Yellen aggódik az amerikaiak megélhetése miatt

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerint a megélhetési költségek jelentős növekedése sok ember számára problémát jelent. A tartós infláció a novemberi választások előtt megingatja Joe Biden elnök tekintélyét a választók körében – írja a Financial Times.

Yellen elismerte, hogy a lakhatás és a mindennapi fogyasztási cikkek árai sok választó számára még mindig magasak, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban erős bérnövekedés volt tapasztalható.

"Ezt látják, amikor élelmiszert vásárolnak. Látják a bérleti díjak tekintetében. A magasabb jelzáloghitel-kamatlábak miatt nehéz a fiataloknak, akik házat szeretnének vásárolni, belépni a piacra" - mondta Yellen a Financial Timesnak adott csütörtöki interjújában.

"Bár a bérek jelentősen emelkedtek, és legalábbis átlagosan nagyobb mértékben, mint az árak, az emberek számára fontosak a jelentős áremelkedések - és ez a viszonylag rövid idő alatt bekövetkezett jelentős emelkedés nagyon is érezhető az emberek számára" - mondta.

A közvélemény-kutatások szerint Biden továbbra is lemarad republikánus riválisa, Donald Trump mögött, alig több mint öt hónappal az elnökválasztás előtt – teszi hozzá az FT. A felmérések azt is mutatják, hogy a megkérdezettek nem Bidennek tulajdonítják az amerikai gazdaság elmúlt hónapokban elért erős teljesítményét, és az infláció továbbra is az egyik legfőbb aggodalmuk.

Az FT-Michigan Ross legutóbbi felmérése szerint a választók 43 százaléka bízik Trump gazdaságpolitikájában, míg Biden esetében ez az arány 35 százalék. A választóknak csak 28 százaléka gondolta úgy, hogy Biden segített a gazdaságnak.

A fogyasztói árindex több mint 19 százalékkal emelkedett Biden hivatalba lépése óta, és az olyan alapvető cikkek, mint az élelmiszer és a benzin ára is azok közé tartozik, amelyek meredeken emelkedtek.

A Federal Reserve várhatóan 23 éves csúcson, 5,25-5,5 százalékon tartja a kamatlábakat a következő hónapokban, ami kellemetlenül érinti a demokratákat, akik a választások előtt a jelzáloghitelek és más hitelfelvételi költségek erőteljes csökkenésében reménykedtek. Biden az inflációért részben a vállalatokat hibáztatta, azzal vádolva őket, hogy a profitot növelik.

Az amerikai infláció 2022-ben több évtizedes csúcsot ért el, ahogy a gazdaság kilábalt a Covid-19 világjárványból. Tavaly meredeken csökkent, de továbbra is a Fed 2 százalékos célja felett van.

A legtöbb közgazdász úgy látja, hogy az árnövekedés elsősorban globális jelenség, amelyet a világjárvány okozta hiány okoz bizonyos árukból, valamint geopolitikai tényezők, például az olajárak emelkedése.

Az amerikai infláció azonban ragadósabbnak bizonyult, mint máshol, egyes közgazdászok az ország erős munkaerőpiacát nevezték meg az okaként, mások pedig a Biden- és a Trump-kormányzat agresszív fiskális ösztönzőit okolták.

