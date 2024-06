Orbán Balázs: Magyarország teljesítette a vállalását a NATO felé, részese az elit klubnak

A kormány reális forgatókönyvnek tartja, hogy a NATO és Oroszország között direkt konfrontáció valósul meg - jelentette ki a Portfolio-nak adott interjújában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki szerint Oroszország átállította gazdaságát háborús üzemmódba és az idő az ő oldalukon áll. A politikus arról is beszélt, hogy a háború 7000 milliárd forinttal szűkítette a kormány költségvetési mozgásterét, de arról is kérdeztük, hogy amennyiben a helyzet rendeződne, akkor az így felszabaduló forrásokkal mit kezdene a kormány. Jelezte azt is továbbá, hogy Magyarország már tavaly teljesítette a védelmi kiadásokra vonatkozó NATO-elvárást. Mindezek mellett a beszélgetés során szóba kerültek az EU-források, a gazdasági kilátások, Donald Trump amerikai elnökjelölt, a blokkosodás, valamint az európai gazdaság esélyei.

Kezdjük azzal, ami aktuálisan meghatározza a magyar külpolitika mozgásterét, valamint befolyásolja a gazdasági kilátásokat is. Milyen forgatókönyvekkel számol a kormány az orosz–ukrán háborút illetően?

Az orosz-ukrán háború kapcsán követett nyugati stratégia sajnos két éve változatlan. Magyarország azon kezdeményezésére, hogy a tavalyi nyári kifulladt ukrán ellentámadás után felül kellene vizsgálni Brüsszelben a háborús stratégiát, elutasító választ kapott. Annak ellenére történt ez így, hogy a napnál is világosabb, hogy

az eddigi stratégia sok eredményt nem hozott, sőt, egyre valószínűbbé teszi a háború szétterjedését.

A nyugatiak által követett stratégia lényege, hogy az ukránok harcolnak, a nyugati országok meg fegyverzettel támogatják őket kívülről – egyfajta nyílt proxy háború keretében. Rendkívül bizonytalan ugyanakkor, hogy meddig elegendőek az ukrán képességek az orosz túlerővel szemben. Ha pedig láthatóan nem elegendő, akkor a most a nyugatiak által erőltetett stratégia mentén csak egyetlen válasz adható: NATO-katonáknak is meg kell jelenniük Ukrajna területén az ukrán erők kisegítése érdekében. Emiatt

benne van a levegőben egy, a NATO és Oroszország közötti direkt konfrontáció, ami pedig már technikai értelemben is a harmadik világháborút jelentené.

A magyar kormány ezt elkerülendő, de sajnos reális forgatókönyvnek látja. Magyarország ellenérdekelt ennek a szcenáriónak a bekövetkezésében, de óriási a nyomás a kormányon, hogy a továbbiakban ne vigyen különutas békepolitikát. Ezért mondjuk, hogy a háborúhoz való következő kétéves magyar viszonyulás kérdésében van komoly tétje az idei választásnak, nem pedig ,,csak’’ azért, hogy eldöntsük, ki lesz az a 21 ember, aki képviseli az EP-ben az országot, illetve, hogy kik vezetik a településeket.

Említette, hogy az elmúlt évek nyugati stratégiája nem hozott eredményt. Az nem lehet eredmény, hogy Ukrajna még mindig tartja a legfontosabb frontvonalakat, még ha ezért súlyos árat is fizet?

Valóban sokan gondolják ezt eredménynek, és erre alapozva ők többet követelnek, erőteljesebb beavatkozást és még intenzívebb bevonódást a háborúba. Szerintem a reális helyzetértékelés a következő: a háborúban meghalt vagy megsérült egy millió ember, több millió ember menekült el az országból, egy fél ország áll szétbombázva, és az oroszok több területet tartanak megszállva, mint ’22 előtt. Ha ez siker, akkor mi a kudarc? Ráadásul sokan elfelejtik, hogy

a háború nemcsak a tér, hanem az idő küzdelme is. Itt is az a valódi kérdés, hogy az idő kinek az oldalán áll.

Kétséges, hogy a Nyugat meddig és mennyit hajlandó, illetve képes támogatni.

Oroszország képes hadban állni hosszabb távon is?

Meggyőződésünk, hogy

az idő Oroszország oldalán áll, hiszen ők átállították a gazdaságukat háborús üzemmódba,

így akár hosszú évekig is képesek ezt az intenzitású konfliktust fenntartani vagy fokozni is az erőfeszítéseiket. Nukleáris arzenállal rendelkező országot pedig a hagyományos katonai eszközökkel nem lehet legyőzni. Ráadásul a világrend Nyugat számára kedvezőtlen átrendeződése is felgyorsult annak következtében, hogy Oroszország és Kína egymás stratégiai szövetségese lett – pont ellentétes módon, mint a hidegháborúban.

