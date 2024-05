A Gazprom elleni perek kaszkádja fenyegeti a régiós gázszállításokat

Sorra hoznak ítéleteket a Gazprom ellen indított jogi eljárásokban, ami komoly hatással lehet a régiós gázpiacra. Az első precedensértékű döntés abba az irányba mutat, hogy bírósági végrehajtásokkal vághatják el az orosz gázcéget az európai bevételeitől, zárolva a megmaradt ügyfelek utalásait. Az OMV már figyelmeztette részvényeseit, hogy a Gazprom leállíthatja a szerződött gáztételek leszállításait, ami intő jel lehet akár Magyarországnak is.

Az orosz energiaipari óriás Gazprom számos jogi csatározásba keveredett az orosz gáz még megmaradt európai vásárlóival és a tranzitcégekkel, ami a Krím 2014-es orosz annektálását, majd az ukrajnai konfliktusban való részvételét követő politikai következményekből fakad. A legfrissebb fejlemény, hogy egy választottbírósági ítéletben a Kreml felügyelete alatt álló társaságot elmarasztalták, kimondva, hogy nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit.

Az ügyben egy meg nem nevezett európai gázcég úgy kaphatja meg a kártérítését a Gazprom szerződésszegése után, hogy más cégek kifizetéseit zároltathatja. Bár nem közvetlenül érintett ebben a szerződésben, de az OMV osztrák energetikai vállalat lehet a nagy vesztes a választott bírósági ítélet miatt: ez ugyanis olyan végzést tartalmaz, amely elrendeli, hogy a Gazprom megmaradt európai ügyfelei a kapott orosz gázért fizetett összegeket a pergyőztes európai vállalat számláira irányítsák át, mivel a kártérítés érvényesítését Oroszországban lehetetlennek tartják.

Az OMV, amely jelenleg szinte az összes vezetékes gázt Oroszországból importálja, közölte, hogy amennyiben a végzés végrehajtják, az OMV Gas Marketing & Trading leányvállalatának a Gazprom Exporttal kötött gázszállítási szerződése szerinti kifizetéseket a Gazprom Exportnak való átutalás helyett az európai energetikai vállalat felé kell teljesítenie. Az OMV számára azonban jelenleg nem ismert, hogy egy ilyen végrehajtásra sor kerülhet-e, és ha igen, mikor.

Ez viszont azt jelentené, hogy az európai ügyfél kapná a Gazpromnak járó pénzt, amiért az oroszok leállíthatják a gázszállításaikat az OMV felé.

A Gazprom jelenleg naponta mintegy 42 millió köbméter vezetékes gázt szállít Ukrajnán keresztül Ausztriába, Szlovákiába, Olaszországba és Moldovába, amelyből napi mintegy 5 millió köbméter Moldovába érkezik, a többi pedig a másik három országba. Az OMV 2024 első negyedévében átlagosan 5,3 millió köbméter gázt vásárolt a Gazpromtól – derül ki az osztrák vállalat legutóbbi pénzügyi jelentéséből.

Az orosz gáz a Fekete-tengeren át a Török Áramlat (TurkStream) tenger alatti vezetéken keresztül Bulgáriába, Szerbiába és Magyarországra is áramlik, nagyjából ugyanolyan nagyságrendben, mint az Ukrajnán tranzitált mennyiség.

Az OMV helyzete annyira nem válságos: Ausztria már felkészült arra, hogy a jövő év elején leáll az orosz gázszállítás, amikor az Oroszország és Ukrajna közötti jelenlegi gáztranzit-megállapodás 2024 végén lejár. Az ukrán hatóságok többször is utaltak arra, hogy nem fognak tárgyalni a szerződés meghosszabbításáról vagy egy új megállapodásról Moszkvával.

Ausztria hosszútávú gázszerződése évi nagyjából 6 milliárd köbméterről szól, ami helyett vagy alternatívát kell találni, vagy az ukrán-szlovák ellátási vonal helyett a Török Áramlat, így Magyarország felé kell átirányítani a tranzitot.

