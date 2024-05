Magyarország lesz a régió földgázkereskedelmi központja? - Rövidesen eldől

Van egy jó tervem: hozzunk létre egy földgáz-kereskedelmi hub-ot! És persze legyen színes-szagos, meg jó nagy forgalommal, és feltétlen legyen árképző (legalább a saját régiójában). Ugye, milyen jó ötlet?! És vajon az fontos, hogy mintha már lenne is egy ilyen. Vagy mégsincs? Járjuk körbe az álmok történetét és realitásokat! Erről szól ez a cikk.

Egy kis történelem

Valamikor a XVIII. század közepén egy brit tudós, bizonyos John Clayton angol tudós, kísérleteket kezdett a szénből származó gáz előállításával. Az első kereskedelmi gázgyárat 1791-ben William Murdoch építette Birmingham-ben, a gyár a városi közvilágítást látta el gázzal. Ezután, a városok növekedésével párhuzamosan feltartóztathatatlanul fejlődött a gáz-gyártás világszerte. Például a ma is ismert, Budapest III. kerületében található (volt) Óbudai Gázgyár nem is az első hazai ún. "légszesz" gyár volt, hiszen a pionírok az Újpesti (1849) és Józsefvárosi (1868) gázgyárak voltak. Történt mindez időrendben Bécs után, nagyjából Milánóval és Barcelónával egyidőben.

A XIX-XX. századokban a városi közvilágítás és modern hőenergia bizony ezekből a gyárakból jött. Szállítására, elosztására már akkor létesültek gázhálózatok, és kezdetleges, de létező vegyipari - például metanol, formaldehid és ammónia - felhasználás is kiépült. Fontos, hogy az akkori, szénből vízgőzön keresztül történő gázelőállítás nem azonos a mai idők coal to gas (kémiai elgázosítás) technológiájával, de mint látjuk, jó ideig sikeresen képes volt kiszolgálni az igényeket. Létrejött a gázpiac, a gyárakat 10-20 éves koncessziós szerződésekkel építették és egyre többet.

De mindig van jobb, és az 1860-as évek amerikai (USA) olaj-boomjával párhuzamosan felszínre hozott földgáz kitermelési és feldolgozási technológiája a XX. század elejére átjött Európába, amivel fokozatosan elkezdte kiszorítani a classic gázgyári technológiát (bár Budapesten például egészen az 1980-as évek közepéig üzemelt az Óbudai gyár). A tisztább, jobban kezelhető és sokkal környezet-kímélőbb földgáz elkezdte behálózni a kontinenst, a lakossági felhasználás rohamosan növekedett, és az új felhasználási területei, mint a petrolkémia, ugrásszerű fejlődésnek indultak, a villamosenergia-termeléss még tovább emelte a fogyasztást.

2022-ben az Európai Unió 27 országa több mint 350 milliárd köbméter gázt fogyasztott.

A gázt elsősorban áramtermelésre, háztartási fűtésre és ipari folyamatokra használják fel. A háztartások több, mint 30%-át gázzal fűtik.

Ez a hatalmas energiamennyiség, bár nem mérhető a kőolaj és származékai mennyiségéhez, szignifikáns részét teszi ki a kontinens energiafelhasználásának. Ennek fele-kétharmada is hihetetlen pénz-, illetve stratégiai-nemzetbiztonsági kérdés az EU és a környező országok gazdaságai és lakossága számára. Azt, hogy mekkora összegekről is beszélünk, megmutatja a két következő grafikon:

Ha az európai makroképből ráközelítünk hazánkra, a Lantos miniszter úr által a 2024.04.24.-i Dellában elmondottak szerint egy korábbi normál (2022-es árcsúcsot megelőző) évben Magyarország "éves energiaszámlája" 7 milliárd euró volt. A környező országok java része szegény egyik vagy másik energiahordozó tekintetében, és például földgázból 65-100% arányban kényszerül behozatalra.

Ezek a hatalmas arányok és a kapcsolódó összegek vajon önmagukban indokolnák egy, a regionális ellátás és fogyasztás sajátosságait figyelembe vevő piaci szerkezet és árazás kialakulását?

A kérdés felvetését mi sem támaszthatja alá jobban, mint a pont Budapesten működő és a Tátrától Burgasig régiós benchmarkként hivatkozott HUPX magyar áramtőzsde sikere: a magyar jegyzésű árakra hivatkozva kötik üzleteiket a szerb és szlovák termelők a magyar, horvát kereskedőkkel vagy szlovén fogyasztókkal.

Szedjük gyorsan pontokba a HUPX sikeréhez vezető fontosabb elemeket:

"Early Mover" előny: a 2010-ben indult (2007-ben alapított) HUPX-et viszonylag korán hozták létre,

Együttműködés a TSO-kkal (Transmission System Operators): a HUPX a magyar és a szomszédos TSO-k között megkötött kapacitás-átjárhatósági megállapodások révén hatékonyan tudott a határokon átnyúló villamosenergia-kereskedelmi referenciát szolgáltatni,

Tagság a regionális kezdeményezésekben: a HUPX aktívan részt vesz regionális kezdeményezésekben, ez lehetővé teszi a piac összekapcsolását és a résztvevők likviditásának növelését,

Aukciós piac: a HUPX és fontos háttérintézménye, az Elszámolóház, átlátható aukciós rendszert alkalmaz a villamosenergia-kereskedelemhez, biztosítva a tisztességes árazást és a hatékony piaci elszámolást,

Fókuszban az innováció: a HUPX folyamatosan innoválja termékeit és szolgáltatásait, így például egyensúlytartó termékeket és kapacitásaukciókat kínál,

Harmonizált szabályok és eljárások: a HUPX az EU szabályozással harmonizált aukciós szabályokat és eljárásokat alkalmaz,

EU-tagság: Magyarország Európai Uniós tagsága stabil szabályozási keretet biztosít a HUPX működéséhez, ami erősíti a befektetők bizalmát.

És most ezzel a tudással felvértezve térjünk vissza a földgázhoz, értelmezzük a régiós piacot. A tágabb CEE földgázpiac a hagyományos, vagy immár akár "történelminek" is nevezhető betáplálási útvonalai mellé az eltelt 10-15 évben szép számmal létesültek új forráspontok (LNG-terminál), magisztrális csővezetékek (pld. Török Áramlat) és új, az egyes korábbi rendszereket összekötő interkonnektorok, azaz hosszabb-rövidebb, jellemzően észak-déli összeköttetést biztosító csőszakaszok. Fontos tudni azonban, hogy ezek az infrastrukturális elemek önmagukban nem jelentenek se régi, se új forrásokat, ezért vizsgálni szükséges azt is, hogy vajon általuk a régió egésze vagy egy-egy térség számára biztosított-e a földgáz, mint nyersanyag beszállítóinak köre, ha úgy tetszik, a hozzáférés a gáz eredeti forrásához.

Megkülönböztetünk ezért Szállítót, azaz a vezetékeket birtokló /üzemeltető, és ezeken az áru fizikai szállítását garantáló TSO-kat, a vezetékeken kapacitásjogot vásárló (bérlő), a gáz mint nyersanyag tulajdonjogával rendelkező Kereskedőket. Ezek kötelező tulajdonjogi / vállalatirányítási szétválasztása „unbundling” néven egy sarkalatos pontja az EU energiapolitikájának - pontosan a verseny, az alternatív kínálati források létrehozása érdekében. A piac, mint egységes rendszer működtetéséhez a fentieken túl még szükség van tárolókra (operátoraik az SSO-k), és a kereskedéseket adminisztráló szervezett (tőzsdei) és bilaterális (kétoldalú, OTC) ügyleteknek kereskedelmi és fizikai keretrendszert adó platformokra (EFET, ACER, REMIT, RBP, hogy csak néhány ismertet említsünk), illetve az ügyletek ellentételezését bonyolító banki rendszerekre. Végül persze szükség lesz a közvilágítási társulások mai leszármazottjaira, akiket mindösszesen Fogyasztónak hívunk.

A szokásos földrajzi / geopolitikai felosztásból kiindulva, egy új kereskedelmi központ területi hatálya a következő országokra terjed(het) ki:

A régiónak több szignifikáns forrása is van / lehet a fenti igény kielégítésére. Kezdjük a legkézenfekvőbbel! A régió minden országa erőfeszítéseket tesz a saját kitermelésének növelésére, de mint látjuk, számottevő új mennyiséget csak Ukrajna lenne képes a piacra juttatni. Az ukrán forrásokkal együtt azonban a régió fogyasztásának 60%-a már lefedhető lehet belső forrásokkal!

A második helyen a tradicionális vezetékes import áll, ennek részletezése nem igazán szükséges, hiszen közismert, hogy Lengyelországon, illetve Ukrajnán és Szlovákián / Magyarországon kanyarog keresztül minden, a régióba és azon túl menő régi (és új) magisztrális csővezeték. Geopolitikai, kapacitáskihasználási, karbantartási szempontokat is figyelembe véve véleményem szerint bátran becsülhetjük ezek összesített kapacitását legalább 75 milliárd köbméter / év mennyiségre.

Amelyek mindenképpen részletezendők viszont, azok az új források. Nagyjából kronológiai sorrendben:

Első volt a lengyelországi Świnoujście-ben létesült (President Lech Kaczyński) LNG terminál, kapacitása a 2015-ös indulás óta és jelenleg 6,2 milliárd köbméter / év, bővítése folyamatban, 2024/25-re tervezett kapacitása már 8,3 milliárd / év. Kérdés, hogy a régió észak-déli irányban rendelkezik-e megfelelő szállítási kapacitással az itt érkező gáz elosztására.

És bár új forrásokat nem jelent, de itt kezdi igazán megmutatni hasznát és értelmét a 2015-ben átadott magyar-szlovák interkonnektor, melynek északi irányú szállítási kapacitása éppen idén került megduplázásra! Érdekesség, hogy a 800 milliméter átmérőjű, 74 bar nyomásfokozatú csővezeték indításakor szállítási kapacitása magyar irányba évente mintegy 4 milliárd köbméter, míg szlovák irányba évi 1,6 milliárd köbméter volt – tehát akkoriban inkább a déli szállítási irány volt még hangsúlyos...

2021-ben fogadta az első LNG-hajót a horvátországi Omišaljban a Krk LNG terminál, melynek kapacitása most 2,6 milliárd köbméter / év, és itt is folyamatban van egy fejlesztés, amelynek végére (2025 vége) a várt kapacitás eléri a 6,1 milliárd köbméter / év mennyiséget. Ennek a gáznak és különösen a növekménynek a tárgyunk szempontjából történő régiós hasznosíthatósága függ a magyar-horvát és magyar-szlovén interkonnektor rendszerek kapacitásaitól, melyek szintén fejlesztés alatt vannak.

Mindkét LNG terminál a korábbi régiós forrás-mixtől különböző, ténylegesen új fizikai kínálatot hoz a piacra. Az LNG hátulütője a relatíve magas kezelési költség és az, hogy a hajók mozgását a geopolitika és időjárási viszonyok is befolyásolhatják. Ugyanakkor a kikötői kapacitások kötöttek, sok pénzbe kerülnek és a vevő a terminálból a földgázt a hajó érkezését követően el kell, hogy szállítsa, azaz be kell, hogy integrálja a fogadó ország, majd régió csővezeték-hálózatába. Ez az LNG-kereskedelmet az iparági szleng szerit energia-kereskedelemből logisztikai operációvá változtatja. Cserébe a hajókat, illetve rakományukat akár a nyílt tengeren is tudják adni-venni a Kereskedők és hajótulajdonosok, a gáz képes az egyes globális régiók között fizikailag követni a keresletet.

Szintén 2021-ben érte el hazánkat a Török Áramlat, annak is második eleme (a TurkStream I. és II. 15,75-15,75 milliárd köbméter földgáz szállítására képes, az I. vezeték szállítási feladata Törökország ellátása míg a II. elsősorban a Balkánra és Magyarországra hoz gázt.) Utóbbi mennyiségek természetesen elvileg és gyakorlatilag is tovább-értékesíthetőek, hiszen a kezelt földgáznak, érkezzen bármilyen hálózaton vagy hajón keresztül, nagyjából azonos a fizikai összetétele és minősége. Ha ez bármilyen okból sérül, az érintett Kereskedő és Szállító bizony húsbavágó számlák elé néz! A TurkStream elsődleges fizikai forrása a Fekete-tenger alatt Törökörszágba pumpált orosz földgáz, ez tehát nem egy új forrás, bár kétségtelenül növelt mennyiség.

A régió legújabb forrása, bár az előzőekkel szemben nem közvetlen új direkt fizikai vételezési lehetőséget kínál, az MVM CEEnergy és az azeri SOCAR állami olaj- és gázipari társaság között 2023-ban aláírt, majd bővített, eredetileg sem túl „combos” 100 + 275 millió m3 földgáz szállításra vonatkozó megállapodás, amely elvileg a kaukázusi kutak forrásait csatornázza el a régióba. A tervek 3 milliárd köbméter kapacitásról szólnak / év.

A megállapodás jelentősége, hogy a gáz ugyan fizikailag nem áramlik a TAP vezetéken keresztül Magyarországra, de ugyanabból a forrásból (Shah Deniz II mező Azerbajdzsánból) származik, és a kapcsolódó vezetékhálózaton (SCP, TANAP) halad át, mielőtt Törökországon és a Balkánon keresztül Magyarországra érne. Ezért hangsúlyoztuk a csővezetékekben áramló gáz egyneműségére és lecserélhetőségére vonatkozó tételt a Török Áramlat kapcsán.

Még nem valósult meg a nemzetközi szekciók része, de fontos további inter-régiós vezeték lehet a BRUA (Bulgária-Románia-Magyarország-Ausztria) gázvezeték, amelynek célja a gázszállítási infrastruktúra fejlesztése és a gázforrások diverzifikálása Közép- és Kelet-Európában. A vezeték, melynek tervezett kapacitása mintegy 4,5 milliárd köbméter / év, a román Fekete-tengeri off-shore mezők termelését és a görög LNG-terminálok árúját is képes lesz eljuttatni Magyarországra és Ausztriába.

Bár még csak papíron létezik, de ígéretes kezdeményezés az ún. „TransBalkan” vezeték, amely a BRUA mintájára nyugat-balkáni gázt juttathat el a régió piacaira.

A régió egy következő meghatározó sajátossága, ha úgy tetszik „képességége”: a fogyasztáshoz képest kiemelkedően magas tárolási potenciál. Ezen a téren az országok adottságai a következők:

Ez azért nagyon fontos mutató, mert a földgáz - ellentétben az árammal- jól és viszonylag olcsón tárolható áru. Miután materializált formájában van jelen mind a szállításban, mind a kereskedésben, mind a fogyasztásban, ezért fontos biztosítani is ezt a materiális valójában történő szállítást és átadást. A szezonalitásból fakadóan azonban a még a nagy szállítórendszerek se képesek a fizikai fogyasztási pontokhoz közeledve biztosítani a szükséges mennyiséget és nyomást a csúcs téli hónapokban. Nem is lenne gazdaságos, erre szolgának a korábban már említett tárolók. Szintén a tárolók fogadják be, nyelik el az LNG hajók gyomrából kijövő extra szállítmányokat, a tárolókban tárolt és megbízhatóan elérhető készlet adja a kereskedelmi alapot a tőzsdék folyamatos árazásának, és az onnan kijövő extra mennyiség segít a rendszerüzemeltetőnek kiegészíteni a napi szállításokban a Kereskedők által szállíttatott gázmennyiségen felüli gázt, ha a Fogyasztók igénye valamiért több / kevesebb, mint a pillanatnyi szállítani rendelt gáz.

Eddig tehát áttekintettük a piac méretét, a forrásokat és ezek arányát a fogyasztáshoz képest, illetve a logisztikai infrastruktúra elemeit és ezek méretét. Láthatjuk, hogy a piac ellátottsága összeségében jónak mondható, hiszen a régió összesített fogyasztását összevetve az összesített saját forrásokkal, a kapott különbség a régiót ellátó egyéb forrásokból biztonságosan lefedhető (még ha jogosan feltételezzük is, hogy télen persze a valós olló többszörös).

A fenti forrás-ellátottsághoz jön hozzá a már tárgyalt tárolói készlet biztonsági és kereskedelmi tartaléka:

A régió egészét tekintve tehát az immár bizonyítottan és biztonságosan letudott 2021/22 gázévben rendelkezésre állt ellátási tartalékok közel háromszorosan, a becsült 2035-ös évre pedig több, mint ötszörösen múlják felül a fogyasztást.

Van mivel, és van miért kereskedni!

Ebből a hosszú levezetésből pedig következik, hogy igenis van létjogosultsága egy jól megkonstruált, a nemzetközi szakmai és pénzügyi szervezetekbe integrált kereskedelmi központnak alias HUB-nak. Az, hogy ezt a meglévő baumgarteni Central European Gas Hub (CEGH), vagy egy, a hazai centrális földrajzi lokációt kihasználó pénzügyi-elszámolási magyar gázpiactér, esetleg a meghatározó kitermelési pozíció mellett kiemelkedő tárolói és fizikai swap (csere) lehetőséggel nagyon csábító, logisztikai optimalizációt kínáló Ukrajnában valósítják-e meg a felek, az a valószínűleg a nem is túl távoli jövő zenéje.

Nagy bizonyossággal kimondhatjuk: az lehet a majdani nyerő, aki elsőnek lesz képes a földrajzi-fizikai előnyöket optimálisan kombinálni a modern kereskedéshez elengedhetetlen rugalmas és hosszútávon stabil tervezhetőséget kínáló szabályozással, és mindezt kiegészítő pénzügyi támogató szervezetekkel. De ez már egy másik cikk témája.

Disclaimer: A piac egyes működési modelljeinek tervezésekor, a fogyasztás és termelés 2035-ös volumenének becslésénél, a források feltételezett allokálásánál figyelembe vettük az EU „Fit for 55” többször átdolgozott programja által diktálta változásokat, valamint feltételezzük, és reméljük a folyó fegyveres konfliktusok lezárását, és új technológiák további térnyerését.

