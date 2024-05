Itt az MNB kamatvágásának indoklása!

Kiadta a mai 50 bázispontos kamatcsökkentéshez fűzött indoklását a Magyar Nemzeti Bank, és az egy hónappal ezelőtt újonnan belefogalmazott „óvatos” és „türelmes” kulcsszavakat most is bele tette a szövegbe a jegybank, mint amelyek szükségesek a monetáris politika vitelében. Az indoklással párhuzamosan indult el a kamatdöntési sajtótájékoztató is, amelyről itt tudósítottunk.

Íme a fontos változások

A jegybanki indoklás szerint

A globális és hazai dezinflációt övező kockázatok, illetve a nemzetközi befektetői hangulat változékonysága előretekintve is óvatos és türelmes monetáris politikát indokol.

Egy hónapja, amikor 50 bázispontos üteműre lassította a kamatvágások tempóját az MNB, többek között azt hangsúlyozta, hogy "A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs kilátások az alapkamat-csökkentés korábbinál lassabb ütemű folytatását indokolják. A változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé."

Most ezt a kulcsfontosságú két mondatot úgy fogalmazta át a jegybank, hogy az inflációs kilátások kapcsán említ kockázatokat, és ezzel indokolja az óvatos megközelítés szükségességét: "A változékony pénzügyi piaci környezet és az inflációs kilátásokat övező kockázatok ugyanakkor továbbra is óvatos, türelmes megközelítést tesznek szükségessé."

Ezt követően az indoklás utolsó mondata is kicsit módosult (igaz az adatvezérelt kifejezés maradt), hiszen egy hónapja még a lassított ütemet hangsúlyozta a jegybank: "Az áprilisban megkezdett új szakaszban a Monetáris Tanács a korábbinál lassabb ütemben haladva, adatvezérelten dönt az alapkamat további mérsékléséről".

A mostani indoklás utolsó mondata így hangzik, és bekerült a körültekintően kifejezés is: "A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat, az inflációs kilátásokat, valamint a kockázati környezet alakulását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat további mérsékléséről."

Itt az indoklás teljes terjedelmében

Az alábbiakban a mai kamatdöntési indoklást teljes terjedelmében bemutatjuk alább:

"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját.

Európában a rövid távú növekedési kilátásokat főként lefelé mutató kockázatok övezik, ugyanakkor a bizalmi indikátorok javultak 2024 első negyedévében. Az Egyesült Államok gazdasága az első negyedévi enyhe lassulás ellenére változatlanul stabil növekedést mutat, ugyanakkor a foglalkoztatottság bővülése mérséklődött áprilisban. A kínai gazdaság a várakozásokat meghaladó mértékben bővült 2024 első negyedévében, elsősorban a gazdaságpolitika keresletösztönző intézkedéseinek hatására.

Az eurozóna éves inflációja áprilisban nem változott az előző hónaphoz képest, míg az Egyesült Államokban a fogyasztói árak növekedése kismértékben lassult. A világgazdaságban általánosan megfigyelhető a szolgáltatások koronavírus-járvány előtti időszakra jellemző szinteknél magasabb inflációja, ami fékezi a dezinflációt. Ezenkívül a geopolitikai konfliktusok növelhetik az energiapiaci volatilitást, emellett fennakadásokhoz vezethetnek a globális értékláncokban is, ami újból megemelheti a szállítmányozási költségeket. Ezzel szemben a visszafogott világgazdasági kereslet előretekintve mérsékelt inflációs ráták irányába mutat. Az előző kamatdöntés óta az olajárak mérséklődtek, a gázárak pedig 30 euro körüli tartományban alakulnak.

A nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság javult az áprilisi kamatdöntés óta. A piaci árazások alapján a Federal Reserve később kezdheti meg a kamatcsökkentést, mint az Európai Központi Bank. A két meghatározó jegybank monetáris politikája között várható divergencia a globális kamatkörnyezeten keresztül a feltörekvő piacokon a volatilitás növekedését eredményezheti. A régióban a cseh jegybank májusi kamatdöntő ülésén 50 bázisponttal 5,25 százalékra csökkentette az irányadó rátáját, miközben a lengyel és a román jegybank nem változtatott a monetáris kondíciókon.

