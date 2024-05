Ma döntenek Magyarországról - Kell-e félni a Moody’s-tól?

Nagyon furcsa lenne most bármilyen negatív hitelminősítői lépés a Moody’s-tól. Bár az intézet tavaly őszi előrejelzéséhez képest rosszabb költségvetési és GDP pálya bontakozott ki, a Moody’s akkoriban eléggé lemaradva követte a valóságot. Eközben a dinamikus béremelkedés miatt a fogyasztás kilátásai javulni kezdtek az elmúlt hónapokban, és a gazdaság külső egyensúlyi pozíciója is robusztus, így a Moody’s-tól az lenne a logikus döntés, ha a magyar hitelminősítést és annak stabil kilátását változatlanul hagyná.

Szezonja van a hitelminősítői döntéseknek. Pár hete az S&P mondott ítéletet Magyarországról, helyben hagyva a befektetésre ajánlott minősítést és a stabil kilátást. A Fitchnél a felülvizsgálat június közepén érkezhet, és náluk már negatív a kilátás – ugyanakkor a besorolás egy fokozattal feljebb van, mint az S&P-é. A Moody’s minősítése a Fitch besorolásával van egy szinten, viszont a kilátás stabil.

A kérdés az, hogy van-e okunk félni a Moody’s-tól, hogy nem akarja-e közelíteni a saját besorolását a másik két, kevésbé optimista intézet értékítéletéhez?

A tavaly őszi döntésnél közzétett várakozásaihoz képest mindenesetre mind a költségvetési pálya, mind a gazdasági növekedési helyzet rosszabbul alakult. Tavaly végül visszaesés volt, nem stagnálás, és az idei évre akkor várt, 3%-os reál GDP növekedési előrejelzés is kissé optimistának tűnik mostanra (bár egyre kevésbé, erről majd később). A költségvetésnél az elcsúszás még látványosabb: a hiány végül a GDP arányában várt 4,2% helyett 6,7% lett, míg az idei évi kormányzati várakozás 4,5%, miközben a Moody’s tavaly ősz elején még 3,5%-ot várt.

A fentiek ellenére mégis az tűnne logikátlannak, ha most negatívat lépne a minősítő. Ennek több oka is van.

Egyrészt a költségvetési hiány nemcsak Magyarországon magas a régióban a hasonló besorolású országok között. Ráadásul a pálya Magyarországon még az Európai Bizottság legfrissebb (véleményünk szerint kissé pesszimista) előrejelzése szerint is érdemben lefelé mutat, ami éppenséggel nem mondható el több régiós országról sem:

Másrészt a legfrissebb kiskereskedelmi adatok a fogyasztás felívelésére utalnak, ami idővel a költségvetés fogyasztáshoz kapcsolt bevételeit is segítheti. Utóbbinál a legfrissebb, áprilisi költségvetési adatok még nem mutatnak jelentős növekedést, azonban a büdzsé SZJA, illetve járulékbevételei gyors tempóban emelkednek.

Azaz a dinamikus bérkiáramlás adott a gazdaságban, de ezt egyelőre kevésbé költi el a lakosság.

Ezzel kapcsolatban két megjegyzést lehet tenni. Egyrészt, ekkora béremelkedés mellett furcsa lenne, ha tartósan alacsony szinten ragadna be a fogyasztás: a lakossági bizalom trendszerűen nő, és ha ez folytatódik, idővel egyre erősebb fogyasztási adatok láthatnak napvilágot. Másfelől, amennyiben a magas bérkiáramláshoz kapcsolódó alacsony fogyasztás egyik magyarázata az lenne, hogy a magasabb jövedelmi csoportokban jelenik meg jobban a dinamikus béremelkedés, akik kevésbé hajlamosak a pluszjövedelmet elfogyasztani, az a gazdaság finanszírozása szempontjából éppenhogy jó hír lenne: a háztartások magasabb megtakarítása miatt a gazdaság kevésbé ráutalt a külföldi forrásokra.

A reálbér-emelkedés gazdasági növekedést segítő hatása összességében egyre erősebben jelentkezhet idén, ami miatt a GDP bővülésének idei évre várható szintje a 2-3 hónappal ezelőtti várakozásokhoz képest némileg megemelkedett. A gazdaságban persze továbbra is lefelé ható erőként jelentkezik a vártnál is gyengébb külső kereslet, ami jól láthatóan nem akar helyreállni egyelőre. Ugyanakkor a folyamatban lévő, nagy volumenű működőtőke-beruházások termőre fordulását ez véleményünk szerint alapjaiban nem fogja veszélyeztetni. Az elektromos autózás térnyerése valóban lassabb, mint amit néhány éve várni lehetett, ugyanakkor valószínűleg továbbra is igaz marad, hogy a durván másfél milliárd személygépjárműből, ami ma a világ útjain közlekedik, a következő 10-20 évben több százmillió autót fognak elektromos hajtásúra cserélni, ami miatt hosszabb távon lesz kereslet az épülő hazai gyárak termékeire.

Összességében, amennyiben a következő évekre hiteles, a hiányt fokozatosan csökkentő költségvetési pálya képzelhető el, akkor az nem érdemel leminősítést, és vélhetően a Moody’s is így fogja látni ezt Magyarországgal kapcsolatban.

A növekedési és költségvetési helyzetkép mellett az EU-val való viszony is egy kardinális kérdés, amit a hitelminősítők (köztük a Moody’s is) szorosan követnek. Úgy véljük, a helyzet sem nem javult, sem nem romlott a minősítő tavaly ősz eleji várakozásához képest: az Európai Bizottság tavaly jelentős mértékű forrás felszabadításáról döntött, ugyanakkor továbbra is rengeteg a vitás kérdés, amik megoldódása esetén jóval több EU-s pénz is érkezhetne Magyarországra.

Fontos a fentiek mellett a külső finanszírozás helyzete is. Az elmúlt hónapokban igen robusztus többletek keletkeztek a külkereskedelmi mérlegben. Mindez persze jelentős mértékben annak is köszönhető, hogy a gyenge belső kereslet miatt az import is gyenge dinamikát mutat, ugyanakkor a többlet keletkezése tény, amit várhatóan a beinduló fogyasztás sem fog aggasztó mértékben mérsékelni.

Nem várunk tehát negatív hitelminősítői lépést a Moody’s-tól: várhatóan mind a besorolást, mind a kilátást változatlanul hagyja a hitelminősítő.

Izgalmasabb lehet ugyanakkor, mik lesznek az intézet új növekedési előrejelzései, és milyen negatív (esetleg pozitív) kockázatokat sorol fel. Ha egyáltalán mond bármit is erről, hiszen megteheti azt is, hogy részletes kommentár nélkül, egyszerűen csak változatlanul hagyja az ország besorolását.

