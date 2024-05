Választási kisokos 2024: ezeket kell tudnod az önkormányzati választás előtt

Közeleg a június 9-i, 2024-es önkormányzati választás, így összefoglaltuk a legfontosabb technikai jellegű információkat. Mettől meddig lehet szavazni a 2024-es önkormányzati választáson? Hogyan tudom meg, hol van a szavazóhelyiségem? Hogyan tudok szavazni a 2024-es választáson, milyen papírokra van szükség a szavazáshoz? Kik szavazhatnak a vármegyei közgyűlési választáson? Kik szavazhatnak a nemzetiségi önkormányzati választáson? Hol és hogyan tudok szavazni, ha a választás napján nem leszek állandó lakóhelyemen? Hogyan igényelhetek mozgóurnát vagy Braille-írásos szavazólapot? Hol érhetők el a különféle igénylőlapok? 2024-es választási kisokosunkban megtalálja a fenti kérdésekkel, valamint a szavazás 2024-es menetével kapcsolatos egyéb válaszokat.

Mit takar a 2024-es önkormányzati választás?

Magyarország Alaptörvénye értelmében Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek.

A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. A helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti. A vármegyei képviselő-testület elnökét a vármegyei képviselő-testület saját tagjai közül választja. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év április, május, június vagy július hónapjában, az európai parlamenti képviselők választásával egyidejűleg kell megtartani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati, fővárosi kerületi önkormányzati képviselők, a vármegyei közgyűlések tagjai, a fővárosi közgyűlés tagjai, valamint a települési és fővárosi kerületi polgármesterek, továbbá a fővárosban a főpolgármester.

Mikor lesz a 2024-es önkormányzati választás? Mettől meddig lehet szavazni a 2024-es önkormányzati választáson?

A 2024. június 9-i önkormányzati választáson 6.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni.

Ki szavazhat a 2024-es önkormányzati választáson?

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán, valamint a helyi népszavazáson választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú személyeknek is.

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,

akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége mentális zavara következtében

tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy



tartósan, teljeskörűen hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékre.

Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat.

Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz (és bejelentett lakcímeiben változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a tartózkodási helye szerinti névjegyzékben szerepel majd, vagyis kizárólag a tartózkodási helyén kitűzésre kerülő időközi önkormányzati képviselő vagy polgármester választáson vehet részt.

Hol szavazhatok a 2024-es önkormányzati választáson?

A magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyreszabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) kialakított választási ügyintézési alkalmazások igénybevételével KAÜ azonosítás után megtekintheted, hogy aktuálisan hol szerepel a szavazóköri névjegyzékben, azaz hol fogsz tudni szavazni. Ugyanezen a felületen lehetősége van többek között mozgóurna igény benyújtására vagy belföldi átjelentkezésre.

A Nemzeti Választási Iroda szavazóhelyiség-keresője pedig itt érhető el.

Mire lesz szükség a szavazásnál a 2024-es önkormányzati választáson?

Az önkormányzati választáson voksolni kizárólag a választás napján érvényes okmányokkal lehetséges!

A június 9-i választásokon a választópolgároknak érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kell igazolniuk személyazonosságukat, a lakcímüket, személyi azonosítójukat pedig a lakcímkártyával.

Kiemelten fontos: Lejárt okmánnyal nem lehet szavazni.

A személyi igazolvány és a jogosítvány is az igényléstől számított 8 nap alatt készül el, ezért az új okmányt javasolt legkésőbb május 31-ig igényelni, hogy az biztosan átvehető legyen a választás előtt. Az útlevél esetén magasabb illeték befizetése mellett lehetőség van sürgősségi, vagy azonnali - 24 órán belüli - okmányigénylésre is.

A választásokra tekintettel június 7-én, pénteken 10 órától hétfőig nem lehet majd új lakcímet bejelenteni,

aki pedig pénteken 10 óra előtt elintézi a lakcímváltozás bejelentését, azt már az új címe alapján veszik fel a választói névjegyzékbe.

A legtöbb kormányablak a választás hétvégéjén, június 8-án szombaton, és 9-én vasárnap is nyitva lesz,

így ha a voksolás napján valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, ideiglenes személyi igazolványt igényelhet, amivel lehetséges a szavazás. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség

Kikre szavazhatok a 2024-es önkormányzati választáson?

A Nemzeti Választási Iroda felületén megkeresheted a főváros, bármelyik vármegye, település vagy egyéni választókerület jelöltjeit.

A jelölteket tovább szűrheted a jelölés típusa, az őket jelölő szervezet alapján és tetszőleges kulcsszóval. A jelöltek teljes és aktuális listáját le is töltheted. A felületen megkeresheted a főváros, bármely vármegye vagy település listáit is. A listákat tovább szűkítheted lista típusa és a listát állító jelölő szervezet alapján. A listák teljes és aktuális listáját le is töltheted.

A települési önkormányzati választás 2024-ben

A közgyűlések és képviselő-testületek választásának szabályai, valamint a testület létszáma attól függ hogy a település lakossága meghaladja-e a 10 ezer főt. A polgármester, akit külön választanak meg, tagja és egyben vezetője is a közgyűlésnek, képviselő-testületnek.

