenge adat érkezett Kínából

Igazi adatdömping érkezett ma hajnalban Kínából. Ezek összességében inkább gyengébbek lettek a vártnál, hiszen a kiskereskedelmi forgalom növekedése a járvány utáni új mélypontra esett vissza, és a belső kereslet visszafogottságára utal az is, hogy folytatódott a lakásárak lejtmenete. Nem csak a lakossági kereslet alakul kedvezőtlenül, hanem a vállalati aktivitás is, legalábbis a beruházások szempontjából, amelyek a vártnál gyengébben alakultak. A gazdasági lendületet az export tartja fent igazán, hiszen az ipari termelés az előrejelzéseknél erősebben alakult a tavasz közepén.

Az áprilisi adatok továbbra is azt mutatják, hogy a fogyasztás erősödése mint a gazdasági növekedés hajtóereje továbbra is késlekedik . Az áprilisi kiskereskedelmi forgalom növekedése a márciusi 3,1%-ról 2,3%-ra esett vissza éves szinten, és szinte hónapról hónapra egyre kisebb lendületet jelez.

Az áprilisi kiskereskedelmi eladások leggyengébb teljesítménye az autóeladásokhoz kapcsolódott, amelyek éves szinten -5,6%-kal csökkentek. Az ING az adatokat értelmezve megjegyzi, hogy a járműpiac dekonjunktúrája tovább erősítheti azokat a véleményeket, amelyek szerint az ágazatban túlkapacitások épültek ki Kínában. Egy másik fontos kategória, a háztartási gépek forgalmának bővülése 4,5%-ra mérséklődött. Mivel a hatóságok célzott élénkítő lépései az év későbbi szakaszában kezdenek el hatni, ezekben a kategóriákban némi fellendülés várható.

A többi kategória, köztük a ruházati cikkek (-2,0%), a kozmetikumok (-2,7%), valamint az arany és ékszerek (-0,1%) gyengesége azonban azt mutatja, hogy a fogyasztói bizalom továbbra is gyenge. Pedig az első negyedéves GDP-adat kapcsán a legtöbb elemző azt emelte ki, hogy az állami élénkítő lépések jótékonyan tudtak hatni a belső keresletre. Úgy tűnik azonban, hogy ez a hatás egyelőre nem tartós.

Pozitívum viszont , hogy áprilisban a szórakozáshoz kötődő kiskereskedelmi forgalom továbbra is érdemben növekedni tudott. A vendéglátás (4,4%), a dohányáru és szeszes italok (8,5%), valamint a sport és szabadidő (12,7%) éves növekedése meghaladta a főcsoport növekedését. Úgy tűnik, hogy a fogyasztók 2024-ben lemondtak a nagy értékű vásárlásokról az ezekben a kategóriákban történő költekezés javára. Ebben még szerepet játszhat a járványügyi lezárások feloldása, ami Kínában jóval később történt meg, mint a világ többi részén.

Az ING szakértői szerint a fogyasztás növekedése 2024 nagy részében valószínűleg mérsékelt marad, mivel a fogyasztói bizalom továbbra is gyenge, ráadásul a gyenge bérnövekedés és az elmúlt évek csökkenő eszközáraiból eredő tartós negatív vagyonhatás sem segíti az élénkülést.

A kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal 70 városra kiterjedő mintájában az ingatlanárak tovább csökkentek áprilisban. Az új lakások árai 0,58%-kal csökkentek havi alapon, a másodlagos piaci árak pedig 0,94%-kal. A 2021 közepén elindult árcsökkenési trendben ugyan 2023 elején fordulat látszott kirajzolódni, ám mostanra már látszik, hogy ez ideiglenes volt, most már több hónapja újra esnek az árak, gyorsabb tempóban, mint a trend elején. Az új lakások árszintje a 2020-as, a használat lakásoké 2018-as szinten van.

Csakúgy, mint márciusban, 70 városból 69-ben csökkenő árak voltak tapasztalhatók a másodlagos lakáspiacon áprilisban.. Ezek közül tíz városban meredek, 1,5-1,8% közötti havi alapú csökkenést regisztráltak. Az új lakások piaca valamivel jobban teljesített, de a 70 városból "csak" hatban - köztük Sanghajban és Tianjinban - emelkedtek az új lakások árai. A közelmúltban tett támogató politikai bejelentések - többek között a vásárlási korlátozások megszüntetése, a lakások "cseréjére" vonatkozó politikák, valamint a szociális lakásprogramokhoz szükséges lakások közvetlen megvásárlására vonatkozó tervek - fokozták a piaci optimizmust, hogy valamikor idén meg fogjuk látni a lakásárak mélypontját. Ahogy ezek a politikák az elkövetkező hónapokban tovább folytatódnak, segítenek enyhíteni az ingatlanárakra nehezedő lefelé irányuló nyomást. Bár ez vitathatatlanul a kínai hangulat stabilizálódásának egyik legfontosabb jele lesz majd, érdemes megjegyezni, hogy a lakásárak esetleges mélypontjának elérése csak az első lépés lenne; a megemelkedett lakáskészletek valószínűleg még egy ideig visszafogottan fogják tartani az ingatlanberuházásokat, és az ingatlanszektor idén is jelentős lehúzó erő marad a gazdaság számára - mondja az ING.

