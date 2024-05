Hatalmas Covid-vizsgálat indult: súlyos dolgok derülhetnek ki a koronavírus hatásairól

A nagyszabású brit Covid-vizsgálat új szakaszába lép: megkezdik a világjárvány gyermekekre és fiatalokra gyakorolt hatásának elemzését. A kutatás célja, hogy feltárja, milyen következményei voltak a koronavírus pandémiának az oktatásra, a gyermekek fejlődésére, mentális egészségére és közösségimédia-használatára nézve - számolt be a BBC

A vizsgálat során különös figyelmet fordítanak a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő, valamint különböző etnikai és egyéb háttérrel rendelkező gyermekek meghallgatására. A nyilvános meghallgatások várhatóan 2025-ben kezdődnek.

Amikor 2022 márciusában közzétették az Angliára, Skóciára, Walesre és Észak-Írországra kiterjedő Covid-vizsgálat tervezetét, kritika érte, hogy az még csak meg sem említette a gyermekekre és fiatalokra gyakorolt hatást. Azonban egy nyilvános konzultációt követően ezeket az aspektusokat is beépítették a dokumentumba.

A vizsgálat 2022-ben indult, és 2023-ban kezdődtek meg a nyilvános meghallgatások. Az eljárást Heather Hallett, a fellebbviteli bíróság korábbi bírája vezeti. Eddig hét modult vitattak meg nyilvánosan, amelyek között szerepelt az Egyesült Királyság felkészültsége egy világjárványra, valamint a döntéshozatal és politikai kormányzás kérdései.

Hallett elmondta, hogy a nyolcadik modul kifejezetten arra összpontosít majd, hogy milyen mértékben vették figyelembe a gyermekeket az akkori döntések során.

A világjárvány sokféleképpen érintette a gyermekeket és fiatalokat: elvesztették szeretteiket, tanulmányi lehetőségeiket, szociális fejlődésük éveit és kapcsolataikat családjukkal és barátaikkal

- fogalmazott Hallett.

A gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó modul témái közé tartoznak:

Mennyire vették őket figyelembe a világjárványra vonatkozó tervezés során.

Milyen mértékben vették figyelembe a maszkok használatának és a közösségi távolságtartás hatását.

A világjárvány hatása az oktatásukra (beleértve továbbtanulást és a felsőoktatást).

Hatása fizikai és mentális egészségükre, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésükre.

A szociális ellátási szolgáltatásokhoz való hozzáférésükre gyakorolt hatás.

Az internethez, közösségi médiához és online erőforrásokhoz való hozzáférésükre gyakorolt hatás.

Az Egyesült Királyság azon lakói, akik szeretnének véleményt nyilvánítani ebben a modulban, 2024. június 17-ig jelentkezhetnek a Covid-vizsgálat honlapján.

Emellett egy kutatási projekt is folyamatban van annak érdekében, hogy összegyűjtse a gyermekek és fiatalok véleményét arról, hogyan érintette őket a Covid-járvány. Ez biztosítja majd, hogy széles körű társadalmi visszajelzéseket kapjanak. Az Every Story Matters projekt keretében szülők, gondozók, tanárok és más olyan emberek történeteit is összegyűjtik, akik fontos szerepet játszottak abban az időszakban a gyermekek életében.

Címlapkép forrása: Getty Images