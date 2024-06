Megmentették, de más lett a dunaújvárosi vasmű

A lap emlékeztet arra, hogy a kormány aktív közreműködésével végül az indiai Liberty Steel vette át a felszámolás alatt álló Dunaferr eszközeit és dolgozóit.

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., amely az utóbbi évtizedekben működtette a dunaújvárosi kohászatot, ma már felszámolás alatt áll. Utolsó pénzügyi beszámolója 2019-es, amikor még 3356 alkalmazottal rendelkezett, bérelt munkavállalókkal együtt pedig 4500 embert foglalkoztatott.

Jelenleg a Liberty Dunaújváros márkanév alatt két cég vette át a Dunaferr eszközeit: a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a hengerműveket működtető Dunarolling Dunai Vasmű Kft. Tavaly ezek a cégek összesen 1542 embert foglalkoztattak, ami a 2019-es létszám mindössze 45 százaléka.

A pénzügyi adatok alapján is jelentős visszaesés tapasztalható a cég működésében: míg 2019-ben a vállalatok tulajdonában álló eszközök értéke 214 milliárd forint volt, addig 2023-ban ez az érték már csak 156 milliárd forintot tett ki.

Az árbevétel összehasonlítása nehézkes, mivel a két mostani vállalat egymástól is vásárolt, és egyelőre nem készült konszolidált beszámoló - említi meg a portál.

A portál azt is írja a beszámolók alapján, hogy a Liberty Dunaújváros bevételeinek legfontosabb forrása az EU szén-dioxid-kvótakereskedelmi rendszere volt.

A Duna Furnace beszámolójának kiegészítő mellékletéből kiderült: a 2023-ban a szén-dioxid-kvótakereskedelmi származó árbevétel 51,7 milliárd forint volt, a teljes 60,2 milliárd forintos árbevétel 85 százaléka. Emellett még az egyéb bevétel soron is szerepel több mint 133 milliárd forint kvótához kapcsolódó összeg. Ebből valószínűleg csak azért nem lett hatalmas nyereség, mert a vállalat tavaly nagy mennyiségű kvótát adott vissza a 2020-22-es felhasználási adatok alapján, és ez költségként jelentkezett. A Dunarolling esetében a 27 milliárdos árbevételből 4,2 milliárd forint jött kvótaértékesítésből.

Mindkét érintett cégnél hiányzik a termékértékesítés; csak raktári anyageladás szerepel néhány százmilliós nagyságrendben. Az összesen 10,5 milliárdos bevételt hozó bérmunka lehetett az alaptevékenységet megtestesítő acélmegmunkálás is. Dunaújvárosban ugyanis jelenleg hengerelt termékek készítésére van lehetőség félkész vasbugából.

A cikk arra is kitér, hogy az új tulajdonos átállást tervez a zöld acélra, melynek keretében egy elektromos ívkemence beruházást készítenek elő. Ennek megvalósításával kapcsolatban újabb megállapodás született májusban Kínában, Sanghajban, amelyet Sanjeev Gupta, a Liberty Steel Group ügyvezető elnöke és Xiao Peng, a CISDI Engineering Co. Ltd. elnöke írtak alá.

Nem világos azonban hogyan finanszírozza az üzemet addig amíg elkészül az új nagyolvasztó; ennek felépítése drága és időigényes folyamat lesz - Svédországban például egy hasonló projekt közel 1800 milliárd forintos beruházást igényelt öt év alatt.

Két hónappal ezelőtt Ajay Kumar Aggarwal, a Liberty Steel Central Europe Holdings ügyvezetője interjút adott az Economx-nak, melyben azt mondta, hogy a meleghengerlés újraindult, importált félkésztermékek un. bugák felhasználásával. "Termelési kampányokra összpontosítunk, áprilisban több mint 30 ezer tonna lemez hengerlését tervezzük. Szeretnénk újraindítani a kohót, ha a piaci feltételek ezt lehetővé teszik, de még sok munka vár ránk, hogy a Liberty Dunaújváros ismét nyereséges és sikeres vállalat legyen" - fogalmazott.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd