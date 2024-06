Exkluzív interjút adott Orbán Viktor a választások után

Orbán Viktor „Európa-rekordnak” nevezte a Fidesz-KDNP 44,6 százalékos európai parlamenti választási eredményét. Kiemelte, még soha nem szavaztak európai parlamenti választásokon annyian a kormánypártokra, mint most. Azt ugyanakkor elismerte, hogy nem olyan jól szerepeltek, mint amilyen eredményt előzetesen szeretett volna.

A magyar európai parlamenti és önkormányzati választások történetében rekordot jelentő részvétel a miniszterelnök szerint azt mutatja, hogy virul a demokrácia Magyarországon. Orbán Viktor a magas részvételt egyrészt a választás nagy tétjével, másrészt a mozgósítással magyarázta.

A kormányfő szerint a 2026 tavaszán esedékes országgyűlési választásokig a „kormányzati aprómunkára” kell koncentrálni. Külön kiemelte

a gazdasági növekedés újraindítását, az infláció elszaladásának megakadályozását, a nyugdíjak, valamint a teljes foglalkoztatás megvédését, illetve az otthonteremtési program pénzügyi fedezeteit.

Az európai események kapcsán kitért Franciaországra, ahol „valódi politikai földindulás történt” – utalva arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök előrehozott nemzetgyűlési választásokat írt ki pártja rossz EP-választási szereplése és a Marine Le Pen vezette ellenzéki Nemzeti Tömörülés látványos előretörése miatt.

A Fidesz európai tervei kapcsán Orbán Viktor azt mondta, a fő kérdés az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), illetve az Identitás és Demokrácia (ID) frakciójának egyesülése lesz. Az ECR fő erejévé Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pártja, az ID vezetőjévé Marine Le Pen pártja vált, így lényegében e két politikuson múlik a megegyezés.

Orbán Viktor elmondta, ha ez az egyesülés megtörténik, és a Fidesz is csatlakozik, akkor ennél a potenciális jobboldali frakciónál csak az Európai Néppárt lesz nagyobb, sőt előbbinek gravitációs vonzása is lehet, és a Néppárttól is átcsábíthatnak más pártokat.

A kérdés a kormányfő szerint a következő hónapban el fog dőlni: ha meg tud egyezni Meloni és Le Pen, az tiszta és egyenes utat nyit meg a Fidesz számára, ha nem, másképpen kell gondolkodni.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2024. június 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán