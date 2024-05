Közel kétéves csúcson a magyar államadósság

Csak az év végére esett be az államadósságráta Magyarországon, az első negyedévben rögtön jött a visszapattanás - derül ki a ma közzétett pénzügyi számlák statisztikából. A friss jelentésből az is kiderül, hogy az államháztartás hiánya kissé csökkent, de még mindig igen magas.

Ma jelent meg a Magyar Nemzeti Bank első negyedéves pénzügyi számlák statisztikája, amiből három érdekes makrofolyamat rajzolódik ki.

1. Visszapattant az államadósság

Az első negyedév végére 75,9%-ra ugrott fel Magyarország GDP-arányos államadóssága. Utoljára 2022 második negyedévében járt ennél magasabban a ráta. A friss adat alapján elég valószínű, hogy tavaly év végén újra visszatért egy régi hagyomány: az államadósság-mutató év végi "menedzselése". Az államadósságnak leginkább az év végi szintje az érdekes (részben az adósságszbály miatt, részben pedig azért, mert év közben több egyedi hatás éri a mutatót, ami miatt érdemes az éves változásra koncentrálni), és amikor az államadósság nem igazán akar év végén csökkeni, akkor a kormány kihasználja a "mozgásterét", és különböző kisebb-nagyobb pénzügyi művelettel ideiglenesen kicsit igazít a számon. A 2010-es éves első felében ez bevett gyakorlat volt, és könnyen lehet, hogy most visszatért. Az idei évre is nehezen jön ki a makrogazdasági paraméterek alapján a csökkenő adósságráta, ezért hasonló trükkökre most is sor kerülhet.

2. Csökkenget, de még mindig magas a költségvetés hiánya

Az első negyedévben a szezonálisan igazított adatok szerint 6,5% volt a GDP-arányos államháztartási hiány. Ez az utóbbi egy év legmagasabb értéke, de a tavaly év elejinél kisebb, így a néhgy negyedéves gördülő deficit 5,7%-ra süllyedt. Természetesen ez még mindig igen magas, az idei 4,5%-os hiánycél teljesülésének vannak kockázatai, de a gazdaság beindulásával van esély rá, hogy automatikusan javul a helyzet. Erre szükség is lenne, mert nehjeen képzelhető el, hogy a 2026-os választás előtti évben nagy kiigazításokra lenne hajhlandó a kormány.

3. A háztartások mentik a külső egyensúlyt

Továbbra is igen magas a háztartások megtakarítási hajlandósága, az utóbbi egy év átlagában a GDP 7,3%-a. Ez azt jelenti, hogy az állam és a lakosság együttes finanszírozási pozíciója pozitív, a GDP 1,6%-át teszi ki. Vagyis e két szektor együtt a külső egyensúly javításához járul hozzá. Utoljára a finanszírozási képesség négy éve volt ilyen magas. Középtávon a külső egyensúly javulásához szükség lesz az államháztartási pozíció korrekciójára, hiszen a gazdasági növekedés beindulásával a lakossági fogyasztás és a vállalati beruházás importigénye emelkedni fog. Vagyis ha gyors növekedést szeretnénk, akkor azt csak úgy lehet fenntarthatóan, a külső egyensúly romlása nélkül megvalósítani, ha az állami gazdálkodás fegyelmezetté válik.