Vannak arra számítások, hogy az orosz-ukrán háború mennyivel szűkítette a kormány költségvetési mozgásterét?

Vannak. 2022-es választások után tettünk 4+1 kormányzati vállalást. Vállaltuk, hogy az energiaválság, az elszálló kamatok, a szankciós politika és a háborús infláció ellenére megvédjük a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, a munkahelyeket, valamint a nyugdíjak reálértékét, plusz ezeken felül új vállalásként szükségszerű volt a hadsereg modernizációjának a felgyorsítása is.

A 2021-es költségvetéshez képest ezeknek a tételeknek a finanszírozása plusz 7000 milliárd forint költségvetési kiadást jelent idén. Ha ezek az extra kiadások nem jelentkeztek volna, akkor ezt az összeget el tudtuk volna költeni gazdaságfejlesztésre, további adócsökkentésre vagy újabb családtámogatásokra.

Nagyon leegyszerűsítve így fizettetik meg velünk, magyarokkal a háború árát. De meg is fordíthatnám: ha a háborús helyzet rendeződne – még úgy is, hogy a kormány elkötelezett a vállalásoknak megfelelő szigorúbb költségvetési politika mellett – jelentős mennyiségű forrás szabadulna fel, aminek következtében a magyar gazdaság is teljesen új lendületet kapna. Az idei évben ennek ellenére is az egyik legerősebb régiós növekedéssel, reálbér-emelkedéssel, magas szintű foglalkoztatással, alacsony inflációval és stabil költségvetéssel számolunk, de egész más perspektíva néz ki akkor, ha a békeforgatókönyv valósul meg.

Maradjunk a plusz kiadási tételek egyik eleménél, a honvédelmi kiadások mértékénél. Kiszivárogtak olyan hírek a tengerentúlról, hogy a novemberi amerikai elnökválasztáson induló Donald Trump, akivel a kormány erőteljesen szimpatizál, már a GDP 3%-ának megfelelő hadikiadást szeretne látni a NATO-tagállamoknál, miközben sok ország még a 2%-os elvárt szintet sem teljesíti. Ez mennyiben eredményezne Magyarországnak új helyzetet? Honnan lehetne tartósan előteremteni 800-1000 milliárd forintnyi többletkiadás fedezetét?

A legnagyobb európai probléma, hogy

az uniós országok között tíz körül van azoknak a száma, akik teljesítik a 2%-os elvárást.

Megítélésünk szerint az európai stratégiai autonómia hiánya pontosan erre vezethető vissza, vagyis hogy Európa nem képes önállóan megvédeni magát.

A védelem tekintetében az Egyesült Államok támogatására szorul, és ezért az amerikaiak más területen is alkalmazkodást várnak el. A kontinens ezért nem tud autonóm lenni számos döntésében,

például a szankciós politikában, a kereskedelempolitikában vagy a külkapcsolataiban. Amerikai szempontból egyébként logikus az az érvelés, hogy amíg az USA garantálja az európai biztonságot, nem szeretnék, hogy bizonyos területeken Európa különutas álláspontot képviseljen. Ha viszont megváltozna a helyzet, és Európa megfelelő elrettentő képességgel, akkor lehetne partneri szövetségről beszélni. Végső soron tehát a Trump által felvetett célok nem Európa-ellenesek, hanem Európa érdekeit szolgálják.

És hogy áll Magyarország a GDP 2%-át érintő, hadiipari kiadásokra vonatkozó elvárások teljesítésével?

Az idei évre vállaltuk, de már tavaly teljesítettük ezt a szintet, így részesei vagyunk ennek az elit klubnak.

Egy rossz szó nem érheti a ház elejét: lojális NATO-szövetségesek vagyunk, illetve hozzájárulunk Európa saját elrettentő képességének erősítéséhez.

Maradva még az orosz–ukrán háború gazdasági következményeinél. A háborús kiadások mellett közvetlen, az egész európai gazdaság mozgásterét befolyásoló tényező ez energiaár. A jelek szerint Nyugat-Európa a vártnál gyorsabban jött le az orosz energiahordozókról, még ha ezért nagy árat is fizetett. Ennek fényében hogyan lehet értékelni a magyar függőség fennmaradását?

