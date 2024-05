Paks II-n kívül épül egy másik atomerőmű is, amire fontos szerep vár a magyar áramellátásban

Major András 2024. május 31. 15:00

Paks II után nem sokkal üzembe is állhat a terv szerint az új szlovák atomerőmű, és bár elsődleges célja északi szomszédunk villamosenergia-ellátásának biztosítása lesz, Magyarországra irányuló áramexportra is futhatja a termeléséből, aminek valószínűségét a néhány éve átadott magyar-szlovák távvezetékek is növelik.