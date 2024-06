Vészhelyzet a napelempiacon, családok tömegei kényszerülhetnek súlyos kifizetésekre az állam helyett

Vészhelyzet alakult ki a magyarországi lakossági napelemtelepítési piacon előző napelemes pályázat rendkívül elhúzódó lebonyolítása miatt, és azonnali kormányzati beavatkozás nélkül családok tömegeinek kellene az állam helyett anyagilag helyt állni a beruházásokért – hívta fel nyilvános levelében a figyelmet a minap a legnagyobb magyarországi napelemes szövetség.

Miután nagyon súlyos számokat közölt a 2022-ben indult lakossági napelemes pályázat (RRF-6.2.1-2) elhúzódó lebonyolításáról május közepén a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ), és a minap egyik legnagyobb napelemes cég is óriási problémákra hívta fel a figyelmet egy háttérbeszélgetésen, június 6-án

nyílt levélben kért azonnali kormányzati beavatkozást az MNNSZ, és egyúttal a családok előtt álló súlyos (potenciális) anyagi terhekre is felhívta a figyelmet.

Összefoglalójukban felidézik, hogy a 34 ezer nyertes pályázatból mindössze 8 ezer az, amelyet már lezártak és ki is fizettek, a fennmaradó 26 ezer, elsősorban alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családnál viszont vészesen közeledik, vagy sokaknál már le is járt a Támogatói Okiratban megjelölt pályázat végrehajtási határidő, és azon 3 hónappal túlfutva a pályázónak kellene anyagilag helyt állnia az állam helyett.

Arra figyelmeztetnek, hogy

azonnali állami beavatkozás nélkül Önök komoly jogi és anyagi követelések áldozatai lehetnek!

Ennek az az alapja, hogy elsősorban a Kedvezményezetteknek van kötelezettsége abban, hogy "a Támogatói Okirat szerinti napelemtelepítések és azok adminisztrációja, a kifizetések megtörténjenek. Ennek meghiúsulása, pontosabban a határidőre nem teljesülése esetén Önök elveszíthetik a támogatást." – rögzítik.

Idéznek a pályázati feltételek közül is, amelynek a lényege az, hogy amennyiben a pályázatban a beruházás nem teljesül 3 hónappal a Támogatói Okiratban szereplő határidő után, a támogatást a Lebonyolító szerv jogosult azonnal visszavonni. "Ez nemcsak azzal jár, hogy elveszítik a korábban nyertes pályázatban szereplő támogatási összeget, hanem további kötelezettségeik is lesznek, ha a beruházás valamilyen formában elkezdődött" - hangsúlyozzák.

Ezután összegzik azokat az eseteket, amelyek mentén a pályázaton nyertes családoknak keletkezhet súlyos fizetési kötelezettsége:

"Önök a pályázati felületen regisztrált kivitelezőkkel VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉST kötöttek. Ebben a szerződésben a kivitelező a napelemes rendszer (komplex esetén nyílászáró, hőszivattyú, akkumulátor) telepítésére vállalt kötelezettséget, ÖNÖK pedig ennek a kifizetésére. Amennyiben a napelemkivitelező nem teljesít határidőre, és ennek oka Önöknek jogosan nem felróható, abban az esetben a kivitelező, szerződés szerint, jogilag számonkérhető."

"Másik oldalról viszont, ha a kivitelező telepítette a rendszert, de nem kapta meg a számlájának ellenértékét, akkor függetlenül attól, hogy a számla rendezését a pályázaton keresztül kívánta rendezni, ÖN LESZ A FIZETÉSRE KÖTELEZETT, és amennyiben ezt határidőben nem teljesíti, egyedül ÖN LESZ JOGILAG SZÁMONKÉRHETŐ a vállalkozói szerződés szerint. Magyarul, ha a beruházását (napelem, hőszivattyú, nyílászáró) a kivitelező telepítette, de nem kapta meg a Támogatótól a támogatási összeget, akkor ÖNNEK KELL KIFIZETNI A KIVITELEZÉSI KÖLTSÉGÉT!!"

