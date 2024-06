Ítéletidő: kiadták a veszélyjelzést az összes megyére, erre kell készülnie a magyaroknak

A hétfői zivatarokat legfőképpen felhőszakadás kísérheti, de jégeső, illetve viharos erejű széllökések is előfordulhatnak - írta a HungaroMet, amely veszélyjelzésében minden megyére figyelmeztetést vagy figyelmeztetéseket adott ki zivatar és felhőszakadás miatt.

Időjárás hétfőn

Hétfő, eső, záporok, zivatarok - írta reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet, amely figyelmeztet, érdemes megnézni veszélyjelzésüket is, ugyanis sűrű nap elé nézünk.

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órás napsütésre számíthatunk. Sokfelé várható zápor, zivatar, illetve eső is. A zivatarokat legfőképpen felhőszakadás kísérheti, de jégeső, illetve viharos erejű széllökések is előfordulhatnak

- jelentette a meteorológiai szolgálat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Késő este 15 és 22 fok közötti értékek várhatók.

Veszélyjelzés hétfőn

A meteorológiai szolgálat által kiadott veszélyjelzés szerint 14 megyében első szintű figyelmeztetés, 5 megyében (Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés) második szintű figyelmeztetés van érvényben zivatar miatt.

Kép forrása: HungaroMet

Felhőszakadás miatt 10 megyében első szintű, 3 megyében (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém) második szintű figyelmeztetést adtak ki.

Kép forrása: HungaroMet

Csapadék hétfőn

A déli órákig legfeljebb csak néhol, majd ezt követően egyre többfelé várható zápor, zivatar kialakulása, melyek a déli óráktól késő délutánig nagyobb számban a Dunántúlon, majd a késő délutáni, kora esti, esti időszakban egyre inkább a Duna vonalától keletre lesznek jellemzőbbek. A zivatarokat általában viharos széllökés (> 60 km/h), apró szemű jég, valamint felhőszakadás (> 30 mm) kísérheti.

Elsősorban a Dunántúl északi felén az egymást követő, illetve adott pont felett többször képződő zivatarok miatt lokálisan és rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat. A késő délutáni, kora esti órákban nagyobb eséllyel a déli, délkeleti tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladhatnak. A rendszer elsődleges veszélyforrása az esetleges erősen viharos (> 90 km/h) szélroham lesz, de nagyobb méretű jég (> 2 cm), valamint felhőszakadás (> 30 mm) is társulhat hozzá. Az éjszakai órákban kevesebb helyen fordulhat elő zivatartevékenység.

Időjárás kedden

Kedden napközben gomolyosodik, majd nyugat felől csökken a felhőzet. A nap első felében sokfelé, majd szórványosan, egyre inkább keleten valószínű eső, zápor, zivatar.

Helyenként felhőszakadás, jégeső is várható. Estétől csökken a csapadékhajlam.

A délnyugati, majd az északnyugati szél helyenként megerősödik, zivatar környékén viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik - írta időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.

