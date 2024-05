Nagy meglepetést okozhat a magyar infláció?

Az üzemanyagárak csökkénese és az élelmiszer-akciózások következtében a májusi magyar inflációs adat meglepetést is okozhat, ami az MNB kamatvágási mozgásterét is bővítheti. Ezzel együtt sem várunk monetáris politikai irányváltást, a kamatpolitikát továbbra is az óvatos megközelítés jellemezheti.

A pénzpiacok kiemelt figyelemmel követik a havi inflációs adatokat. Az összes gazdasági adatközlésből hónapról hónapra az inflációs adatközlés az első rendelkezésre álló „kemény” adat, ebből tudhatjuk meg először, hogy hol tart a gazdasági ciklus. Nem utolsó sorban a jegybankok erre a változóra lőnek, amikor kialakítják politikájukat, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a legfontosabb gazdasági adatról beszélünk.

Egy-egy inflációs adat, illetve annak befektetői értékelése alapjaiban határozza meg a kamatkilátásokat és a devizák sorsát is. A befektetők arra kíváncsiak, hogy a beérkező adat hogyan viszonyul az elemzői várakozásokhoz (a meglepetés iránya és mértéke), illetve a jegybank esetleges előzetes jelzéseihez. Ha a várakozásokhoz képest nagy meglepetést mutat a tényadat, akár komolyabb átárazás is végbemehet a kamatokban, ami azonnal megmozgatja az árfolyamot is. A rendelkezésünkre álló magas frekvenciás adatok alapján ennek bekövetkeztére jó esélyt látunk június 10-én, amikor is a KSH közölni fogja a májusi árindexet. De mi áll a háttérben?

Olajpiac, dollár, Mol, élelmiszerek

Az üzemanyagok 6 százalékos súlyt képviselnek a fogyasztói kosárban, de a termékcsoport valós súlya ettől sokkal nagyobb a gazdaságban, ugyanis a fuvarozási költségeken keresztül minden termék és szolgáltatás árába beépül az árváltozás. A benzin rövid távú áralakulását leegyszerűsítve az olajpiaci folyamatok és a forint árfolyama alakítja. Mindkét tekintetben jól alakultak az események, hiszen az áprilisi 88-90 dolláros hordónkénti szintről májusra 82-84 dolláros szintre érkezett le a Brent ára, miközben a forint dollárral szembeni jegyzése 370 körüli szintekről bőven 360 körüli szintekre érkezett be. Ezen strukturális tényezőkön felül a kormányzat és a Mol közötti tárgyalások is hozzájárulhattak az árcsökkenéshez, bár a hozzájárulás mértéke nem tiszta. Az inflációs adat szempontjából a lényeg, hogy

havi alapon az üzemanyagárak több mint 3 százalékkal csökkenhettek májusban, ami önmagában két tizeddel viszi lejjebb a havi árindexet.

Ez egyáltalán nem lényegtelen hatás: csak hogy kontextusba helyezzük, historikusan májusban havi alapon 0,2-0,5 százalékkal szokott emelkedni a teljes inflációs árindex. Tehát ha csak ebből a historikus adatból indulunk ki, könnyen lehet, hogy a benzinárak önmagukban „elintézték”, hogy ne legyen áremelkedés májusban Magyarországon.

Van itt azonban egy másik, sokkal nagyobb termékcsoport, méghozzá az élelmiszerek áralakulása. A magas frekvenciás élelmiszerár-adatokat használó ténybecslő modellünk „bejelzett”, és ez a jelzés az elmúlt négy hónap találati arányának ismeretében komolyan vehetőnek tűnik. Lássuk, hogy hogyan alakult idén az élelmiszerek árváltozása és az általunk vélelmezett májusi árazás.

Jól látható, hogy a januárt leszámítva eddig igencsak visszafogottan alakult az idei év (pirossal), február és április között gyakorlatilag stagnáltak az árak, azonban most úgy néz ki, hogy májusban már egyenesen csökkenhettek is. Persze az idei visszafogott élelmiszerár-idősor nem meglepetés az elmúlt két év felfokozott átárazásai után, viszont a ténybecslő modellünk által jelzett árcsökkenés már igen csak méretes, főleg annak tudatában, hogy jellemzően májusban a januárihoz hasonló nagy átárazást szoktak végrehajtani a boltok.

Idén az árnövelés nem hogy nem történt meg, hanem egyenesen akcióztak az üzletek.

A baromfihúsok, tojás, illetve a tejtermékek vihették az árcsökkenést, de olcsóbbá válhattak a burgonyák, illetve a gyümölcsök is. A baromfi és a tojás esetében a hatósági akciózások is szerepet játszhattak az árazásban.

Ha az üzemanyagnál és az élelmiszereknél vélelmezett árcsökkenések hatását összeadjuk, egy igen méretes, 1,9 százalékpontos negatív hatást kapunk a májusi inflációra. Minden más feltevésünk változatlansága mellett ez azt jelentené, hogy májusban 3,7 százalékos éves inflációt közöl majd a KSH. A kérdés piaci szempontból az, hogy ez az adat okozhat-e meglepetést? Feltételezéseink szerint igen.

A Refinitiv, valamint a Portfolio legutóbbi elemzői felmérése is 4,3 százalék köré teszi az idénre várható átlagos inflációt. Természetesen nem tudjuk, hogy az elemzők milyen rövid távú árdinamikákkal számolnak, de ha abból indulunk ki, hogy a modellek sok esetben visszatekintőek, és ez alapján inkább növekvő vagy legfeljebb stagnáló headline-árakat kellett beárazniuk az elemzőknek, az általunk jelenleg várt 0,4 százalékos havi csökkenés – ha bekövetkezik – valószínűleg sokakat fog az év egészére vonatkozó várakozásuk újraértékelésre késztetni. (Természetesen nem szabad annak a lehetőségét sem kizárni, hogy hozzánk hasonlóan sokan átértékelték az elmúlt napokban a várakozásaikat, de ennek kisebb valószínűségét látjuk kemény adat hiányában).

