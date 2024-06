Választás 2024: hivatalosan is kihirdették Karácsony Gergely főpolgármesteri győzelmét

Megállapította a főpolgármester-választás eredményét a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) hétfői ülésén. Karácsony Gergelyt a választók 371 466 szavazattal választották főpolgármesterré. Az FVB - négy igen szavazattal, kettő nem szavazat ellenében hozott - határozata nem jogerős, ellene jogszabálysértésre való hivatkozással három napon belül lehet fellebbezni.

Az FVB határozatában az olvasható, hogy a testület összesítette az 1354 szavazóköri eredményt, eszerint a névjegyzékben 1 333 795 választó szerepelt, közülük a vasárnapi szavazáson 807 056-an jelentek meg.

Az urnákban 806 142 lebélyegzett szavazólap volt, érvénytelen volt közülük 24 592, érvényes 781 550.

A jelöltek közül Grundtner András (Mi Hazánk Mozgalom) 38 942 szavazatot kapott, Vitézy Dávid (Vitézy Dáviddal Budapestért-LMP-Zöldek) 371 142-t, KarácsonyGergely (Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP) 371 466-ot.

Ez alapján az FVB megállapította, hogy

Karácsony Gergelyt választották főpolgármesterré.

Vasárnap éjszaka percről percre közvetítettük a főpolgármester-választás izgalmas alakulását is. Rendkívül szoros volt a verseny és a választási iroda megerősítette ezt hivatalosan is, 324 szavazat döntött a jelenlegi főpolgármester javára a Fidesz-KDNP által is támogatott Vitézy Dáviddal szemben.

Az FVB határozata nem jogerős, ellene - jogszabálysértésre való hivatkozással - három napon belül lehet fellebbezni, amit a Nemzeti Választási Bizottság bírál el. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok felhozhatók.

Emlékezetes, Vitézy Dávid a vasárnap éjjeli választási eredményeket értékelő beszédében előrevetítette, hogy újraszámlálás szükséges Budapesten.

A közgyűlést is kihirdették

Megállapította a fővárosi önkormányzati képviselők választásának eredményét a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) hétfői ülésén. A testület egyhangúlag, hat igen szavazattal fogadta el a határozatot.

Az urnákban 806 035 lebélyegzett szavazólap volt, érvénytelen volt közülük 13 743, érvényes 792 292.A fővárosi listák a listákra leadott szavazatok arányában kapnak mandátumot. Nem kap mandátumot az a lista, amely nem érte el a fővárosi listákra leadott érvényes szavazatok öt százalékát.

Ez alapján az FVB megállapította: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 62 541 szavazatot kapott, a Mi Hazánk Mozgalom 30 208-at, a Nép Pártján 1315-öt, a Magyar Munkáspárt 1835-öt, a Magyar Szolidaritás Mozgalom - Lokálpatrióták Erzsébet Városáért - Helló Pesterzsébetiek 930-at, a Tisztelet és Szabadság Párt 216 609-et, a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület - LMP-Zöldek 80 402-t, a Fidesz-Kereszténydemokrata Néppárt 227 285-öt, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP 131 696-ot, a Momentum Mozgalom 39 471-et. Az 5 százalékos szavazathatár 39 615 volt.

Ez alapján a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 mandátumot szerzett a Fővárosi Közgyűlésben, a Tisztelet és Szabadság Párt 10-et, a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület LMP-Zöldek 3-at, a Fidesz-KDNP 10-et, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP 6-ot. A többi lista nem szerzett mandátumot.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán