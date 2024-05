Esik a brit infláció

Esett áprilisban a brit infláció, de a várakozásokhoz képest még mindig magas volt.

Az Egyesült Királyságban az infláció áprilisban 2,3%-ra csökkent - közölte szerdán a Nemzeti Statisztikai Hivatal (Office for National Statistics), és ezzel a várakozásoktól elmaradva is közelebb került a Bank of England által kitűzött célértékhez. Az adatközlést a CNBC szemlézte.

Ez a márciusban mért 3,2%-os adathoz képest csökkent, de a Reuters által megkérdezett közgazdászok meredekebb, 2,1%-os csökkenésre számítottak.

A befektetők feszülten figyelik az eredményt, miután a BOE döntéshozói jelezték, hogy hajlandóak lennének a nyáron valamikor kamatcsökkentésre, de hangsúlyozták, hogy az időzítés a friss adatoktól függ.