Azt is rögzítik, hogy "Bár a Támogató (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Helyreállítási Terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) követelheti az előleg visszafizetését a kivitelezőtől, ha az fizetésképtelenné válik vagy az előleget már elköltötte a beruházásra, a Kedvezményezett lesz, aki felel az előlegek visszafizetésért, tehát ilyen esetben is ÖNÖKNEK KELL AZ ELŐLEGET VISSZAFIZETNI!"

A pályázat kapcsán azt rögzítik: "Összességében elmondható, hogy ebben a pályázati rendszerben a Kedvezményezett (pályázó családok) kötelezettsége, hogy a Támogatói Okiratban szereplő határidőben a telepítések, az ezzel járó adminisztráció és a kifizetések megtörténjenek, és amennyiben ez bárhol megcsúszik, ők azok, akik a szerződő félként kénytelenek anyagi és jogi felelősséget vállalni.

Sajnos a Támogatói Okiratokban szereplő határidők nagyon közel vannak, több család már a 3 hónapos határidőn túli időszakban van, és a napelemek még a legtöbb esetben nincsenek a háztetőkön. A kivitelezők közül nem mindenki elég likviditásképes ahhoz, hogy az elvégzett, de ki nem fizetett munkái után újabb telepítéseket finanszírozzon, még ha erre szerződéses kötelme is van."

Emlékeztetnek rá, hogy néhány napelemes kivitelező már fizetésképtelenné vált és megszüntette a működését (pl.: Naposmegoldas.hu, Traditional Solution Kft.), az ilyen helyzetekben viszont még mindig nem sikerült kivitelezőt váltani, mert se a felfüggesztett kivitelező, se a pályázók sem fizették vissza a felvett előlegeket. Az MNNSZ kérvényezte, hogy mentsék meg ezeket a bajba jutott családokat és tekintsenek el esetükben az előlegek visszafizetésétől. Az illetékes államtitkártól azt a tájékoztatást kapták, hogy "egy elkülönített alapot hoznak létre, amiből kompenzálni tudják a vissza nem fizetett előlegeket és ezzel zöld utat adnak a kivitelezőváltásra és a pályázatok sikeres lezárására a nélkül, hogy a családok váljanak a károsulttá."

Emlékeztetnek rá, hogy a kormányzati "szándéknyilatkozat óta több alkalommal kértük, hogy adják meg az engedélyt a kivitelezőváltásra, de eddig csak udvariasan a pályázók türelmét kérték. Sajnos a türelem a Támogatói Okiratban szereplő határidőkkel együtt lejárt." Ezért rögzítették: "A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség ezt az állapotot elfogadhatatlannak és felháborítónak tartja, főleg annak a tudatában, hogy hónapok óta zajló egyeztetéseket folytattunk a Támogatóval és a Lebonyolítóval. A veszélyre felhívtuk a figyelmet és több pontban kértük a gyors beavatkozásukat, megoldást kínálva a hamarosan kialakuló, több ezer családot érintő tragédiára."

Azt is rögzítik a levél végén, hogy milyen megoldási irányokat látnak ebben a helyzetben (határidőhosszabbítások, támogatási előleg átutalás hiánypótlás esetén is likviditás segítése érdekében, óracsere hiányában is pénzkiutalás).

Végül azt írják:

Sajnos az elmúlt hónapok alatt nem sikerült pozitív irányba mozdítani a mérleget és a határidők hosszabbítása és az elvégzett telepítések időközi és záró elszámolásainak azonnali kifizetése nélkül minden nappal közelebb vagyunk az összeomláshoz.

Ezért nemcsak a kormányzathoz, hanem a nyertes pályázókhoz is kéréssel fordultak: "Arra kérjük Önöket, hogy a fentiek tudatában a napelemkivitelezőkkel közösen minden lehetséges fórumon csatlakozzanak a szövetség által javasoltak mellé! Akik még nem írták alá a szükséges nyilatkozatokat (8. számú melléklet, Kivitelezői teljességi nyilatkozat és Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv), kérjük haladéktalanul tegyék meg és töltsék fel a pályázati portálra a kifizetések elindítási kérelmét a záró kifizetési igénylés és szakmai beszámoló keretében és ennek megléte esetén a szükséges reklamációjukat tegyék meg a Támogató felé!"

