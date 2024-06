Vonattal utazol Balatonra? Figyelmeztetést adott ki a MÁV

MTI 2024. június 01. 09:37

A kiemelt balatoni vonatokon kötelező helyjegyet is váltani; az InterCity és expresszvonatokon az országbérlet mellé is kell venni helyjegyet. Az utasok ezt megtehetik jegykiadó automatákból is, amelyből a Balaton partján már 37 új és felújított gép áll rendelkezésre - közölte a MÁV-START Zrt. szombaton közleményben.