A 2024-es önkormányzati választás menete 10 ezer lakosig

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a képviselők választása ún. egyéni listás választási rendszerben történik. Ebben a választástípusban a település egésze alkot egy választókerületet. A képviselők száma a lakosságszám arányában változik.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

A 2024-es önkormányzati választás menete 10 ezer lakos felett

A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületekben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – szerezhetnek mandátumot. Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma a települések lakosságszámához igazodik.

A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben egyéni választókerületi képviselőjelölt az lesz, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületekben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – szerezhetnek mandátumot.

Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma a települések lakosságszámához igazodik.

Kompenzációs listát valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthatott, ha az érintett település egyéni választókerületeinek legalább kétharmadában jelöltet állított.

Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek legalább kétharmadában közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthattak.

Polgármesterválasztás a 2024-es önkormányzati választáson

A polgármester-választáson a település, illetve a fővárosi kerület, a főpolgármester-választás esetében a főváros egy választókerületnek számít.

A (fő)polgármester-választáson a jelölt:

párt jelöltje,

egyesület jelöltje, vagy

független jelölt lehet.

Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.

Az első két esetben (párt és egyesület jelöltje) szükséges, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választás kitűzésekor jogerősen szereplő pártot/egyesületet valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vegye. Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthatott.

Polgármesterjelölt az lehet, akit

a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,

a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Főpolgármester-jelölt az lehet, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár jelöltnek ajánlott.

Budapest fővárosi közgyűlési választása a 2024-es önkormányzati választáson

A fővárosi közgyűlés tagjai listás választással szerezhetnek mandátumot. A fővárosi közgyűlésbe a választópolgárok 32 képviselőt választanak. Ez esetben Budapest Főváros egy választókerületet alkot. A közgyűlés tagja továbbá a közvetlenül választott főpolgármester.

A fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztásánál Budapesten fővárosi listát az a – területi választási bizottság vagy Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett – jelölő szervezet állíthatott, amely vagy főpolgármester - jelöltet, vagy a fővárosi kerületekben legalább három polgármester-jelöltet állított.

Azok a jelölő szervezetek, amelyek közös főpolgármester- jelöltet, vagy legalább három fővárosi kerületben közös polgármester-jelöltet állítottak közös fővárosi listát állíthattak.

Vármegyei közgyűlési választás a 2024-es önkormányzati választáson

A vármegyei közgyűlés tagjainak választásán minden vármegye egy választókerületet alkot, amelynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros. Mindez azt jelenti, hogy

a megyei jogú városban, illetve a fővárosban lakóhellyel rendelkező választópolgárok nem vesznek részt a vármegyei közgyűlés tagjainak választásában.

A vármegyei közgyűlés tagjait a választópolgárok a jelölő szervezetek által állított vármegyei listáról választják.

A vármegyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján a területi választási iroda vezetője határozta meg.

Vármegyei listát a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett olyan jelölő szervezet állíthatott, amely a vármegyében választójoggal rendelkező választópolgárok 0,5%-ának érvényes ajánlását összegyűjtötte. Azok a jelölő szervezetek, akik közös listát kívántak állítani, a választópolgárok 1%-ának érvényes ajánlását kell összegyűjteniük, ami nem lehet kevesebb 2000 érvényes ajánlásnál.

Kit ajánlottam a 2024-es választási kampányban?

Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választására vonatkozóan tájékoztatás iránti kérelmet 2024. április 21. napjától lehet benyújtani.

A választópolgár – az ívek megsemmisítéséig – tájékoztatást kérhet arról, hogy a választási irodák által ellenőrzött ajánlóíveken adatai szerepelnek-e ajánlóként.

Fontos határidő jár le május 31-én: ezekre kell figyelni a 2024-es önkormányzati választási kampány hajrájában

Május 31-én (péntek) 16 óráig nyújthatják be névjegyzékbe vételi kérelmüket azok a választópolgárok,

akik a június 9-i európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választáson átjelentkezéssel kívánnak szavazni.

Szintén eddig az időpontig lehetséges a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása, valamint a külképviseleti regisztráció is az európai parlamenti választás vonatkozásában.

Braille-írásos szavazósablon igénylését szintén május 31-én 16 óráig kérhetik a választópolgárok.

Az európai parlamenti választáson és a helyi önkormányzati választásokon is lehetőség van átjelentkezéssel szavazni, fontos azonban kiemelni, hogy az egyes választástípusok esetében eltérőek az átjelentkezés szabályai.

Az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás vonatkozásában a választópolgárok kizárólag a február 11-éig bejelentett tartózkodási helyükre jelentkezhetnek át. Az átjelentkezési kérelem 2024. június 7-én (péntek) 10 óráig vonható vissza.

Mozgóurna igénylése a 2024-es önkormányzati választáson

A mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton vagy levélben 2024. június 5-én 16 óráig kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet személyesen a helyi választási irodához 2024. június 7-én 10 óráig kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 9-én 12 óráig kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani.

