Új funkció jön a BudapestGO applikációba

Új funkcióval bővül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) alkalmazása, a BudapestGO: már útvonaltervezés közben is egyszerűen érvényesíthetünk jegyet az applikációban - közölte a társaság.

A fejlesztésnek köszönhetően a "Jegyeim" ikon már útvonaltervezés közben is megjelenik a térképen, így az utazás során egyszerűen és gyorsan lehet jegyet érvényesíteni, valamint bérletet felmutatni, majd folytatni az utazástervezést.

A fejlesztés célja, hogy a jegy- vagy bérlethasználatot követően is gyorsan és egyszerűen vissza lehessen térni a félbehagyott útitervhez, azaz átjárható legyen az útvonaltervezés és a jegyérvényesítés- vagy bérlethasználat - írta a BKK.

A BudapestGO továbbra is népszerű a fővárosban közlekedők körében, idén májusra már több mint ötmillióan töltötték le az alkalmazást. A regisztráltak száma is folyamatosan növekszik, jelenleg 2,1 milliónál tart, és az elmúlt hónapban 1,3 millió aktív felhasználót vonzott az applikáció.

A BKK közölte, hogy a jövőben további fejlesztésekkel is lesznek: hamarosan még részletesebb járatinformációkat (például elsőajtós felszállásra, kerékpárszállításra vagy díjtermékekre vonatkozóan) is jelez majd az alkalmazás, továbbá a forgalmi változások és a megállóhelyi menetrendek is még egyszerűbben és kényelmesebben lesznek követhetők.

A frissítés több szakaszban érkezik meg az ügyfelekhez, így több napot is igénybe vehet, amíg minden felhasználó számára elérhetővé válnak az újdonságok

- hívják fel a figyelmet.

Címlapkép forrása: Shutterstock