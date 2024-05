Oroszország ráteheti a kezét a világ legnagyobb olajtartalékára

Oroszország 511 milliárd hordónyi kőolajat fedezett fel az Antarktiszon. A briteket különösen aggasztja ez a felfedezés, mivel az olaj elsősorban a Brit Antarktiszi Területen található, egy hatalmas, 1,7 millió négyzetkilométeres lakatlan területen, amelyre Chile és Argentína is igényt tart. Ez újabb nemzetközi konfliktusokhoz vezethet.

A világ jelenleg évente mintegy 36 milliárd hordó olajat fogyaszt, az Antarktiszon felfedezett 511 milliárd hordó pedig „az Északi-tenger 50 év alatt végzett teljes kitermelésének tízszeresét” jelenti.

Van azonban egy jelentős probléma: az 1961-es antarktiszi szerződés, amelynek Oroszország is részese, szigorúan tiltja a szénhidrogének feltárását és kitermelését a régióban. Moszkva azzal védekezett, hogy nem sértette meg a nemzetközi jogot, azt állítva, hogy az Alexander Karpinsky nevű hajó által végzett kutatás, amelyet a kereskedelmi célú új geológiai tartalékok felkutatásáért felelős Roszgeo ügynökség rendelt meg, csak „tudományos” célú – írja a Le Figaro.

A brit parlamenti képviselők aggódnak a szerződés esetleges kijátszása miatt, különösen azután, hogy az oroszok a múlt héten bizonyítékokat küldtek a felfedezésükről az alsóház környezetvédelmi ellenőrző bizottságának (EAC). De David Rutley, a brit külügyminiszter-helyettes azt közölte, hogy bízik az orosz ígéretekben, és kijelentette, hogy „Oroszország nemrég megerősítette elkötelezettségét a szerződés kulcsfontosságú elemei mellett”.

Nem minden szakértő ilyen optimista: Klaus Dodds, a Royal Holloway College geopolitika professzora szerint Oroszország, egy rosszhiszemű szereplő és az egyre magabiztosabbá váló Kína is megsértheti az egyezményt. „Oroszország tevékenységét úgy kell értelmezni, mint a szeizmikus kutatásokkal kapcsolatos normák semmibevételére irányuló döntést, és végső soron a következő erőforrás-kitermelés előfutára lehetett a lépés” – mondta Dodds.

Az Északi-sarkvidéken már most is megfigyelhető feszültségek a földgolyó másik oldalán is megtalálhatják a megfelelőjüket. Bár Oroszországnak nincsenek területi igényei az Antarktiszon, az elmúlt években különböző tudományos kutatásokra hivatkozva fokozatosan növelte jelenlétét a térségben, és 1957 óta öt kutatóállomást létesített a területen.

Címlapkép forrása: Shutterstock