Sorjáznak a perek, és eldőlhetnek a dominók

Több gázpiaci szakértővel folytatott háttérbeszélgetéseink alapján a régiós ellátás szempontjából mindenképpen kedvezőtlen fordulatot jelent a mostani választottbírósági ítélet: igazán senki nem tudja felmérni a következményeket – a mostani OMV-tájékoztatás például nem tisztázza azt sem, mekkora kártérítési összegről van pontosan szó –, de kedvezőtlen képet fest, hogy svéd, svájci és luxemburgi jogi fórumokon több milliárd dollárnyi követelés miatt indultak perek.

Az ügy előzménye az, hogy még 2022 márciusában, az ukrajnai konfliktus miatt első szankciók részeként az Európai Unió és az Egyesült Államok jelentősen korlátozta az orosz pénzintézetekkel folytatható kereskedelmet. Ez alapvetően korlátozta a dollár és euró alapú kifizetéseket Moszkva irányába. Válaszul Vlagyimir Putyin elnök kötelezte a Gazpromot – és más orosz energiacégeket –, hogy csak rubelben fogadhatnak el utalásokat a gáz- és olajszállítmányokért. Azokat az országokat és gázkereskedőket, amelyek erre nem voltak hajlandók, az oroszok kizárták a gázszállításokból.

Ez végül azt a helyzetet idézte elő, hogy sok szereplőnek hiába volt érvényes rövid vagy hosszú távú szerződése, nem kapta meg a gázszállítmányait a Gazpromtól.

A probléma az – és ezt nemcsak magyar, de nemzetközi gázkereskedelemmel foglalkozó források is megerősítették a Portfolio-nak –, hogy a Gazprom szinte minden szerződésében dollár- vagy eurókifizetéseket határoztak meg. Most lehetőség van arra, hogy egy elszámolási számlára devizát utaljanak a vásárlók, majd azt átváltják rubelre, de az árfolyammeghatározás miatt az nem tekinthető megfelelő elszámolási valutának, vagyis az orosz energiacég szerződésszegést követ el.

A jelenlegi piaci hírek miatt épp ez a valutaelszámolási vita érett be egy a szerződésben előre meghatározott választott bíróságon. Arról csak pletykák vannak, hogy egy német vagy egy cseh cég érte el, hogy a Gazpromnak más cégek által utalt kifizetéseket zárolva kapjanak kártérítést a kiesett gázmennyiségek miatt,

de abban mindenki biztos, hogy sok hasonló ítélet születik majd az oroszok ellen indított legalább tucatnyi perben.

Ugyanis OMV gázszállításait fenyegető tranzitvitán túl a Gazprom számos más jogi csatába keveredett európai vállalatokkal, ezeket pedig megbonyolította azzal, hogy az orosz vállalat eljárást indított Szentpétervár területi választottbíróságán, és bírsággal fenyegeti az európai szereplőket, ha Oroszországon kívül folytatják a pereskedést. Néhány európai vállalat azonban közölte, hogy nem ismeri el ennek a testületnek a hatáskörét.

A Gazprom háború előtti szerződéseiben még rendre londoni, svéd, luxemburgi és svájci választottbíróságokat jelöltek ki vitarendezési fórumnak, így az oroszok egyszerűen nem hagyhatják figyelmen kívül az ott meghozott ítéleteket

– tudta meg a Portfolio egy gázipari forrástól, állítását pedig több más piaci szakértő is megerősítette. Szerintük így az orosz cég ugyan megpróbálhatja a szentpétervári döntésekre hivatkozva figyelmen kívül hagyni a többi ítéletet, de az orosz bírósági határozatok semmilyen kötelező érvénnyel nem bírnak európai ügyfeleleikre.

A legtöbb nekünk nyilatkozó szakember biztos benne, hogy a Gazprom sorra veszíti majd el a pereket, mert vagy az orosz állam kötelezte őket szerződésszegésre, vagy maga nem teljesítette a vállalásait.