2024 első negyedévében a magyar gazdaság növekedése dinamizálódott. A hazai gazdaság éves alapon 1,1 százalékkal, míg negyedéves alapon 0,8 százalékkal bővült. A növekedéshez legnagyobb mértékben a piaci szolgáltatások járultak hozzá, ugyanakkor az ipar hozzáadott értékének csökkenése fékezte a teljesítményt. 2024 márciusában az ipari és az építőipari termelés csökkent, miközben a kiskereskedelmi forgalom bővült. A lakossági fogyasztást meghatározó fontosabb tényezők közül a reálbérek tavaly szeptember óta tartó érdemi emelkedése az idei évben folytatódik. A lakossági bizalmi indikátor fokozatos javulása az óvatossági motívum oldódására utal. A munkaerőpiac feszessége az elmúlt hónapokban enyhült. A foglalkoztatás magas szintje mellett a munkanélküliségi ráta 4,6 százalékon alakult 2024 első negyedévében.

2024-ben főként a belső keresleti tételek támogatják a hazai GDP fokozatos bővülését. A növekedés az év második felében tovább gyorsulhat. Az exportteljesítményt az elhúzódóan gyenge európai konjunktúra visszafogja, míg a jelentős kapacitásbővítő külföldi közvetlentőke-beruházások fokozatosan élénkítik. 2024-ben a jegybanki előrejelzés alapján a GDP 2,0–3,0 százalékkal bővülhet. 2025-től kiegyensúlyozott szerkezetű hazai növekedés várható, és az exportpiaci részesedésünk is emelkedik.

Áprilisban a hazai fogyasztói árak 3,7 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, ezzel az infláció az év eleje óta a jegybanki toleranciasávon belül alakul. Az éves bázisú maginfláció 0,3 százalékponttal, 4,1 százalékra tovább mérséklődött. Az infláció a márciusi Inflációs jelentés előrejelzésével összhangban alakult. A lakossági inflációs várakozások lényegében nem változtak áprilisban az előző hónaphoz képest.

Az áremelkedés üteme az idei év közepén a piaci szolgáltatások visszatekintő árazása és bázishatások miatt átmenetileg emelkedik. Az alapfolyamatokat megragadó maginfláció csökkenése a második negyedévben megáll és az év hátralévő részében 4,5–5,0 százalék között alakul. Az inflációs várakozások horgonyzottsága, a pénzügyi piaci stabilitás fenntartása és a fegyelmezett monetáris politika elengedhetetlen ahhoz, hogy a fogyasztóiár-index a jövő évtől tartósan visszatérjen a jegybanki toleranciasávba.

Márciusban a folyó fizetési mérleg többlete újabb historikus csúcsot ért el. Idén az export és az import volumene közel azonos mértékben bővül, így elsősorban az alacsonyabb energiaárak mellett tovább javuló cserearány javítja a külkereskedelmi egyenleget. A folyó fizetési mérleg GDP-arányos többlete 2024-ben várhatóan tovább emelkedik, majd az egyenleg javulása – az exportpiaci részesedés növekedésével párhuzamosan – a következő években is folytatódik.

A jegybank előrejelzése szerint a költségvetés hiánya 2024-ben mérséklődik, az elsődleges egyenleg öt év után újra egyensúly közelébe javul. A bruttó államadósság a GDP 73,5 százalékára csökkent 2023 végére. Az adósságráta 2024. évi folytatódó mérséklődéséhez és a hazai kockázati megítélés javulásához a kitűzött hiánycélok hiteles elérése is szükséges.

A magyar gazdaságban beinduló növekedés, a historikusan magas devizatartalék, a folyó fizetési mérleg tartós javulása és a körültekintő monetáris politika az ország kockázati megítélésének erősödése irányába hatott. A változékony pénzügyi piaci környezet és az inflációs kilátásokat övező kockázatok ugyanakkor továbbra is óvatos, türelmes megközelítést tesznek szükségessé. Ezzel összhangban a Monetáris Tanács a mai ülésén az alapkamatot 50 bázisponttal, 7,25 százalékra csökkentette. Ennek megfelelően a kamatfolyosó alsó széle, az O/N betéti kamat 6,25 százalékra, míg felső széle, az O/N hitel kamata 8,25 százalékra mérséklődik. A monetáris politika továbbra is a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásához és az inflációs cél fenntartható eléréséhez.

A globális és hazai dezinflációt övező kockázatok, illetve a nemzetközi befektetői hangulat változékonysága előretekintve is óvatos és türelmes monetáris politikát indokol. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat, az inflációs kilátásokat, valamint a kockázati környezet alakulását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat további mérsékléséről."

