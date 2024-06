Ez csúnya lesz: készülhet Magyarország, kiadták a veszélyjelzést

Figyelmeztet a meteorológiai szolgálat: a fölénk helyeződő frontrendszer miatt ma érdemes minél gyakrabban rápillantani az aktuális veszélyjelzésre, figyelmeztető előrejelzésre, riasztásra. A HungaroMet oldalán elérhetők a legfrissebb veszélyjelzési térképek is: az ország jelentős részén narancs figyelmeztetést van érvényben zivatar miatt.

Időjárás hétfőn

Ma érdemes minél gyakrabban rápillantani az aktuális veszélyjelzésre, figyelmeztető előrejelzésre, riasztásra

- írta reggel a HungaroMet.

A mai nap folyamán ugyanis a fölénk helyeződő frontrendszer hatására a napsütés melletti erőteljes gomolyfelhő-képződésből többfelé számíthatunk záporra, zivatarra (akár ismétlődő jelleggel)

hatására a napsütés melletti erőteljes gomolyfelhő-képződésből többfelé számíthatunk (akár ismétlődő jelleggel) Emellett elsősorban a sötétebb lilával jelölt zónában eléggé kedvező feltételek állnak fenn heves zivatarok kialakulásához (ezeket nagy méretű jég, felhőszakadás, erősen viharos szélrohamok kísérhetik). A zivatarok kialakulásában és hevességében nagy a bizonytalanság, többek között a légkörben jelen lévő szaharai por miatt is.

kialakulásához (ezeket nagy méretű jég, felhőszakadás, erősen viharos szélrohamok kísérhetik). A zivatarok kialakulásában és hevességében nagy a bizonytalanság, többek között a légkörben jelen lévő miatt is. A hőmérséklet csúcsértéke főként délen, délkeleten még többfelé elérheti, meghaladhatja a 30 fokot, északon, északnyugaton azonban már inkább 25 fok körül, vagy az alatt alakulhat több ponton is.

Veszélyjelzés hétfőn

A meteorológiai szolgálat zivatar miatt 16 megyére második szintű (narancs) figyelmeztetést adott ki,

3 megyében (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) pedig első szintű (sárga) figyelmeztetés van érvényben.

Kép forrása: HungaroMet

Felhőszakadás miatt az ország összes megyéjében első szintű figyelmeztetés van érvényben.

Kép forrása: HungaroMet

A magas középhőmérséklet Csongrád-Csanád megyében ad okot a fokozott figyelemre, ott emiatt első szintű (sárga) veszélyjelzés van érvényben.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás Budapesten

Hétfőn Budapesten az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhők és szaharai eredetű por is lesz, amely jobban szűrheti a nap fényét. Több hullámban kell záporra, zivatarra számítani, a csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, illetve viharos széllökés kísérheti, majd estétől csökken a csapadékhajlam. Zivataroktól függetlenül megélénkül az északnyugatira forduló szél.

Délutánra 27 fok köré melegszik fel a levegő. Késő este 18 fok körüli értéket mérhetünk.

Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében

A Balaton és a Velencei-tó térségében többször lesz erősen felhős az ég, csak rövidebb napos időszakok valószínűek, több hullámban vonul át a térség fölött zápor, zivatar. Délután, a front érkezésével hevesebb zivatarok is érkezhetnek a térségbe, fehőszakadással, jégesővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28, 29 fok körül alakul.

A délután második felére 21, 22 fok köré esik vissza a hőmérséklet, késő este 19, 20 fok valószínű.

Időjárás kedden

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhőkre, illetve több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, főleg a Dunától keletre zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé megélénkül az északnyugati, északi szél. Zivatar környékén átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 22, 28 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb idő.

A meteorológiai szolgálat 12 megyére adott ki első szintű figyelmeztetést a holnapi napra zivatar miatt.

Kép forrása: HungaroMet

Felhőszakadás miatt holnapra három megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar) van érvényben első szintű figyelmeztetés.

Kép forrása: HungaroMet

Címlapkép forrása: Getty Images