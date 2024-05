2025-ben stabilizálódhatnak az energiaárak Magyarországon

A helyben termelt napenergiával jelentős megtakarítást lehet elérni. Már szélenergiát is lehet telepíteni Magyarországon, a szélerőművek akár éjszaka is tudnak energiát termelni, ezt ki kellene használni

- vélekedett Fehér Róbert, a Portfolio AgroFuture 2024 konferenciáján.

A 8G Energy vezérigazgatója előadásában kitért arra is, hogy a mezőgazdaságban az energiafogyasztást stabilizálni kellene, valamint az öntözés energiaigényeit is biztosítani kell. A biogáz és a biomassza felhasználása pedig szintén nagyon fontos lenne a szektorban.

A termőföldeken gyakran nem lehetséges termőterületek használata napenergia hasznosításához, de van olyan megoldás, ami lehetővé teszi a napelemek mezőgazdasági területeken való elhelyezését, például épületek vagy a földek fölött. Ez optimalizálja a területkihasználást és minimalizálja a konfliktusokat a termőföldek és az energiafogyasztás között.

Mi lehet a megoldás?

A szakember szerint a helyben történő energiaellátás lehet a kulcs, hiszen jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a vállalatok számára. Az energiaközösségek alkalmazásával pedig minimalizálható az elvesztett energia mennyisége.

Az energiaellátással megéri az agráriumban is foglalkozni, már csak környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból is. Az üzemeltetés tervezhető és kiszámítható, hatékony a működése és a versenyképességüket is javíthatják vele a termelők. Ráadásul több agrárpályázat is elérhető, ami ugyancsak segítheti a gazdálkodókat.

