Ez aztán a fordulat a Dunaferr "megmentésében" - Bezárja a Liberty Dunaújváros a kokszolóit

A Liberty Dunaújváros megkezdi két kokszoló kemencéjének leállítási folyamatát, amelyek egyre hatékonytalanabbá, nehezen karbantarthatóvá váltak, és veszteséget termeltek a piaci túltermelési kapacitások miatt - jelentette be hétfő délben megjelent közleményében a társaság. A bejelentés időzítése rendkívül érdekes, ugyanis fél nappal az önkormányzati választások (ahol az ellenzéki összefogás jelöltje maradt a polgármester) után érkezett a térség szempontjából rendkívül negatív hír, ami szakértők szerint elkerülhetetlennek tűnt az elmúlt hónapokban. Ezzel az egykori Dunaferr megmentése újabb fordulatot vett, és megmentésről csak részben beszélhetünk.

"A kokszgyártás június 12-én (szerdán) befejeződik, de a leállítási folyamat több hónapot vesz igénybe. A vállalat szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy a bezárás biztonságosan és a lehető legkörnyezetbarátabb módon történjen. A kokszoló kemencék leállítása jelentősen csökkenti az üzem CO2- és porkibocsátását, mely tisztább levegőt eredményez a helyi közösség számára is" - olvasható a cég közleményében, amelynek időzítése finoman szólva is rendkívül érdekes. Pár órával azt követően érkezett az acélgyártás beszüntetésével kapcsolatos bejelentés, hogy lebonyolították Magyarországon az önkormányzati választásokat, és vasárnap este kiderült: újabb 5 éves ciklusba kezdhet Dunaújváros polgármestereként az ellenzéki összefogás által is támogatott Pintér Tamás.

A cég azt is hozzátette: "mindent megtesz az érintett munkavállalók átképzése és más üzleti tevékenységekbe való átcsoportosítása érdekében. Ennek megfelelően a Liberty Dunaújváros együttműködik a szakszervezetekkel és a hatóságokkal egy átállási terv kidolgozásában".

"A Liberty jelentős beruházásokat tervez a következő öt évben annak érdekében, hogy a Liberty Dunaújváros karbonsemleges acélgyártóvá váljon, mely fejlesztések az üzletág elmúlt generációjának legnagyobb lépései lehetnek" - vetíti előre, azonban ezzel kapcsolatban kevés részlet ismert, főleg az nem, hogy ez mit jelent létszámban és gyártási kapacitásban.

Mit is jelent ez a bejelentés?

Azzal, hogy az új tulajdonos megszünteti Dunaújvárosban a kokszgyártást, ellehetetlenül az egyetlen még "üzembiztosan" tartott (a folyékony fázis, a nyersvasgyártás gerincét adó) kohó működtetése. Érdemes felidézni, hogy korábban két kohó működött a vasmű területén, ezek közül az egyiket már 2022 augusztusában leállították (annak újraindítását már nem lehet versenyképesen megoldani), a kettes számú kohót tartották üzem melegen tavaly február óta.

A legutóbbi beszámolókból már kiolvasható volt, hogy a Dunaferr két utódcége már csak 1542 főt foglalkoztatott tavaly, ami jelentős visszaesés a 2019-es év foglalkoztatottsági adatához képest. Az biztosra vehető, hogy a kokszgyártás leállítása, majd a még melegen tartott kohó esetleges leállása elbocsátásokat eredményez az egykor szebb napokat látott, 70 éves vasműnél.

Több szempontból is érdekes a mostani bejelentés időzítése (a bejelentés tényét, miszerint megszűnhet az acélgyártás tartósan a városban, már sok piaci szereplő előrevetítette). Az elmúlt hetekben az új tulajdonos, a brit Sanjeev Gupta érdekeltségében álló Liberty Steel tárgyalásokat folytatott a szakszervezetekkel, és megállapodásra jutottak a béremelésekről. Ezekben a hírekben még egyáltalán nem volt szó ilyen tevékenységfelfüggesztésről.

Másrészt amiatt is érdekes a bejelentés időzítése, mert pár órával jött az önkormányzati választások eredményei után. A rossz nyelvek már régóta suttogták a városban, hogy a kormány számára azért és addig volt jelentősége a Dunaferr megmentésének, amíg abból politikai előnyt remélhetett. Vannak olyan helyi vélemények, miszerint nem véletlen a bejelentés önkormányzati választások utánra történő időzítése. A kormánypártok eddig tudták azt képviselni, hogy nekik köszönhető a gyár túlélése, számukra ez helyi szinten akár szavazatot is hozhatott, de a polgármesterválasztás eredménye alapján nem eleget.

A kormány az elmúlt években aktívan segítette a dunaújvárosi vasmű túlélési folyamatát, új tulajdonost keresett, azzal mára jó kapcsolatot ápolt, a felszámolási eljárás megkezdéséhez egyedi, a Dunaferr cégre szabott rendeleteket alkotott, valamint a túléléshez is speciális jogszabályok megalkotására volt szükség. A Nemzetgazdasági Minisztérium egy évvel ezelőtti aktív beavatkozására is szükség volt (szénszállítmány megérkezése még az új tulajdonos házon belül kerülése előtt), de a dunaferresek bérére milliárdokat is költött a magyar állam.

Most ez a túlélési folyamat kapott gellert a jelek szerint és a kilátások nagyon érdekesek. A legfontosabb kérdés talán az, hogy milyen időtávon áll át az elektromos ívkemence megoldásra a Liberty Dunaújváros, amit lassan egy éve kihirdettek a zöld acélra történő átállás keretében. Ennek a folyamata fogja jelezni, hogy az új tulajdonos mennyire elkötelezett a gyár tartós életben tartása mellett, mert a mostani fejlemény fényében ez a "megmentés" nem éppen sikersztori. Értelemszerűen az anyacég, a Liberty Steel érdekei mentén alakul majd a magyar egység sorsa, és ezeket az érdekeket meghatározhatják a különböző piacok érdekei is (európai vs indiai).

