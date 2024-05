Támadnak az oltásellenesek Magyarországon - Máris itt az első válasz a veszélyre!

Az oltásellenesség hazai helyzetéről készül felmérés a gyermek háziorvosi praxisokban, miután egyre több gyermekorvost jelentenek fel szülők amiatt, mert nem adnak mentesítést a kötelező védőoltások alól. Erről Kántor Irén, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) új elnöke beszélt a Portfólio-nak egy háttérbeszélgetés után, amelyen többek között kiderült, hogy folyamatosan nő az országban a betöltetlen gyermek háziorvosi praxisok száma, ami jelenleg 150, valamint, hogy továbbra is magas, 62 év a szakmában dolgozó doktorok átlagéletkora. Szó volt az iskolai igazolásokról, az új ügyeleti rendszerről, valamint arról is, hogy a gyermek háziorvosok miként próbálnak meg harcolni az egyre nagyobb mértékű gyermekkori elhízással.

Már tart az az országos adatgyűjtés, amelynek célja, hogy felmérje a hazai oltásellenesség helyzetét a gyermekorvosi praxisokban. Erre amiatt van szükség, mert az oltásellenes lobbi tevékenysége nyomán már nem csupán egy-egy elszigetelt esetről van szó.

Oltásellenesek perelnek orvosokat

Több házi gyermekorvos ellen is feljelentést tettek vagy eljárást kezdeményeztek oltásellenes szülők a közelmúltban arra hivatkozva, hogy nem adtak mentesítést a kötelező védőoltások alól. A Telex riportja szerint komoly támadásba lendült idehaza az oltásellenes lobbi, amely a közösségi médiában terjeszti ezeket a nézeteket. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (NNGYK) felhívták a figyelmet arra, hogy az oltóorvosok a szakma szabályai szerint és a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően végzik tevékenységüket. Tudni kell, hogy egy járvány kialakulásához sok esetben már az is elég, ha csak kismértékben romlik az átoltottsági arány, márpedig az ilyen jogi eljárások időtartama alatt a gyermekek védőoltása halasztódik, ami tömeges méreteket öltve a járványügyi biztonságot veszélyeztetheti.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) minapi sajtó háttérbeszélgetését követően Kántor Irén, a szervezet új elnöke a Portfolio kérdésére elmondta:

most mérik fel, hogy leginkább hol és milyen mértékben jellemző az országban ez a probléma, van-e ebben bármilyen tendencia,

ami által talán majd közelebb lehet jutni a megoldáshoz is. Úgy fogalmazott: a házi gyermekorvosok a szakmai eljárási rend szerint oltanak vagy adnak mentesítést, nincs lehetőségük mérlegelésre. Az egészségértés és a tudatosság nincs mindig arányban a tudomány fejlődésével, ezért változtatni kell a kommunikáción – tette hozzá.

Program az elhízás ellen

Az egészségtudatosság, pontosabban annak hiánya más téren is komoly problémákhoz vezethet. A World Obesity Federation adatai szerint Magyarországon a 18 éven aluliak egyharmada túlsúlyos, ezen belül a fiúk 15,8, a lányok 12,43 százaléka kórosan elhízott.

Nemcsak az a baj, hogy tendenciájában nő az elhízott gyerekek aránya, hanem az is, hogy az elhízás már egyre fiatalabb életkorban kezdődik,

és korábban megjelennek a szövődmények. Húsz éve még senki nem beszélt szinte arról, hogy egy gyerek lehet 2-es típusú diabéteszes, ma pedig már ott tartunk, hogy kezelési protokollok vannak rá, és a gyermekeknél klinikai vizsgálatok folynak olyan gyógyszerekkel, amiket felnőtt cukorbetegeknél használnak, annyira sok lett a 2-es típusú cukorbetegséggel küzdő gyerek” – mondta a Portfolio-nak Kántor Irén, akinek endokrinológus és diabetolgóus szakvizsgája is van.