Az állóeszköz-beruházások éves növekedése a vártnál gyengébben alakult, 4,2%-ra esett vissza áprilisban. Ráadásul a beruházások növekedését továbbra is nagymértékben az állami oldal hajtja. A közszféra beruházásai 7,4%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, míg a magánszektor beruházásai tovább lassultak, 0,3%-ra.

Az ingatlanberuházások 9,8%-kal estek vissza, és már a harmadik egymást követő jelentés maradt el az előrejelzésektől. Az új lakásépítések továbbra is meredeken csökkentek, éves szinten 24,6%-kal. Az ingatlanpiaci hangulatindex 2024-ben ugyan már nem esik látványosan, de továbbra is hónapról hónapra új történelmi mélypontokat ér el, és áprilisban 92,02 ponton állt.

Ugyanakkor az ING elemzői az elkövetkező hónapokban a beruházások fellendülését várják. Kína várhatóan ma kezdi meg a korábban bejelentett 1 milliárd renminbi (jüan) összegű ultrarövid lejáratú kötvények kibocsátását. Bár kevés konkrét részlet áll rendelkezésre arról, hogy a kötvénykibocsátásból származó bevételeket mire fogják felhasználni, tekintettel Kína közelmúltbeli gazdaságpolitikai irányvonalára, amely a növekedés stabilizálásának támogatására és a kulcsfontosságú stratégiai iparágak jövőbeli fejlesztésére irányul, a kötvénykibocsátásból származó források felhasználásának egyik kedvezményezettje valószínűleg a beruházási célú költekezés lesz.

Az egyetlen jó hír az áprilisi adatdömpingből, hogy az ipar hozzáadott értékének növekedése áprilisban 6,7%-ra gyorsult (éves összevetésben) a márciusi 4,5%-ról. Ez jelentősen meghaladta az előrejelzéseket. Ez alapján úgy tűnik, hogy az ipari tevékenység lesz az év második negyedévének egyik fő növekedési motorja.

Az ipari termelés egyik fő hajtóereje továbbra is a csúcstechnológiás gyártás irányába történő átmenet. A high-tech feldolgozóipar áprilisban 11,3%-kal, az év első négy hónapjában pedig 8,4%-kal nőtt éves összevetésben. Az autógyártás is erőteljesen fellendült, áprilisban 16,3%-kal nőtt éves összevetésben a márciusi 9,4%-os éves növekedésről. A termelés erőteljes növekedése, de a gyengébb belföldi kereslet az év eddigi részében az autóipari árak csökkenését eredményezte.

"Az adatok továbbra is az erős külső kereslet és a gyenge belföldi kereslet mintáját mutatják. A belföldi kereslet gyengesége egyértelműen az ingatlanpiac romlásának következménye" - mondta Xing Zhaopeng, az ANZ vezető kínai stratégája a Reutersnek. "A jelenlegi egyensúlyjavító politikák, mint például a fogyasztási cikkek cseréje vagy a különleges államkötvények, csak részben tudják fedezni a belföldi kereslet lefelé tartó spirálját" - tette hozzá. Ez azért is kockázatot jelent, mert eközben az Egyesült Államok a kínai exporttal szemben folytatja a protekcionista lépéseket, és az Európai Unió is hasonló lépéseket fontolgat.

Összességében az áprilisi adatközlések azt jelzik, hogy a magánszektor és a háztartások hangulata továbbra is borúlátó, és visszafogja az általános növekedést. 2024-ben a növekedést valószínűleg az állami szektornak kell majd hajtania. A szakpolitikai intézkedések bevezetése már megkezdődött, és a támogató politikák hatása az elkövetkező hónapokban fokozatosan elkezd majd átcsordulni a gazdaságon. Ugyanakkor még van mit tenni, ha Kína 2024-re el akarja érni az 5%-os növekedési célt - vélik az ING szakértői.

Címlapkép forrása: Getty Images