Az amerikai kormány újabb szankciókat jelentett be Kína ellen

Az Egyesült Államok három újabb kínai vállalatot tiltott tiltólistára, mivel állítólag ujgur kényszermunkásokkal készíttetik a termékeiket. Az intézkedés célja, hogy megakadályozza a kényszermunkával készült áruk bejutását az amerikai piacra.

Az amerikai kormány kedden bejelentette, hogy három újabb kínai vállalatot vett fel arra a listára, amely megtiltja az importot olyan cégektől, amelyek állítólag érintettek a Kínában folyó ujgur kényszermunkában – írja a Reuters.

A legújabb szankciós célpontok között található a cipőgyártó Dongguan Oasis Shoes Co., az elektrolitikus alumíniumot gyártó Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., valamint az élelmiszer-feldolgozó Shandong Meijia Group Co., más néven Rizhao Meijia Group. Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) közleménye szerint ezek a vállalatok fontos szerepet játszanak Hszincsiang tartomány gazdaságában.

„Ezekkel az intézkedésekkel a DHS fokozott figyelmet fordít olyan ágazatokra, amelyek fontos szerepet játszanak Hszincsiang gazdaságában, és biztosítja, hogy a kényszermunkával készült áruk ne kerüljenek az amerikai piacra" – áll a minisztérium külön közleményében.

Az Ujgur Kényszermunka Megelőzéséről szóló törvény (Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List) célja, hogy korlátozza azoknak az áruknak a behozatalát, amelyek kapcsolatban állnak azzal, amit az amerikai kormány kisebbségek folyamatos népirtásaként jellemzett Kína nyugati Hszincsiang régiójában. Az amerikai tisztviselők azt állítják, hogy kínai hatóságok munkatáborokat hoztak létre ujgurok és más muszlim kisebbségi csoportok számára Hszincsiangban. Peking tagadja ezeket a vádakat.

A washingtoni kínai nagykövetség nem reagált a Reuters megkeresésére. Korábban azonban már kijelentették, hogy a tiltólista „néhány amerikai politikus eszköze”, amelynek célja Hszincsiang stabilitásának megzavarása és Kína fejlődésének megfékezése.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images