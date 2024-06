Történelmi mélypontra zuhant a Gazprom gázkitermelése, miután kiszorult az európai gázpiac nagy részéről

Minden idők legalacsonyabb szintjére, 359 milliárd köbméterre esett a Gazprom egész éves gázkitermelése tavaly a 2022-es 413 milliárd köbméterről, illetve a 2021-es 515 milliárd köbméterről – derült ki a hétfőn közzétett tavalyi éves jelentésből.

A friss adat alapján már jobban látszik, hogy a mélybe szakadó oroszországi gázkitermelés jelentős részének hazai relatív olcsóbb gázpiacon való értékesítési kényszere vezetett ahhoz, hogy 1999 óta az első, hatalmas veszteségét (7 milliárd dollár) volt kénytelen elszenvedni tavaly a Gazprom.

Amint a Reuters rámutatott, az orosz-ukrán háború miatt a magasabb árazású európai gázpiacról drasztikusan kiszorult a Gazprom, míg az e helyébe lépő kínai gázeladásokat csak korlátozottan tudja felfuttatni egyelőre az orosz cég. E kettő okozza azt, hogy drasztikusan vissza kellett fognia az orosz gázóriásnak a gázkitermelését tavaly 359 milliárd köbméterre.

A kínai "piacpótlás" kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a már működő Power of Siberia 1 nevű vezeték éves kapacitása 2025-re 38 milliárd köbméter lesz, a teljes kapacitása 61 milliárd lesz majd valamikorra (ebből 38 menne Kínába). Ha majd a bizonytalan jövőben, 2030 után valamikor elkészül a Power of Siberia 2, amelynek az éves kapacitása 50 milliárd köbméter lenne, akkor együtt 61+50 milliárd köbmétert tudna majd exportálni Oroszország Kínának. Ez a kétharmada-háromnegyede lenne annak a mennyiségnek, amit korábban az oroszok az EU felé küldtek (2021-ben az orosz vezetékes és LNG szállítás az EU-ba együtt 150 milliárd köbméter volt, ami 2022-ben 79 milliárdra, 2023-ban 43 milliárd köbméterre zuhant), de Kína esetén csak egyetlen nagy vevő lenne, akitől kvázi erős ár- és szállítási függésbe kerülnének az oroszok, míg az EU-ban sok ország volt a vevőjük egyszerre.



A kínaiak ráadásul nagyon erős árdiszkontot is kikényszeríthetnek az oroszokból, és éppen ennek jelei szivárogtak ki a minap, amikor a Power of Siberia 2 kapcsán ismét nem sikerült megállapodást kötnie az oroszoknak a kínaiakkal Vlagyimir Putyin orosz elnök kínai látogatása során. A hírek szerint a kínaiak az árak kapcsán azt szorgalmazzák, hogy csaknem orosz otthoni értékesítési árakat kínáljanak nekik is.

Ilyen viták láttán tehát fontos kockázat az oroszoknak, hogy az EU-ról Kínára történő részleges piacváltás csak sok év múlva történhetne meg korlátozott arányban, és addig is kellene kezdeniük valamit a gázzal (ha a műszaki-karbantartási folyamatok rendben is mennének a nyugati szankciók hatálya alatt), mert ha a már megnyitott kutakat lezárják, akkor azokat később már nem lehet újra nyitni.



Ezért próbálják felfuttatni az oroszok az európai LNG-szállításokat is, de annak volumene csak havi 2 milliárd köbméter körüli mennyiség, tehát a halmozódó kitermelési és értékesítési probléma kis részét kezelné, illetve a szállítási kapacitások, és az európai kikötőkbeli átfejtési korlátozások is nehezíthetik ezt (a készülő 14. szankciós csomagban végül nem az uniós orosz LNG-import betiltása szerepelne, csak az átfejtési szolgáltatások nyújtásának tiltása).

