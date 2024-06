Új járvány terjed megállíthatatlanul, egyre súlyosabb a helyzet

Brazília idén rekordszámú, 5,5 millió dengue-lázas esetet jelentett, amely egy szúnyogok által terjesztett vírus, amely magas lázat, kiütéseket és egyes esetekben halált okozhat. A dengue-fertőzéses megbetegedések számának növekedését az éghajlatváltozás és az El Niño időjárási minta okozta magas hőmérséklettel hozták összefüggésbe. Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a járvány, de már zajlanak a vakcinafejlesztések.

Brazíliában dengue-lázas megbetegedések miatti járványhelyzet különösen aggasztó, mivel az országot a vírus különböző törzseinek négyoldalú támadása fenyegeti. Sok embernek nincs meg a vírus elleni küzdelemhez szükséges immunvédelme, ami magasabb fertőzési arányhoz vezethet. Ráadásul az emberek rövid időn belül többször is elkaphatják a dengue-vírust, és

a későbbi fertőzések halálosabbak lehetnek az antitest-függő erősödésnek nevezett biológiai folyamat miatt.



A dengue elsősorban városi betegség Brazíliában, mivel a szúnyogok állóvizekbe rakják le petéiket. Sok brazil arra kényszerül, hogy nyitott tartályokban tárolja a vizet a megfelelő vízellátási és szennyvízelvezetési infrastruktúrába való hosszú távú alulfinanszírozás miatt, különösen az informális városi településeken. Ez paradicsomot teremtett a szúnyogok számára, és hozzájárult a vírus terjedéséhez – írja a Semaphor.

A védőoltás nem jelent csodaszert a dengue ellen, és a japán gyártmányú vakcina brazíliai bevezetésének elakadása azt jelenti, hogy idén a lakosságnak csak 1,5%-a lesz beoltva, ami nem elég a nyájimmunitás eléréséhez. Különböző hazai oltóanyag-fejlesztési projektek is folynak, de ezek a vakcinák legkorábban 2025 előtt lesznek elérhetőek. Ehelyett a vírus elleni küzdelemhez többirányú megközelítésre van szükség, beleértve a víz- és higiéniai infrastruktúra javítását és a betegséggel kapcsolatos közvélemény tudatosságának növelését, azonban ezek elmaradnak, így a fertőzésszám folyamatosan emelkedik az országban.

A WHO szerint a dengue-láz a fertőzés után olyan tüneteket okoz, mint a magas láz, a súlyos fejfájás, az ízületi és izomfájdalom, valamint egy jellegzetes bőrkiütés is kíséri. Súlyos esetekben dengue vérzéses lázhoz vezethet, amelyet vérzés és gyors vérnyomásesés jellemez. A dengue-láz halálozási aránya általában 1% körüli, de kezeletlenül hagyva a dengue-hemorrhagiás láz esetében akár 20% is lehet. A dengue-láznak nincs specifikus vírusellenes kezelése, és a betegség kezelése a szupportív ellátásra, például a folyadékpótlásra és a fájdalomcsillapításra összpontosít.