Az OMV-ét érintő ügy pedig precedensként szolgálhat – noha a választottbíróságokon elvileg mindig egyedi döntést hoznak –, mert az utalások átirányítása az egyetlen lehetőség, hogy valóban pénzükhöz jussanak a megkárosított cégek, és az oroszok szerződései gyakorlatilag mindig ugyanolyan fizetési kötelezettségeket állapítanak meg.

Energy Investment Forum 2024 A gázpiacokról, az energiapiac legnagyobb kihívásairól részletesen szó lesz szakmai eseményünkön.

Perből nincs hiány, sokat bukhat a Gazprom

Az egyik legfontosabb jogi ügy lengyel cégeket érint, a Gazprom több mint 900 millió dolláros követelést nyújtott be az Europol GAZ SA, az Orlen SA, az Ernst and Young Global Ltd. és az Ernst and Young Corporate Finance ellen a szentpétervári bíróságon. A Gazprom 710 millió dollár és 886,4 millió zloty (224,70 millió dollár) kártérítést követel a cégektől, mert azok nem voltak hajlandók rubelben fizetni a gázszállítmányokért.

Emellett az orosz bíróság 2023 novemberében kimondta, hogy a lengyel Europol Gaznak mintegy 1,57 milliárd dolláros bírságot kell fizetnie, ha folytatja a Gazprom ellen Svédországban indított 6 milliárd zloty (1,51 milliárd dollár) kártérítési értékű perét. Az orosz gázcég hasonló keresetet nyújtott be a bírósághoz a német Uniper Global Commodities SE és Metha-Methanhandel GmbH, a holland Gasunie Transport Service, az ukrán Naftogas és a lengyel Orlen ellen.

Az orosz bíróság elrendelte továbbá a német Linde tulajdonában lévő 13 folyékony héliumot szállító ISO-konténer lefoglalását és azokat hasznosíthatja a Gazprom leányvállalata, a RusKhimAlyans. A bíróság korábban a közös vállalat kérésére elrendelte a Linde közel 500 millió dolláros vagyonának befagyasztását.

A Deutsche Bank és a Commerzbank októberben Londonban viszont nyert a Gazprom ellen, amely megakadályozta, hogy a RusKhimAlyans beperelje a hitelezőit Oroszországban a meghiúsult gázprojektjei miatt, amelyeknél leállították a finanszírozást.

A CEZ cseh közműszolgáltató 2023 elején nemzetközi választottbírósági eljárást kezdeményezett Genfben a Gazprommal szemben, kártérítést kérve a szerződésben foglaltaknál kevesebb leszállított gázmennyiség miatt. A francia Engie 2023 februárjában szintén a privát jogi vitarendezési fórumon indított pert a Gazprom ellen, azt állítva, hogy az orosz vállalat nem teljesítette a szerződésben vállalt gázszállítási kötelezettségeit a rubilfizetési előírásokra hivatkozva.

A lengyel PGNiG (ma PKN Orlen) vállalat 2022 márciusában indított választottbírósági eljárást a gázdíjak kifizetése miatt. Az RWE német energetikai vállalat 2022 novemberében kezdeményezett választottbírósági eljárást a Gazprommal szemben az elmaradt gázszállítások miatt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 23. Kiprovokálták a lengyelek az orosz gázszállítás leállítását és most felmondták a szerződést is

Az olasz Eni 2022 májusában választottbírósági eljárást indított Oroszország azon követelése miatt, hogy a gázexportért rubelben fizessen. A meghallgatásokra 2024 májusában kerül sor, az ítélethozatal pedig a nyáron várható.

