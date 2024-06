Fellép Kína a lítium akkumulátorokkal szemben, és visszavág az EU-nak is a karbonpiacon

MTI 2024. június 05. 14:12

Egy új szén-dioxid-kibocsátást kezelő rendszert hoz létre 2027-ig Kína, amely idővel a lítium alapú akkumulátorokkal szemben is korlátozásokat tartalmaz majd, és közben Kína visszavág az Európai Unió által bevezetett karbonkvóta határkiegyenlítési mechanizmusnak is, mert bevonja saját szén-dioxid-kereskedelmi rendszerébe az olyan nagy kibocsátó ágazatokat, mint az acél és a cement – jelentette be a kínai ökológiai és környezetvédelmi minisztérium szerdán. A lépések célja az, hogy átfogóbb és egységesebb szabványrendszert teremtsen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérésére.