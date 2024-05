Alulmaradt a NAV az Európai Unió Bíróságán

Az aktuális adóügyekkel rendszeresen foglalkozó Jalsoszky és RSM adótanácsadói szinte azonnal külön írást szenteltek saját blogfelületeiken az EUB ítéletének.

Palicz Petra, az RSM adóüzletágának menedzsere írásában azt emelte ki, hogy az Európai Unió Bírósága arról döntött (C-746/22), hogy nem felel meg az Európai Unió joggyakorlatának az a magyar szabály, amely az áfa-visszatérítési eljárásokban nem engedi meg a külföldi adózóknak, hogy a kapcsolódó dokumentumaikat akár a másodfokú eljárásban is beadhassák. Az EUB megállapította, hogy a magyar szabályozás sérti a héasemlegesség alapelvét, valamint a tényleges érvényesülés elvét, mivel megtiltja az adózók számára, hogy a másodfokú adóhatósághoz benyújtott fellebbezésben adják meg az elsőfokú adóhatóság által kért kiegészítő információkat.

Fehér Tamás, a Jalsovszky adótanácsadója a döntést úgy értékelte, hogy a friss döntés nem csupán a külföldiek áfa-visszatérítésére lehet hatással, de bármely olyan áfa-ügyben is felhasználható, ahol az adóhatóság megtagadta a fellebbezés során benyújtott tények, bizonyítékok értékelését. Írásából az is kiderült, hogy a Jalsovszky iroda képviselte ezt az ügyet.

Az RSM szakembere felidézte, hogy gyakori problémát jelent a külföldi áfa-visszatérítési eljárások során, hogy a NAV minden olyan esetben elutasítja a külföldi adózók kérelmét, amikor nem kapja meg határidőben a kért információkat, dokumentumokat. "Teszi ezt olyankor is, amikor a fellebbezés során pótlásra kerülnek a hiányosságok, és az visszatérítés egyébként megilletné az adózót. Ezt a gyakorlatot támadták meg most sikeresen az Európai Unió Bírósága előtt" - emlékeztetett. A pontos eset szerint szlovák társaság a 2008/9/EK tanácsi irányelv (ún. 8-as irányelv) alapján 2021. februárjában benyújtotta a NAV-hoz adóhatósághoz a magyarországi ingatlanokon végzett, mérnöki tevékenységéhez kapcsolódóan rá áthárított áfa visszaigényléséhez kapcsolódó kérelmét. A NAV a kérelemmel kapcsolatban további információkat, dokumentumokat kért, a szlovák adózó ezeket elmulasztotta megküldeni, a NAV pedig első fokon elutasította a kérelmet. A Slovenské Energetické Strojárne a.s. fellebbezést nyújtott be az elutasító döntéssel szemben, és egyben pótolta a kért iratokat is. A másodfokú adóhatóság helybenhagyta az elsőfokú határozatot, többek között mivel úgy ítélte meg, hogy nem veheti figyelembe a fellebbezéshez mellékelt iratokat, hiszen az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air) 124. § ának (3) bekezdése megtiltja új bizonyítékok előterjesztését a fellebbezés alátámasztására, ha a fellebbezőnek tudomása volt ezekről a bizonyítékokról az elsőfokú határozat meghozatala előtt.

A szlovák adózó a másodfokú döntés ellen fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, amely az eljárást felfüggesztette, és előzetes döntéshozatal céljából az EUB-hez fordult annak tisztázása érdekében, hogy az Air. hivatkozott rendelkezése nem sérti-e a héasemlegesség (azaz az áfasemlegesség) és az tényleges érvényesülés elvét a 8-as irányelv által biztosított fellebbezési jog mellett - írja az RSM menedzsere.

Palicz Petra szerint az adózók számára kedvező döntés hatásai túlmutathatnak a külföldi áfavisszaigénylési eljárásokon is, mivel az EUB indoklása számos ponton utal az áfa más eljárásokban is érvényesülendő alapelveire, és az Air. kifogásolt szabálya általánosan, az adóügyekben hozott döntések ellen beadandó fellebbezésekre vonatkozik.

Fehér Tamás is hasonlóképp fogalmaz, amikor azt írta, hogy az ügynek nagyobb a lángja, mint a füstje. "Az EUB mai döntése látszólag csak a külföldiek áfa-visszatérítéséről szól. Megítélésünk szerint ugyanakkor a döntés ennél jóval szélesebb körben is felhasználható, annak indokolására tekintettel. A Bíróság ugyanis – érvelésünkkel egyetértve – nem pusztán a külföldiek áfa-visszatérítésére vonatkozó irányelv szabályaira hivatkozott, hanem olyan, jóval általánosabb alapelvekre is mint a héa-semlegesség elve, a tényleges érvényesülés elve, vagy éppen a megfelelő ügyintézéshez való jog" - értelmezte a Jalsoszky tanácsadója.