A túlsúlyos gyerekekből ráadásul elhízott felnőttek lesznek, akiknek emiatt számos súlyos betegség kockázatával kell élniük, többek között a cukorbetegséggel, a magas vérnyomással és az idő előtti halálozással. Ezért a HGYE elindít egy obezitás projektet, ami egyszerre jelent egy átfogó, longitudinális adatgyűjtést, valamint egy olyan együttműködést a családokkal, ami a reményeik szerint segít hosszú távon fenntartani a motivációjukat az egészségesebb életmód iránt.

Fiatalokat várnak a praxisokba

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a majdnem 1500 házi gyermekorvosi körzetből jelenleg 150 praxis betöltetlen. Ezek száma folyamatosan emelkedik, főleg az ország távoli pontjain, a kistelepüléseken, mert nincs elég páciens ahhoz, hogy finanszírozzon egy praxist az egészségbiztosító. Ezeken a helyeken sok szervezést igényel, hogy a gyerekek eljussanak egy gyerekorvoshoz – fogalmazott a HGYE elnöke.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint vannak olyan praxisok, ahová több mint egy évtizede nem találnak gyerekorvost. Ilyen Kunfehértón, Nagyszénáson, Fegyverneken, Nagyatádban vagy Őcsényben is található, de vannak hosszabb ideje üresen álló helyek a nagyobb városokban is.

Kántor Irén tájékoztatása szerint a házi gyermekorvosi praxisok összesen csaknem 1,4 millió gyereket látnak el jelenleg, egy praxisra átlagosan 890 gyereket jut.

A házi gyermekorvosok átlagéletkora stabilan magas, 62 év, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan elérik már pár éven belül a nyugdíjkorhatárt. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének ezért kiemelt célja, hogy minél több fiatallal megismertesse és megszerettesse az alapellátást. Mint Kántor Irén elmondta, a HGYE néhány évvel ezelőtti kezdeményezésére a gyermekgyógyászati szakorvosképzésen belül már létezik kifejezetten gyermekalapellátási rezidensi kvóta. A közeli jövőben 40 frissen végzett háziorvos kerül ki innen a gyermekalapellátásba, ami biztató.

Arra a kérdésre, hogy a finanszírozás jelenleg megfelelően ösztönző-e a fiatalok számára, hogy a kórházi munka helyett az alapellátást válasszák, a HGYE elnöke úgy válaszolt: a NEAK-finanszírozás hosszú ideje nem inflációkövető, ugyanakkor a gyors technológiai fejlődést megfelelő finanszírozással lekövetni nemcsak a kórházakban, de az alapellátásban is nagy kihívás világszerte, nem csupán Magyarországon. Az orvosok ugyanakkor nemcsak az anyagi lehetőségeket mérlegelik egy ilyen döntésnél, hanem például azt is, hogy az alapellátás vagy a kórházi munka a szakmailag vonzóbb perspektíva számukra. A gyermekalapellátást meglátása szerint vagy élethelyzetek miatt választják, vagy mert elkötelezettek ez iránt.

Ügyeleti rendszer, iskolai igazolások

A sajtóbeszélgetésen az átszervezett háziorvosi ügyeleti rendszerről is kérdezték a HGYE új elnökét. Kántor Irén azt mondta: folyamatosan egyeztetnek az Országos Mentőszolgálattal – az OMSZ szervezi most már országszerte a felnőtt és a gyermek háziorvosi ügyeletet is – a gyerekek biztonságos ellátása érdekében.

Szóba került az iskolai hiányzások orvosi igazolása is, és kiderült: végleg lejár a papír alapú igazolások kora. Már megjelent ugyanis a jogszabály, amely lehetővé teszi az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a Kréta rendszer összekötését. Így a pedagógusok azonnal láthatják, ha egy gyerek betegség miatt nem megy iskolába, és még azt is, hogy várhatóan mennyi ideig marad távol.

