Már 658 ezer forint a bruttó átlagbér Magyarországon

Márciusban is gyorsan nőttek a keresetek Magyarországon a KSH friss adatai szerint. A költségvetési szférában gyorsabb volt az emelkedés, mint a vállalatoknál, ám nagyon úgy tűnik, hogy a magas bérdinamika a cégeknél is kitart.

Márciusban a teljes munkaidős dolgozók átlagkeresete 658 ezer forint volt, 13,9%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó átlagkereset 438 ezer forinton alakult. Ez azt jelzi, hogy az év elején látott gyors béremelkedési ütem továbbra is kitart, vagyis egyelőre azok a vállalatok is érdemben emelik a béreket, akik nem a tavaly decemberi minimálbéremelésnél vagy az idén januári általános bérkorrekció időszakában nyúltak a fizetésekhez.

Az első negyedévben az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 623 ezer forint volt, a nettó átlagkereset 414 ezer forintot ért el. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 14,2%-kal nőtt.

A keresetek dinamikus növekedésében fontos szerepet játszik, hogy a minimálbér 15, a garantált bérminimum pedig 10%-kal emelkedett. Ennek hatására a vállalatoknak a mediánbér környékén is érdemben emelniük kellett a fizetéseket ahhoz, hogy elkerüljék a bértorlódást. A bruttó kereset mediánértéke 510 ezer, a nettóé 354 500 forintot ért el, ami közel 16%-os emelkedés. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy alacsonyabb bérszinten nagyobbat nőttek a keresetek, míg a magasabb bérkategóriákban kisebbet, de a minimálbér és a bérminimum jelentős emelésének a hatása kitartott egészen a mediánbérig.

Idén a közszférában gyorsabban emelkednek a bérek, mint a vállalati szektorban, ami nagyrészt azzal függ össze, hogy az oktatásban jelentős bérkorrekciót hajtottak végre. A vállalati szektorban márciusban 675 ezer forintra nőtt a bruttó bér, ami 12,7%-os növekedés egy év alatt.

A költségvetési szektorban 606 ezerre nőtt a bruttó átlagbér márciusban, ami 17,4%-os növekedésnek felel meg. Ebben nagy szerepet játszik, hogy az oktatásban 27%-kal nőttek a keresetek a hosszú ideje húzódó bérkorrekció következtében.

A márciusi hónap magas keresetei adatait a gyors emelkedés mellett az is magyarázza, hogy ilyenkor jelentős a prémiumok hatása. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 598 ezer forintra becsülhető, 14,9%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 599 ezer, a költségvetésben 589 ezer, a nonprofit szektorban 620 ezer forintot tett ki.

Miután a magas bérdinamika közepette az infláció alacsony szintre süllyedt, így nagyot nőtt a reálbér: márciusban 9,9%-kal emelkedett a fizetések értéke. Ahogy az alábbi ábrán látható, a reálbérek 10% körüli növekedést hónapok óta kitart.

A keresetek vásárlóerejének növekedése miatt megindult a fogyasztás bővülése is. Igaz, a reálkeresetek emelkedésének üteme gyorsabb kiskereskedelmi növekedését is lehetővé tenne, vagyis a lakosság egy része egyelőre csak óvatosan költi el a többletjövedelmét.

Érdemes egy pillantást vetni arra, hogy 2020 óta miként alakultak a bérek. Az átlagkereset azóta több mint 70%-ot nőtt (nominálisan), miközben a reálbérek 20% alatt emelkedtek. Vagyis az infláció a nominális béremelés legnagyobb részét megette az elmúlt években.

A következő hónapokban is érdemben nőhet a reálbér, de könnyen lehet, hogy az év közepéhez közeledve már alacsonyabb számokat látunk majd. Ez azzal függ össze, hogy a legtöbb előrejelzés szerint az infláció mélypontja már mögöttünk van - és az áprilisi inflációs adatok is erről tanúskodnak -, vagyis a következő hónapok magasabb áremelkedési ütemet hozhatnak. Sokkal gyorsabb áremelkedésre azonban nem kell számítani, így a reálbérek növekedései üteme magas maradhat az év hátralévő részében is.

Címlapkép forrása: Getty Images