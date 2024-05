Csak Magyarország szavazott nemmel ma a nagy brüsszeli árampiaci döntéseknél

Csak Magyarország szavazott nemmel kedden Brüsszelben az uniós tagállamok közül a villamosenergiapiaci reformról szóló irányelv kapcsán, feltehetően a rezsicsökkentési rendszerrel kapcsolatos szempontok miatt, de ezzel együtt is elfogadottnak számít az irányelv, így az rövidesen hatályba lép – derült ki a Tanács oldalán közzétett szavazási jegyzőkönyvből Az ülésen a reform elemeit tartalmazó rendeletről is szavaztak, azt minden tagállam jóváhagyta, így miután megjelenik az uniós közlönyben, 20 nappal később közvetlenül hatályosul minden tagállamban.

A gázárak elszállásából eredő villamosenergia krízis láttán egy átfogó csomagot tett le korábban az asztalra az Európai Bizottság, és azért, hogy a hatályban lévő kereteket átláthatóan, a jogbiztonság fenntartása mellett módosítsák, két részre bontották a tárgyalások során:

A rendelet (amely hatályba lépése után közvetlenül hatályosul az összes tagállamban) részben az európai energiaszabályozó hatóságok testülete (ACER) piacmanipuláció elleni fellépésének lehetőségeit erősítette meg. Ezt fogadták el egyhangúan a tagállamok, köztük Magyarország, és húsz nappal a megjelenés után, tehát várhatóan június elején, közvetlenül hatályosul minden tagállamban.

Azt is rögzíti az irányelv (lásd alább), hogy az áramár támogatásokat a tagállamok milyen keretek között meddig alakalmazhatják, és amint lentebb kiemeltük: adhatók támogatások válsághelyzet nélkül is, de csak célzottan, bizonyos csoportoknak. Feltehetően ez volt az az egyik ok, ami miatt a magyar kormány nemmel szavazott az irányelv kapcsán, hiszen ezek az új uniós keretek a minden háztartás számára járó jelenlegi rezsicsökkentési keretek módosítása felé mutatnak (jelenleg az éves átlagfogyasztásig jár a rezsivédett 36 forint/kWh-s ár, afelett 70 forintos a megemelt ár).

Az irányelv egyik kulcsfontosságú szakasza a bevezető rész szerint így hangzik (29. bekezdés, dőlt betűs rész tőlünk):

"A villamosenergia-ellátás árképzésébe való állami beavatkozás elvben piactorzító intézkedésnek minősülne. Az ilyen beavatkozásokat ezért csak megfelelő esetben, közszolgáltatási kötelezettségként és meghatározott feltételek mellett szabad végrehajtani. Ezen irányelv értelmében a szabályozott árak, beleértve a költség alatti árakat is, alkalmazhatók a kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználók és az energiaszegénység által érintett felhasználók esetében, valamint – átmeneti intézkedésként – a lakossági fogyasztók és a mikrovállalkozások esetében, függetlenül attól, hogy villamosenergiaár-válság áll-e fenn. A villamosenergiaár-válság idején, amikor a villamos energia nagy- és kiskereskedelmi árai jelentősen emelkednének, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a szabályozott árak alkalmazását ideiglenesen kiterjesszék a kisvállalkozásokra és a középvállalkozásokra.

A lakossági fogyasztók, a kisvállalkozások és a középvállalkozások esetében, kivételesen és ideiglenesen lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy villamosenergiaár-válság idején költség alatti szabályozott árakat határozzanak meg, feltéve, hogy ez nem okoz torzulást az ellátók között, és hogy az ellátók kompenzációt kapnak a költség alatti ellátás költségeiért. Biztosítani kell azonban azt, hogy az ilyen árszabályozás célzott legyen, és ne ösztönözzön a fogyasztás növelésére.

Ezért az árszabályozás ilyen kivételes és ideiglenes kiterjesztését lakossági fogyasztók esetében a lakossági fogyasztók mediánfogyasztásának 80 %-ára, kisvállalkozások és középvállalkozások esetében pedig az előző évi fogyasztás 70 %-ára kell korlátozni. A Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján, végrehajtási határozat útján kell megállapítania a regionális vagy uniós szintű villamosenergiaár-válság fennállását. Annak értékelését, hogy fennáll-e villamosenergiaár-válság, a szokásos piaci működés idején érvényes árakkal való összehasonlítás alapján kell elvégezni, tehát ki kell zárni az ezen irányelv értelmében megállapított korábbi villamosenergiaár-válságok hatását...."

