Nagyon jó hírt közölt a Pfizer-vakcina gyártója

A vállalat közleménye szerint a Lorbrena nevű gyógyszere segített a betegeknek hosszabb életet élni anélkül, hogy a rákos megbetegedésük előrehaladt volna.

A Lorbrena az Egyesült Államokban már engedélyezett olyan előrehaladott, nem kissejtes tüdőrákban szenvedő felnőttek kezelésére, akiknél az ALK nevű gén mutációja van jelen. Ez a mutáció okozza a rákos sejtek rendellenes növekedését és terjedését. Bár ez csak a nem kissejtes tüdőrákos betegek mintegy 5%-át érinti.

Az új ötéves adatok ugyanabból a hármas fázisú vizsgálatból származnak, amely a Lorbrena amerikai engedélyezéséhez vezetett. A Pfizer pénteken mutatja be az eredményeket az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves találkozóján Chicagóban, a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Az adatokat a Journal of Clinical Oncology című folyóiratban is közzétették.

A vizsgálatban részt vevő közel 300 ember vagy a Lorbrenát, vagy a Pfizer régebbi tüdőrákgyógyszerét, a Xalkorit kapta.

A vizsgálatban a Lorbrena öt év elteltével 81%-kal csökkentette a rák előrehaladását, vagy a rák miatt bekövetkező halál kockázatát a Xalkorihoz képest.

A vizsgálat szerint a Lorbrenával kezelt betegek mintegy 60%-a élt anélkül, hogy a rákja előrehaladt volna ugyanezen időszak alatt. A Xalkorit szedők körében ez az arány viszont csupán 8% volt.