A jegybank egy áprilisi interjúban 4 százalék feletti inflációt várt májusra. Bár azóta változhatott az intézmény rövid távú képe is, azonban a legutóbbi márciusi inflációs előrejelzésükkel feltehetően ez az adat konzisztens, és mivel ez a kiadvány monetáris politikai szempontból a legutolsó irányadó elemzés, egy hármassal kezdődő májusi adat a jegybanki jelzésekhez képest is meglepetést okozhat.

Ha a meglepetés tényleg bekövetkezik, az valószínűsíthetően rövid távon forintgyengülést eredményezhet, mivel a magyar kamatelőny (carry) csökkenését vetítené előre. A fontosabb kérdés azonban devizaszempontból is az, hogy miért látunk árcsökkenést az adatokban, mennyire tekinthető átmenetinek a jelenség, végső soron mennyire tud az MNB kamatcsökkentésekben gondolkodni az év hátralévő részében?

Az üzemanyagok tekintetében lehetünk optimisták, hiszen jelen sorok írásakor a Brent 82 dollár körül mozog, míg a dollárral szemben tovább kapaszkodott a forint 355-ös szinteket karcolva. Így júniusban is tér nyílhat arra, hogy májushoz hasonlóan az üzemanyagok támogassák az MNB-t céljának elérésében, de az év további része már bizonytalan a mostani gyorsan változó világban.

Az élelmiszerek esetében komplexebb a kép. Nézzük előbb a termelői oldalt! Az élelmiszer-termelői árak év eleje óta stagnálnak, de azzal együtt is, hogy márciusban már enyhén emelkedtek az indexek sem mondható erősnek az átárazás. A beszállítói árak féken tartását segíti a stabil árfolyam is, azonban folytatódó deflációt mégsem érdemes széles körben várni, mivel egyetlen szakágazatban csökkennek a termelői árak: ez a tejtermék gyártása, ahol leginkább az utóbbi 2 évben megszaladt árak korrekciója figyelhető most meg. A többi ágazatban viszont már márciusban sem beszélhettünk deflációról, igaz, a szokásos mértékhez képest ezekben is szerényebb az átárazás mértéke. Előretekintve a termelői árak visszafogott emelkedésére voksolnánk, annak ellenére, hogy a világpiaci gabonaárak még jó pár hónapig elméletileg támogatólag hatnának a termelői árak csökkentésére.

Azok a fránya inflációs várakozások

Továbbhaladva a kereskedelemre, az élelmiszerboltoknál az átárazásokat az operatív költségek változása, illetve sok esetben a tavalyi gyenge üzleti év bepótlása iránti igény határozzák meg. Ez utóbbinak azonban egyértelműen korlátot jelenthet a kereslet. Valószínűleg a lakosság vásárlási kedve továbbra is visszafogott lehet, erről árulkodnak az Európai Bizottság által publikált bizalmi indikátorok is, de a trend, ha lassan is, stabilan felfelé mutat. Ezzel párhuzamosan viszont a 2023. tavaszi mélypont után kisebb-nagyobb fordulókkal folyamatosan emelkedik az ágazat árvárakozása is.

Ezt az együttállást könnyen láthatjuk úgy, hogy a kiskereskedelmi ágazat szeretne árakat emelni, csak egyelőre erre nincsen lehetősége.

Ha visszatér a piac által széles körben várt háztartási vásárlókedv (ehhez már közel vagyunk), akkor jó eséllyel az árak is megindulhatnak felfelé. Igaz ennek a mértéke „normális” lehet, ami jól látszik abból is, hogy a 2019-2021-es várakozások szintjén látszik stabilizálódni az átárazási indikátor.

Érdemes még egy szót említeni az élelmiszerek és a szolgáltatások közötti kapcsolatról is. Nagyjából a piaci szolgáltatások negyedének jelenthetnek könnyebbséget a visszafogott élelmiszerárak (éttermi szolgáltatások, illetve a büféáruk köre). Ez a kapcsolat azért fontos, mert a piaci szolgáltatások alá tartozó árcsoportok teljes egészében maginflációs tételek, a maginflációs mutató alakulására pedig az MNB és a piacok is kiemelt figyelmet fordítanak. Az már más kérdés, hogy bérintenzív tevékenységekről lévén szó, árcsökkenést nem érdemes várni az élelmiszerekre építő szolgáltatások esetében sem.

Összességében az általunk májusra várt inflációs meglepetés ellenére úgy látjuk, hogy az MNB türelmes magatartása előretekintve is megmaradhat.

A monetáris politika mozgásterét jelenleg inkább a Feddel kapcsolatos kamatvárakozások alakítják, de az áremelési várakozások ragadóssága miatt fundamentális oldalról is indokolt az óvatos jegybanki megközelítés. A maginfláció továbbra is magas, és nem ismerjük azt sem, hogy a visszatekintő árazás gyakorlata mennyire lehet majd ragadós a jelenlegi erős reálbér-dinamika mellett. Ezzel együtt is az általunk várt májusi adat rövid távon kényelmesebb pozícióba hozhatja a jegybankot. A jelenlegi állás szerint júniusban – minden más tényező változatlansága mellett – jó eséllyel haladhat tovább a jegybank az 50 bázispontos kamatcsökkentési tempóval, és a piaci kamatvárakozások változásától függően akár további kamatcsökkentésekre is tér nyílhat majd az év második felében.

