Most egy kicsit meglódul a magyar infláció

Hétfőn jelenik meg a májusi inflációs adat, amitől a Portfolio által megkérdezett elemzők azt várják, hogy 4% feletti éves drágulási ütemet mutat majd. Nagy dráma nincsen, de a szolgáltató szektor visszatekintő árazása fájdalmas visszarúgást jelent, így az amúgy visszaszorult infláció az év végéig kissé emelkedni fog.

Áprilisban véget ért az inflációcsökkenés Magyarországon, hiszen 3,6%-ról 3,7%-ra emelkedett az éves áremelkedési tempó. Az akkor még jelképesnek mondható emelkedés májusban karakteresebb ugrással folytatódhatott: a Portfolio felmérése szerint a szakértők 4,2%-os inflációra számítanak. Ez az előrejelzések középértéke (mediánja), vagyis az infláció nagy valószínűséggel kilép a jegybank 2-4%-os célsávjából.

Az infláció megugrása nem azért történik, mert májusban valami óriási áremelés söpört volna végig a gazdaságon. Tavaly májusban kezdődött el az áremelések szelídülése, ráadásul az üzemanyagárak is akkor estek egy méreteset, ezért az egy évre visszatekintő árindexben a viszonyítási alap lejjebb került. Alapvetően ez a bázishatás tolhatta fel az inflációs mutatót. Olyannyira, hogy mindaddig, amíg az elemzpk az idén májusban bekövetkezett üzemanyagáreséssel nem tudtak számolni, ennél is nagyobb emelésre számítottak, vagyis tulajdonképpen a 4,2%-os konszenzus már egy visszafogott előrejelzés. Messzebbről nézve a mutató árstabiitástól való ideiglenes eltávolodásának az oka, hogy miközben a termékek drágulása éves viszonylatban megállt, a szolgáltatások áremelése a visszatekintő inflációra alapozó idei áremelések miatt még nem csengett le.

Szabó Barna, az Egyensúly Intézet szakértője így foglalja össze a májusi várakozásait: "Az árak előző hónaphoz viszonyított emelkedése (mely mutató az éves változásnál jobban képes megragadni az aktuális inflációs nyomást) az év első négy hónapjában újra növekedett, havonta 0,6-0,8%-kal nőttek az árak, elsősorban a szolgáltatások és az üzemanyag drágulása miatt. Májusban ennél visszafogottabb dinamikára számíthatunk az üzemanyagár-csökkentés és az élelmiszerárak miatt, azonban a bázishatás miatt várhatóan így is 4% fölé emelkedik az éves mutató."

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2024. jún. 2024. dec. 2025. dec. 2024 átlag 2025 átlag Balog-Béki Márta MBH Bank 4,0 5,0 2,8 4,1 3,4 Jobbágy Sándor Concorde 4,1 - - 4,9 3,8 Kiss Péter Amundi 4,6 5,0 3,7 4,2 4,0 Koncz Péter Századvég K. 4,1 5,2 3,4 4,2 3,7 Palócz Éva Kopint-Tárki 4,2 5,0 3,0 4,3 3,5 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 4,2 5,1 3,6 4,1 3,9 Szabó Barna Egyensúly Intézet 4,2 5,1 3,2 4,6 3,1 Trippon Mariann CIB Bank 3,9 5,1 3,4 4,1 3,8 Varga Zoltán Equilor 4,5 5,7 3,6 4,7 4,0 Virovácz Péter ING Bank 4,2 5,7 3,0 4,3 4,1 konszenzus (medián) 4,2 5,1 3,4 4,2 3,8 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője egy kicsivel még optimistább: szerinte havi szinten az árak visszaestek májusban. Ebben jelentős szerepet játszanak a maginfláción kívüli tételek: az üzemanyagoknál markáns, 3,5% feletti árcsökkenést regisztrálhatott a KSH, valamint további, kismértékű árcsökkenés lehetett a háztartási energia esetében. Becsey Zsolt, az Unicredit közgazdásza még a múlt héten, a Portfolio-n megjelent cikkében még egy karakteres lefelé mutató kockázatot azonosított: szerinte az élelmiszerek esetében a visszafogott piaci várakozásoknál is kisebb lehetett az árindex, ami további lefelé húzó hatást jelent. Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezetője előrejelzési kockázatként a gázár számítási módjában rejlő bizonytalanságot nevezte meg.

Egyébként az óvatos optimizmus jegyében Balog-Béki is arról ír, hogy az előrejelzésüket az alacsonyabb infláció irányába mutató kockázatok jellemzik. A decemberi prognózisokban is tükröződik a kilátások javulása: a piac most 5,1%-ot vár az év végére, egy hónapja még 5,4% volt a konszenzus. Ráadásul mostanra eltűntek azok az előrejelzések, amelyek már az év év közepén várták az 5%-os küszöb átlépését. Sőt, most már szinte mindenki kizárólag decemberben vár 5% feletti inflációt az idén.

A következő hónapokban 4,0-4,5 százalék között ingadozhat az inflációs ráta a szezonális hatások következtében - írja értékelésében Virovácz Péter. Az ING Bank vezető elemzője szerint ugyanakkor az üzemanyagok árának friss mozgása könnyen lehet, hogy még ennél is valamivel kedvezőbb mutatókat hoz. Az élelmiszerek esetében is lát további lefelé mutató kockázatokat, amennyiben a májusi áralakulás visszaigazolja a sejtéseket. Mindazonáltal a bázishatás miatt októberben így is látunk majd egy jelentősebb megugrást, és újra 5 százalék közelébe kerülhet az általános áremelkedés üteme - mondja Virovácz.

A mostani adatot a monetáris politika alakulása szempontjából különösen is érdemes lesz figyelni - jelezte Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő elemzője emlékeztet: a jegybank legutóbbi döntésekor nem adott egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, hogy júniusban 25 vagy 50 bázispontos lazítást hajt végre, így ezt nagyban befolyásolhatja az inflációs mutató, különösen ha az meglepetést okoz: egy 4,5 százalék feletti infláció megnehezítené, míg egy 4 százalék alatti megkönnyítené az újabb 50 bázispontos vágást. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy egyértelmű indikációt most még várhatóan nem jelent az inflációs adat, annak kapcsán meghatározó lesz a forintárfolyam alakulása – ez pedig mostanság elég volatilis. Nem kizárt, hogy bár a teljes infláció most kikerül a jegybanki célsávból, a maginfláció éppen most kerül oda vissza, hiszen ott az említett bázishatás nem jelentkezik, a maginfláció havi alapon tavaly májusban 0,5 százalék volt. Amennyiben ez megtörténne, az a piac számára egy fokkal kedvezőbb képest festene a magyar inflációs folyamatokról.