Mozgóurna igénylésének menete a 2024-es önkormányzati választáson

Az európai parlamenti, a helyi önkormányzati, a nemzetiségi önkormányzati általános választáson, az időközi helyi önkormányzati választáson, a helyi népszavazáson való mozgóurna igénylésének szabályzatáról szóló tájékoztató itt érhető el.

A kérelem online benyújtása ezen az oldalon érhető el.

A kérelem papír alapon való benyújtása (személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján) ezzel a nyomtatvánnyal intézhető el.

Átjelentkezés belföldön a 2024-es önkormányzati választásra

Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, az NVI a választópolgár lakcímére 2024. április 19-ig megküldött értesítő útján tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A választásokra tekintettel június 7-én, pénteken 10 órától hétfőig nem lehet majd új lakcímet bejelenteni, aki pedig

június 7. pénteken 10 óra előtt elintézi a lakcímváltozás bejelentését, azt már az új címe alapján veszik fel a választói névjegyzékbe.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a tartózkodási helye szerinti településre történő átjelentkezéssel az a választópolgár tud szavazni, aki a választás kitűzését megelőző 30. napon (február 11.) és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2024. május 31-én 16 óráig kell benyújtani.

Az átjelentkező választópolgár 2024. június 7-én 10 óráig vonhatja vissza az átjelentkezési kérelmét.

Az európai parlamenti, a helyi önkormányzati, a nemzetiségi önkormányzati általános választáson, az időközi helyi önkormányzati választáson, a helyi népszavazás miatti átjelentkezésről szóló tájékoztató itt érhető.

A kérelem online benyújtása ezen az oldalon érhető el.

A kérelem papír alapon való benyújtása (személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján) ezzel a nyomtatvánnyal intézhető el.

Braille-írásos szavazósablon igénylése a 2024-es önkormányzati választáson

A látássérült választópolgár 2024. május 31-én 16 óráig igényelheti a Braille-írással ellátott szavazósablont.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, ide kattintva nyújtható be.

Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható a kérelem.

A kérelem személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt kitölthető és kinyomtatható.

Akadálymentes szavazóhelyiség igénylése a 2024-es önkormányzati választáson

A mozgássérült választópolgár 2024. június 5-én 16 óráig igényelheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, ide kattintva nyújtható be.

Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható a kérelem.

A kérelem személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt kitölthető és kinyomtatható.

Nemzetiségi önkormányzati választás 2024

Mit kell tudni a nemzetiségi önkormányzatokról?

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők, minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.

A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.

A jogaikat – beleértve az önkormányzatok megválasztásának módját – sarkalatos törvény szabályozza. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) a választások anyagi jogi szabályait tartalmazza, meghatározza a választási rendszer elemeit, a jelölt- és listaállítás feltételeit, az eredmény megállapításának szabályait.

Nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul.

Hány nemzetiség van Magyarországon?

Magyarországon jelenleg tizenhárom elismert honos népcsoport van: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Ki szavazhat a nemzetiségi önkormányzati választáson?

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár,

amennyiben a választást megelőzően (május 31-ig) nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe).

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,

akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége mentális zavara következtében

tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy



tartósan, teljeskörűen hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

E választástípusban nem választhat továbbá a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személy.

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel a 2024-es nemzetiségi önkormányzati választáson

Az a választópolgár szavazhat a nemzetiségi önkormányzati választáson,

aki 2024. május 31-én 16 óráig kéri nemzetiségi névjegyzékbe vételét.

A választópolgár 2024. május 31-én 16 óráig kérheti törlését a nemzetiségi névjegyzékből.

Nemzetiségi választópolgárok száma a 2024-es választáson

A Nemzeti Választási Iroda oldalán elérhető a különböző nemzetiségekhez tartozó választópolgárok számának listája. Az adott nemzetiség nevére kattintva további információkat találhatunk meg az adott nemzetiség önkormányzati választásáról.

Választási információs szolgálat a 2024-es választáson

A választási eljárási törvény a választási irodák – így az NVI – kötelező feladatává teszi a választópolgárok tájékoztatását, ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. A Nemzeti Választási Iroda munkatársai munkanapokon 8.30-tól 16 óráig,

a választás napján reggel 6-tól este 24 óráig fogadják a választópolgárok hívásait a 06-1-795-3310-as telefonszámon.

A választási információs szolgálat segít az érdeklődőknek eligazodni a választás jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseiben. Tájékoztatják a hozzájuk forduló választópolgárokat, jelölő szervezeteket az önkormányzati és nemzetiségi választásra vonatkozó jogszabályokról, a választójog gyakorlásához szükséges információkat adnak, például az átjelentkezéses vagy mozgóurnás szavazásról.

Tájékoztatást adnak továbbá a választási eljárásban közreműködő szervekről és a jogorvoslati lehetőségekről is.

A helyi választási információs szolgálatok címét és egyéb elérhetőségeit közzéteszik azNVI honlapján.