Európa részéről ez stratégiai hiba volt. Az orosz energiahordozókról való leválás miatt csak a kontinens kiszolgáltatottsága nőtt. Az EU ugyanis nagyrészt importra szorul energia terén, csak a megújuló energia áll rendelkezésre helyben. Ebben a helyzetben Európának az lenne érdeke, hogy minél több helyről legyen lehetősége importálni annak érdekében, hogy versenyeztetni tudja az importőröket. Értelmezhetetlen ebből a szempontból az a stratégia, amely levágja magát a legközelebb lévő és valószínűleg mindig az egyik leginkább versenyképes áron elérhető energiaforrásról. Az árak elszabadulása és az Európába korábban soha nem létező energiaszegénység megjelenése a következménye az elhibázott politikának, illetve az, hogy az energia-intenzív iparágakban dolgozó európai cégek olyan versenyképességi ütést kaptak, amit nem fognak tudni kiheverni. Elveszítik a piacaikat, hiszen az amerikaihoz képest négyszeres energiaárat nem lehet hatékonyságjavítással kitermelni. És akkor még nem beszéltünk a kínai vagy az indiai vállalatok által kalkulált energiaárakról.

És elérkeztünk a következő faktorhoz, ami befolyásolja a magyar gazdaság működését. Az európai ipar gyengélkedése a hazai növekedésen is látványosan nyomot hagy. Mit tud tenni ebben a helyzetben a kormány?

Számunkra a német befektetések kulcsfontosságúak, de az egyoldalú függőség mindig problémákat okoz.

Nem jó, ha odakötjük magunkat egy süllyedő hajóhoz. Ezért azontúl, hogy a német gazdaság helyreállásában bízunk,

és megpróbáljuk ezt a kapcsolatrendszert jó erőben tartani, fontos az is, hogy a magyar gazdaság több lábon álljon.

Mennyire van esély a több lábon állásra, miközben látható, hogy egyik blokk sem szereti, ha Magyarország különutas politikát visz? Vannak közös európai uniós érdekek, a NATO felé konkrét kötelezettségek, az Egyesült Államok közben Kínával hadakozik. Ezek alapján Magyarországnak mint kis nyitott gazdaságnak nincs nagy mozgástere ezen a játéktéren. Vagy tévedek?

Ez még nem dőlt el, számos szálon zajlanak itt a fejlemények. Júniusban jönnek az EP-választások, feláll egy új európai bizottsági vezetés, novemberben amerikai elnökválasztás lesz. Olyan események zajlanak körülöttünk, amelyek majd más utat szabnak a történelemnek. Magyarország álláspontja világos: mi a békében és a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködésben hiszünk, nem pedig a háborúskodásban és az értelmetlen szankciós politikákban, illetve a gazdasági blokkosodásban – így akarunk a térség kulcsországává válni. Nem kérdés, hogy része vagyunk az európai együttműködésnek, egyértelmű elköteleződésünk alapja az uniós alapszerződések. Az sem kérdés, hogy része vagyunk a NATO-nak, ott a NATO-alapszerződés talaján állunk. De ezen szerződések egyike sem mondja, hogy közben nem lehet önálló külpolitikája egy országnak. Ma azt látjuk, hogy keleten több új gazdasági erőközpont emelkedett ki. Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből következően pedig a Balkán, a Közel-Kelet, Közép-Ázsia stratégiai fontossággal bír. Ezekről az együttműködésekről nem akarunk lemondani. Ezen keresztül látjuk ugyanis megvalósíthatónak a magyar gazdaság újabb felívelő szakaszának az előkészítését. Ennek már konkrét eredményei is vannak.

Említene néhányat?

Példaként mondhatnám a Törökországgal fenntartott stratégia kapcsolatrendszerünket, az arab országokkal kialakított pénzügyi-befektetői együttműködéseket, de ezen a ponton érdemes megemlíteni a kínai elnök stratégiai jelentőségű látogatását is. Ezek nemcsak diplomáciai, hanem gazdasági, pénzügyi és technológiai együttműködésekben is manifesztálódott partnerségek. A kormány úgy dolgozik, hogy egy új kapcsolatból vagy egy kapcsolat szorosabbra fűzéséből fakadó előnyöknek meg kell haladniuk az esetleges hátrányokat – megítélésem szerint ezt eddig jól menedzseltük. Azzal is tisztában vagyunk, hogy

a realitások talaján kell állnunk, és kis, nyitott országként addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér.

Most éppen azt látjuk, hogy Magyarország az elmúlt években sok új helyen érdeklődést vívott ki és fontos partnerré emelkedett, és az idén számos változás lehet a nemzetközi politikai térben, amelyek mozgástér-bővülést jelentenek számunkra. tehát kifejezetten optimisták vagyunk. Arra számítunk, hogy a választások után, illetve akkor, ha a háborút a szomszédban sikerül lezárni, a következő két évben sokkal kevésbé ellenséges nemzetközi környezetben tudjuk folytatni a politikánkat.

Ezeket a kilátásokat azért lehet árnyalni, hiszen ha tegyük fel Donald Trump győz a novemberi amerikai választáson, akkor az előrevetíti az USA és Kína közötti gazdasági szembenállás felerősödését. Ebben a helyzetben nem az-e a legvalószínűbb, hogy hazánk két tűz között találja magát?