A finn állami tulajdonú Gasum energiaszolgáltató 2022 májusában közölte, hogy a Gazprom Exporttal folytatott, rubelfizetésekkel kapcsolatos vitája miatt választottbírósági eljárást indít. A Gazprom Export 2022 novemberében jelentette be, hogy egy stockholmi választott bíróság 2022 novemberében úgy döntött, hogy a Gasumnak több mint 300 millió eurót kell fizetnie a Gazpromnak a gázszállításokért, miután nem tartotta be a take-or-pay kötelezettségeit. A finn cég viszont azt közölte, hogy a bíróság úgy ítélte meg, hogy nem köteles rubelben fizetni az orosz gázszolgáltató Gazpromnak, így a gáztartási záradékot nem lehet figyelembe venni. Az ügyben idén nyáron egy újabb tárgyalási fordulót tartanak.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 21. Beváltotta ígéretét Putyin: elzárták a gázcsapot a finneknél

Az időközben csődeljárás alá vont, majd államosított német Uniper 2022 novemberében választottbírósági eljárást kezdeményezett a Gazprommal szemben, azt állítva, hogy az orosz gázszállítások leállítása után az alternatív forrásokból történő gázvásárlások mintegy 12,5 milliárd dollárba kerültek a cégnek. Válaszul az oroszok a szentpétervári bíróságon indítottak pert, az akkor meghozott ítélet szerint a német energiaóriásnak akár 14 milliárd eurót kellene fizetnie, ha folytatni akarja a Gazprommal szembeni választottbírósági eljárást.

Ezt az ügyet bonyolítja, hogy Németországnak 2022-ben államosítania kellett az Unipert, hogy elkerülje a cég teljes összeomlását az ukrajnai invázió és az uniós szankciósorozat nyomán megugró gázárak és az orosz kínálat hiánya közepette. Az államosítás teljes számlája 53 milliárd dollárra rúgott.

„Az Uniper úgy véli, hogy a bírósági döntés sérti a nemzetközi jogot és a tisztességes eljárás elvét, és fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen Oroszországban” – tette hozzá a német vállalat, amely arra számít, hogy megnyerik a jogi csatáikat a Gazprommal szemben, így megtéríthetik az őket ért károkat.

Vannak későn ébredő országok is: Bulgária például csak májusban vitte a rubelfizetési vita miatt leállított gázszállítások ügyét a felek közötti hosszútávú szerződésekben meghatározott választott bíróság elé. Ugyanezt a lépést fontolgatja Moldova is.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 17. Hajmeresztő számlát fizettetne meg az EU-tagállam a Gazprommal

Az ítéletek a választottbírósági rendszer miatt hamarosan megszülethetnek, és azok – mivel a szerződésekben minden fél vállalja, hogy tartja magát a privát jogi fórumok döntéséhez – kötelezőérvényűvé is válnak. Ha tehát újra kártérítési kötelezettséget rónak a Gazpromra, akkor más gázvásárlók utalásainak lefoglalásán keresztül érvényesíthetik a jogaikat.

A várható ítéletek pedig egy önmagát felfaló kígyóvá tehetik az európai gázpiacokat: minél több fizetést zárolnak, a Gazprom annak megfelelően csökkentheti a leszállított gázmennyiségeket, hisz nem kapja meg az utalásokat, ez újabb perekhez vezethet, újabb megítélt kártérítésekkel és újabb számlazárolásokkal. A kör pedig akkor zárulhatna be, amikor az orosz energiacég már nem szállít több gázt Európába, így a kifizetések is teljesen leállnak.

Egyelőre ez csak egy forgatókönyv, és nem tudni, hogy elérheti Magyarország ellátását, vagy a kör hamarabb megszakad, esetleg időközben sikerül találni egy másfajta kompenzálási módot. Az sem teljesen biztos – mivel a hosszú távú gázszerződések titkosak –, hogy minden megállapodásban ugyanolyan záradékok vannak, mint az OMV-re is hatással lévő ügyben. Volt olyan forrásunk, aki szerint akár elérheti a Gazprom magyar ügyfeleit ez a per- és végrehajtási lánc, de egyelőre a piacok a többi ítéletre és további részletekre várnak.

Címlapkép: Az orosz állami exportőr, az Gazprom gázvezetékeinek végzáró sapkái a Déli Áramlat gázprojekt leállított építkezésén a szerbiai Sajkason 2014. június 15-én. A fotó forrása: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images.