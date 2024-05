Az euró bevezetése nem sétagalopp - Mi a tanulság Magyarország számára?

Megéri gyorsan bevezetni az eurót? Jár-e növekedési előnnyel a közös fizetőeszköz használata? Milyen hatással van az inflációra, a beruházásokra, illetve az államadósság finanszírozására és a hozamokra az euró bevezetése? Háromrészes cikksorozatomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. A harmadik részben a beruházásokat és a külső egyensúlyt elemzem, majd összegzem a főbb megállapításokat.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Beruházások

Ebben a részben azt vizsgáljuk, hogy hat-e a beruházások, illetve a működő tőke áramlására az, ha egy ország eurót használ. Ebben az esetben nehéz lenne egyetlen statisztikai mutatót kiválasztani, amely képes leírni ezt a szempontot, ezért egyaránt vizsgáljuk a vállalati beruházásokat a GDP arányában (itt problémát jelent az árak torzító hatása, illetve helyi vállalkozások beruházási aktivitásának változása), továbbá a GDP-arányos FDI-beáramlást. Az adatok rendelkezésre állásának megfelelően az első esetben a 2015 és 2022 közötti, míg az utóbbi esetben a 2015 és 2021 közötti adatokat vizsgálom.

A vállalkozások GDP-arányos beruházásait vizsgálva nem látható érdemi különbség az eurót és a nemzeti valutát használó országot között: az előbbi esetben a ráta a vizsgált időszakban átlagosan 13,4, míg az utóbbiban 13,6 százalék volt. A beruházások értéke GDP-arányosan az időszak egészét tekintve Csehországban volt a legnagyobb (17,0 százalék), míg Lengyelországban a legkisebb (10,1 százalék), azaz nem fedezhető fel kapcsolat aközött, hogy hogyan alakultak egy-egy országban a vállalati beruházások, illetve, hogy az adott ország tagja-e az eurózónának.

A GDP-arányos FDI beáramlás a saját valutával rendelkező országokban volt a legnagyobb a 2015 és 2022 közötti időszakban, átlagosan a GDP 5,0 százaléka, míg ez az arány az eurót használó országokban 3,1 százalék volt. A saját valutával rendelkező országok közül is kiemelkedik Magyarország, ahol a külföldi tőke beáramlása éves átlagban 10,8 százalék volt. Az egyes évek közötti jelentős szórás azonban jól mutatja, hogy ezen mutató értelmezésével óvatosan kell bánni. A legkisebb mértékű beáramlás Szlovákiában volt, évente átlagosan a GDP 1,4 százaléka.

Külső egyensúly

Végül néhány szóban kitérek arra, hogy milyen eltérés látszik a két országcsoport között a folyó fizetési mérleg egyenlegének alakulásában 2015 és 2022 között. 2015-ben és 2016-ban átlagosan ugyanúgy alakult a két országcsoport egyensúlyi helyzete, ezt követően azonban a nemzeti valutát használó országoké romlott – elsősorban a romló magyar és román egyenleg miatt – és jellemzően legalább 2 százalékponttal az eurót használóké alatt maradt. Ez az eltérés maradt fenn 2022-ben is, amikor az energiaárak megnövekedése az országok nagy részének egyenlegét rontotta. Az időszak átlagát tekintve az eurót használó országok egyenlege a GDP-jük 0,1, míg a nemzeti valutát használóké annak -1,0 százaléka volt. Az időszak átlagát tekintve a legnagyobb hiányt Románia halmozta fel (2,7 százalék), míg a legnagyobb többlettel (0,8 százalék) Szlovákia rendelkezett.

Konklúzió helyett

A fentiekben összehasonlítottam az eurót használó és a nemzeti valutájukat megtartó releváns országok gazdasági mutatóit 2015-től kezdve. Az eredmények alapján nem látszik egy olyan egyértelmű eredmény, hogy az eurót vagy a nemzeti valutát használó országok gazdasági teljesítménye érdemben jobb lett volna a vizsgált időszakban. Bár volt olyan változó (hosszú hozamok, stabilitás), ahol az eurót használó országok előnye egyértelmű volt, más változókban (például gazdasági növekedés, reálkeresetek változása) a nemzeti valutát megőrző országok értek el némileg jobb eredményt.

Az, hogy az eurótól nem lesz egy ország egyértelmű nyertes vagy vesztes, rámutat arra, hogy az euró használatánál talán többet számítanak az adott ország adottságai, gazdaságpolitikája, kiinduló állapota.

Az eltérésekben szerepe lehet annak is, hogy az eurót használó országok már teljesítették a csatlakozási kritériumokat, így kedvezőbb helyzetből indultak, ami a kockázati megítélést kedvező irányba módosítja, azonban magasabb bázisról a további növekedést nehezebbé teszi.

Empirikusan, az eddig az eurót bevezető, illetve be nem vezető országok adatai alapján tehát nem sikerült megválaszolni azt a kérdést, hogy az eurót most és azonnal vezessük be vagy pedig az uniós csatlakozásunkkor vállalt bevezetést húzzuk, amíg tudjuk. Látható, hogy az euró bevezetése segíti az alacsonyabb infláció elérésében és javítja az egyes országok kockázati megítélését, de a növekedést összességében nem segíti elő.

Mi a tanulság Magyarország számára? Az euró bevezetése nem magától értetődő folyamat és még a döntés meghozatala után sem sétagalopp.

Látható, hogy a régiós országok nem mindegyike fogja rövid távon bevezetni az eurót, de az is, hogy idővel egyre többen igen. Magyarországnak a régiós versenytársaihoz hasonlóan még dolgoznia kell a kritériumok teljesítésén – ezt azonban nem csak a bevezetés vagy az Európai Unió miatt kell megtenni, hiszen az egyensúlyi növekedés az ország érdeke is. Látható az is, hogy vannak olyan területek, ahol az euró bevezetése kifejezetten előnyt jelent: az alacsonyabb infláció, az államadósság olcsóbb finanszírozása, a stabilabb finanszírozás. Hazánk esetében szintén kifejezetten nagy előnyt jelentene az árfolyam volatilitásának eltűnése, mérséklődése a dollárral szemben. E tényezők összességében tudnák növelni az országok stabilitását. Ugyanakkor az unióba való belépéshez képest az euró bevezetése már sokkal kisebb pluszt jelent a befektetők szemében – az ország működésének stabilitása és a közös piachoz való hozzáférés így is biztosított.

Címlapkép forrása: Getty Images