Számunkra mindig könnyebb az együttműködés a republikánusokkal, mert Trump elnök alatt az amerikai politika lényege az volt, hogy lehet a világot amerikai érdekeken keresztül szemlélni. És ha ez így van, akkor azt is el lehet fogadtatni velük, és el is fogadják, hogy lehet a világot magyar érdekeken keresztül szemlélni. Tehát közös nyelvet beszélünk, és ebből könnyen létrejön az a közös alap, amelyeknek köszönhetően kölcsönösen előnyös együttműködéseket lehet létrehozni.

Donald Trump amerikai elnökként igazi deal maker, nem pedig doktriner, és meggyőződésem, hogy a világ és Magyarország számára egy ilyen felfogású amerikai elnök kedvező lenne.

Maradjunk az optimista forgatókönyvnél. Ha megállapodás születne az Európai Unió és Magyarország között, akkor az a magyar gazdaság esélyeit is javítaná. Hogyan látják, meddig húzódik még ez az ügy az EU-források felfüggesztéséről?

Az uniós források lehívása minden ország számára hosszútávfutás. Magyarország az előző hétéves ciklusban kiemelkedően teljesített, most kezdődött csak el az új ciklus és egészen 2030-ig, vagyis még a következő Bizottság mandátumán túl is tart, valamint a helyreállítási forrásoknál is az eredetileg tervezettnél hosszabb lehívási időszak várható.

Nem úgy áll hozzá tehát a kormány, hogy erről a forrásról már lemondott?

Ezek a pénzek Magyarországnak járnak. Az elmúlt évben nagy sikereket értünk el, ennek köszönhető, hogy jelen pillanatban Magyarország a mostani ciklusra vonatkozó forráslehívási ciklus rangsorában a 8. helyen áll. Az is igaz ugyanakkor, hogy nem alapozhatjuk csak uniós forrásokra a magyar gazdaság fejlesztését, itt is több lábon kell állni. Az elmúlt évben az új típusú pénzügyi típusú együttműködéseket is ezért alakítottuk ki. Abban bízunk, hogy az EP-választás után az új bizottsági felállás nyomán megszűnik a kettős mérce, illetve a Magyarországgal szembeni tulajdonképpeni pénzügyi szankciók, változik az EP-képviselők összetétele és továbbra is olyan ütemesen tud megtörténni a magyarországi források lehívása, mint azt az elmúlt időszakban tapasztaltuk.

Játszunk el a gondolattal, és tegyük fel, hogy a sok pozitív kockázat egy forgatókönyvvé áll össze: az EU-források nagyobb részben megérkeznek az országba, a háború okozta, kormány számításai szerinti 7000 milliárd forintos extra költségvetési teher pedig elkezd oldódni. Egy ilyen esetben mi lenne a kormány prioritása, milyen gazdaságpolitikai lépések jönnének szóba, amelyek akár a lakosság jövedelmi helyzetét javíthatják, amit láthattunk a 2022-es költségvetési évben?

Alapvetően optimistán látjuk a jövőt, a legnehezebb perióduson már túlvagyunk, vannak stabil fundamentumaink, amikre építkezhetünk, és van egy jó stratégiánk.

A háborús veszély elhárítása esetén repülőrajtot veszünk. A foglalkoztatás magas szinten marad, jelentős a béremelkedés üteme, újra van GDP-növekedés, a legutolsó három hónap teljesítményét tekintve az EU-államok között az élen járunk. Közben egyre látványosabban fordulnak termőre azok az újonnan telepített gyárkapacitások, amelyeket a kormány az elmúlt években Magyarországra hozott, és ezek mind hozzátesznek a gazdasági növekedéshez. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy előkészítettünk nagy infrastrukturális beruházásokat, amelyek nem uniós forrásokból, hanem alternatív pénzügyi fejlesztési pénzekből valósulnak meg. Mindeközben zajlik a magyar cégek sikeres kifektetési stratégiája. Azzal számolunk, hogy az előttünk álló években stabil költségvetésünk lesz, oly módon, hogy közben források szabadulnak fel. Ezeket a felszabaduló forrásokat a már ismert prioritásaink mentén kívánjuk elkölteni:

adócsökkentés a lakosság, valamint a vállalatok számára, illetve gazdaságélénkítést szolgáló beruházások.

Akkor a kormány várakozásai szerint a következő években azokban is visszakerül Magyarország a román gazdaság elé, amiben a szomszédos ország elénk került? Akár az egy főre jutó GDP, akár a bérek tekintetében?

Igen, erre számítunk, nevezzük ezt huszárvágásnak.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos, Portfolio