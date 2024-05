Itt a trendforduló: csökken a munkanélküliség Magyarországon

Nőtt a foglalkoztatás és csökkent a munkanélküliség Magyarországon az elmúlt hónapokhoz képest a KSH friss adatai alapján.

Február és április között 4 millió 739 ezren dolgoztak, 41 ezerrel többen az egy évvel korábbinál. A foglalkoztatás az elmúlt hónapokhoz képest is növekedett, miután a gazdaság kilábalt a recesszióból. Az emelkedés a közmunkásoktól és az átmentileg külföldön dolgozó magyaroktól megtiszítva is megfigyelhető, ami azt jelzi, hogy az elsődleges munkaerőpiac is erősödik. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 567 ezer fő dolgozott, 38 ezer fővel több, mint egy évvel korábban.

Amíg a külföldön dolgozók létszáma egy év alatt 11 ezerrel, 110 ezer főre bővült, addig a közfoglalkoztatottak létszáma 8 ezerrel, 62 ezer főre csökkent. Elmondható, hogy mostanra csaknem annyian dolgoznak átmenetileg külföldön, mint a Covid-válság előtt. Mindeközben azonban sok közmunkás találhatja meg a helyét az elsődleges munkaerőpiacon.

Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is csökken. Február és április között 4,5%-os rátát mért a KSH, ami kismértékű csökkenést jelent az elmúlt hónapokban látott 4,6-4,7%-hoz képest. A trendforduló mindenképpen jó hír, hiszen februárban már olyan magas volt a munkanélküliség, mint amit utoljára a Covid-válságban láttunk. Ehhez képest az látszik, hogy a folyamat véget ért, és mostanra újra mérséklődik a munkanélküliek száma. A KSH megjegyzi, hogy az előző év azonos időszakához képest azonban még ezzel együtt is 27 ezer fővel, 224 ezer főre nőtt a munkanélküliek száma, ami 0,5 százalékpontos emelkedést jelent a munkanélküliségi rátában.

A munkanélküliség növekedésében szerepet játszott, hogy egyre többen jelentek meg olyanok is a munkapiacon, akik korábban inaktívak voltak. Az inflációs válság azonban őket is a munkapiaci belépésre késztette, ám először a munkanélküliek táborát növelték.

A gazdasági növekedés beindulásával azonban a vállalatok újra egyre inkább a dolgozók felvétele mellett dönthetnek. A következő hónapokban tovább csökkenhet a munkanélküliség és növekedhet a foglalkoztatás, ahogy a magyar gazdaság is élénkül.

